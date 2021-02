Estas diez herramientas te ayudan a "romperla" con tu presencia digital y el trabajo online

Se trata de una serie de claves para incrementar la presencia digital y potenciar el trabajo a distancia. Cuáles son y cómo aprovecharlas.

Los comportamientos y estilo de vida fueron afectados por las consecuencias de la pandemia global de coronavirus COVID-19. En este contexto, la presencia digital de los emprendimientos aumentó y con ella el uso de diferentes herramientas para mejorar (e incluso optimizar) el trabajo.

A continuación, una serie de diez herramientas digitales que permiten potenciar todavía más el trabajo, de forma fácil y con bajo presupuesto.

Answer The Public

Es una herramienta que permite recoger información de lo que buscan las personas en internet, por medio de una o varias palabras clave.

Si se tienen dudas respecto a lo que se quiere ofrecer o faltan ideas para un emprendimiento, se puede usar esta plataforma para conocer qué es lo más popular en buscadores y así determinar en qué enfocar tus esfuerzos. El usuario tendrá una ayuda extra en la búsqueda de palabras clave para aplicar en una campaña SEO del sitio web.

Zyro: creador de páginas web

Una página web constituye uno de los activos digitales más importantes (sino el más) que debería tener un emprendimiento. Zyro es una plataforma ideal para crear sitios web por primera vez.

Tiene una interfaz amigable, opción de arrastrar y soltar para editar el diseño de la página, formatos para blog, sitio web o tienda en línea, planes accesibles para iniciar un proyecto, herramientas impulsadas con inteligencia artificial para hacer un logo, o bien, para crear el nombre de tu emprendimiento.

Nuevos negocios surgieron en medio de la pandemia

Google Activate

Ideal para los usuarios con pocos conocimientos en emprendimiento digital y marketing digital. Google Actívate tiene 35 cursos para aprender de forma interactiva a través de actividades, videos, imágenes y evaluaciones para medir el avance.

Algunos títulos son: Comercio Electrónico, Productividad Personal, Fundamentos de Marketing Digital, Cloud Computing, entre otros. Un plus: ciertos cursos traen consigo un certificado de terminación avalados por Google.

Canva

Aunque lo ideal para crear contenido gráfico es contratar a un profesional en el tema, existen herramientas como Canva que permiten diseñar y editar toda clase de imágenes bien sea logos, infografías, presentaciones, diseños para redes sociales, etc.

Esta plataforma permite editar plantillas predeterminadas de su biblioteca o subir desde tu PC móvil o tablet archivos para que los edites según cada necesidad. Su uso es bastante sencillo y no requiere de conocimientos previos.

Trello

Trello permite gestionar proyectos que ejecutes individual o en equipo, de manera efectiva para mejorar la productividad.

Funciona como un tablero digital en el cual se suman documentos, notas, presentaciones o cualquier clase de archivo de una manera lógica y organizada para priorizar los objetivos del emprendimiento. Al momento de emprender, la planificación es vital y esta plataforma será de gran ayuda para crecer.

Canvanizer

Es importante plasmar las ideas de negocio en un canva que brinde la posibilidad de edición de manera remota y colaborativa.

Canvanizer es una plataforma que te permite organizar y estructurar los aspectos claves de un emprendimiento, entender su funcionamiento y la relación que cada uno tiene con los demás. Es una herramienta que permite ser consciente del valor añadido que se ofrecé a los clientes, cómo generar ingresos y analizar el rendimiento. Hay 4 opciones a elegir: diseño de servicios, gestión de proyectos, general y negocios.

StreamYard

Si uno de los focos del emprendimiento son las redes sociales como Facebook, YouTube, o LinkedIn y se necesitan realizar transmisiones en vivo de una manera sencilla y rápida, StreamYard facilitará todo.

Esta herramienta permite añadir una propia marca a las transmisiones, así como banners y llamados a la acción (CTA) para un aspecto más profesional.

Un aspecto muy importante de la plataforma es la posibilidad de tener múltiples invitados al mismo tiempo, desde cualquier parte del mundo sin tener que descargar ningún programa o software.

La videoconferencia, herramienta fundamental de la nueva era

Invoice Generator

Crear una factura puede ser un proceso complicado. Por suerte, hay plataformas en internet que permiten generar facturas rápido, con los detalles esenciales de un emprendimiento y a la persona o empresa a la cual va dirigida. Invoice Generator es una herramienta en la que se puede crear, descargar y enviar facturas hechas en cuestión de minutos.

Curator

Comenzar un emprendimiento es difícil. Hay personas que sufren por el hecho de no saber en qué emprender y hay otras que tienen tantas ideas que no son capaces de organizarlas y al final no hay ejecución.

Curator es una plataforma que te permite organizar todas tus ideas en un orden lógico por medio de imágenes, notas, texto y sitios web. Para lograrlo, el proceso es fácil: se recopilan todas tus ideas en notas o cualquiera de los formatos que hay, las organizás en orden de importancia y podés recrearlas en forma de presentación o documento PDF.

TrendHunter

Si se desea saber cuales son las tendencias a nivel mundial en cualquier aspecto de la vida, TrendHunter es un gran aliado. Ideas innovadoras, noticias virales, cultura pop, son algunas de las secciones que utiliza esta plataforma para ayudar a entender lo que está a la moda y las demandas del consumidor.

En resumen, si el emprendimiento está despegando y se quiere potenciar su presencia digital y el trabajo a la distancia, las herramientas anteriores pueden ayudar. La mayoría de ellas cuentan con una versión gratuita, lo cual permite probar su funcionamiento y avanzar hacia una versión paga si hay buenos resultados.

Fuente: Endeavor.org.ar