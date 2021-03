La Ciudad de Buenos Aires, distinguida su estrategia para atraer inversión extranjera: ¿cuál es su plan?

Se trata de la primera vez que Buenos Aires ingresa al top 3 de megaciudades, por encima de otras ciudades como San Pablo y Tokio

Buenos Aires fue elegida como una de las 3 mejores ciudades del mundo por su estrategia de inversión extranjera directa (IED) en la edición 2021/2022 del ranking Global Cities of the Future publicado por la división fDi Intelligence de Financial Times, una de las publicaciones más prestigiosas a nivel global en materia económica y financiera.

En el ranking, Buenos Aires compite dentro del grupo de "megaciudades", que nuclea a otras grandes urbes como Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Moscú, Estambul, Shanghai, Tokio, Seúl, San Pablo y Lima.

Entre dichas "megaciudades", Buenos Aires se destaca con el tercer puesto en la categoría de mejor promoción de IED. El ranking lo lidera Nueva York, mientras que Moscú ocupa el segundo puesto. Buenos Aires se posiciona además como la mejor ciudad entre sus pares de América Latina, superando a San Pablo que ocupa la cuarta posición a nivel global.

"Este resultado refleja el protagonismo que Buenos Aires tiene en la región y su potencial para convertirse en una de las principales sedes globales para hacer negocios" indicó José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad. "Nuestra misión como Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior es desarrollar la estrategia de atracción de inversiones hacia la Ciudad, ya sea mediante la ideación de políticas públicas así como dando a conocer las ventajas y oportunidades que Buenos Aires tiene para ofrecer" agregó Alejo Rodríguez Cacio, director general de investBA.

Creada en enero 2017, investBA fue distinguida a principios de 2020 como una de las mejores agencias de promoción de inversiones y comercio exterior de América Latina por la International Business Magazine. Su objetivo es el de posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como plaza de inversión y de negocios, incentivando la radicación de nuevas empresas, el crecimiento de las ya localizadas y la internacionalización del talento porteño. Con este fin, investBA lleva adelante distintos programas destinados a los sectores estratégicos de la Ciudad y brinda además servicios de asesoramiento, facilitación y aftercare, entre otras iniciativas destinadas a acompañar a empresas e inversores en cada etapa de sus procesos de expansión.

"Este índice confirma el posicionamiento internacional de Buenos Aires como de las mejores capitales globales para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios. Tras la pandemia, las ciudades apuestan a la internacionalización para recuperarse. Para ello, en Buenos Aires estamos trabajando con los sectores más identitarios, dinámicos y competitivos de nuestra ciudad: la industria del conocimiento, las industrias creativas, los servicios y el turismo" destacó Fernando Straface, secretario general y Relaciones Internacionales de la Ciudad en el marco del anuncio.

El ranking Global Cities of the Future, que reconoce a los destinos más importantes del mundo en distintos indicadores vinculados al desarrollo de negocios, está dividido en seis categorías que miden el potencial económico, la facilidad para hacer negocios, el capital humano, la rentabilidad, la conectividad y las estrategias de promoción de IED en más de 120 ciudades.

En lo que respecta a estrategias de promoción de IED, el estudio recibió la postulación de 44 ciudades que fueron calificadas mediante diferentes preguntas con un máximo de 10 puntos por pregunta. La selección fue realizada por un panel de expertos compuesto por integrantes de fDi Intelligence y miembros externos, quienes presentaron a los ganadores en 4 sub-categorías según el tamaño de la urbe: megaciudades, ciudades principales, grandes ciudades, y medianas y pequeñas ciudades.