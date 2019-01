Como en Volver al Futuro: así funcionan las zapatillas Nike que se atan solas

"Es el comienzo de un nuevo día", expresó Michael Donaghu, director de innovación global de calzado de Nike.

Las zapatillas, con su capacidad de seguimiento de datos, ofrecen a los clientes una opción de privacidad: si optan por no compartir sus datos, se perderán muchas de las capacidades del producto. La empresa partirá con las zapatillas de baloncesto, que se venderán por US$350.

El calzado se ajusta automáticamente a la preferencia del atleta (no tiene cordones) y esto se puede hacer a través de una aplicación. Los productos incluyen sensores, acelerómetros y giroscopios que pueden proporcionar a Nike un panorama completo y personalizado del rendimiento de su usuario. Se deberá recargar cada dos semanas.

"Es como tener dos teléfonos inteligentes atados a sus pies", señaló Michael Martin, jefe global de productos digitales de Nike.

