Almacén de Pizzas abrirá más locales y apuesta más fuerte a las "dark kitchens": su plan

El Grupo Gastronómico RE sumará dos nuevas locales en modalidad franquicia de unos 250 metros cuadrados, que insumirán inversión de u$s 250.000 cada uno

Almacén de Pizzas sigue dando buenos resultados a sus creadores también en Uruguay. Durante la pandemia, la cadena argentina de pizzerías que desembarcó en Uruguay en 2017 y creció con franquicias (La Barra y Punta del Este), registró «buen desempeño» lo que permitió seguir adelante con el plan de expansión local, comentó su fundador, Sebastián Ríos, quien además es director gerente del grupo gastronómico argentino Ríos España (RE), propietario de las pizzerías.

«José Bonanata, propietario de la franquicia regional para Uruguay, nos comentó que Almacén de Pizzas fue la marca que menos sufrió el golpe de la pandemia, en parte porque atrae a un público mayormente joven, que sale más. Así que, ahora que pasamos la pandemia muy bien, estamos en camino de ir a todo el país», indicó Ríos.

El primer paso será la apertura de dos nuevos locales este año en Montevideo. El primero estará ubicado en el barrio Punta Carretas muy próximo al shopping y será bajo el formato full restaurante de 250 metros cuadrados (m2), el más importante de la cadena de pizzerías. La inversión estimada rondará los u$s 250.000 (cada uno tiene un costo de entre u$s 800 y u$s 1.000 el m2) y según adelantó Ríos, tendrá una propuesta similar a los otras locales. Luego de afianzar la operativa en este punto, el próximo paso será abrir en Pocitos, también bajo el esquema full restaurante. Apuntan a la zona próxima al Montevideo Shopping, aunque todavía no está confirmado el local, aclaró Ríos.

Aparte de la apertura de locales el grupo gastronómico apuesta a las Dark Kitchens

Además, la cadena está evaluando una próxima apertura, esta vez en la ciudad de Colonia del Sacramento. «Desde la marca no nos ponemos en la postura de que hay que abrir sí o sí, sino de acompañar los resultados, entonces si son positivos, avanzamos», explicó.

A su vez, señaló que la pandemia y el creciente protagonismo del delivery en el negocio gastronómico, aceleraron el desembarco de su más reciente modelo de negocio: las dark kitchens. «Las cocinas ocultas nos permitirán llegar a barrios donde aún no tenemos presencia y que, por el volumen de negocio, no amerita abrir un local a la calle. Estamos estudiando dónde será el primero», indicó. En este caso, la inversión será de entre u$s 40.000 y u$s 50.000.

Dos Tostados

El grupo tiene en su portafolio otras propuestas que llegarán a Uruguay. Una de ellas es Tostado Café Club, una cadena que se define como un fast food saludable que «reivindica el tostado porteño», y que cuenta con 14 locales en Argentina.

Según adelantó Fernando Goijman, socio del grupo, este año abrirán los dos primeros puntos de venta de un total de cinco que planean instalar en Uruguay en un plazo de cinco años.

También será bajo el formato de franquicia regional y con el mismo operador de Almacén de Pizzas. El primer local estará ubicado en la entrada de Montevideo Shopping. Con una inversión de unos u$s 220.000, ocupará 220 m2 en dos plantas, apostará fuerte a proveedores locales y se estima su apertura para marzo (si se abren las fronteras para que arriben los empresarios desde Argentina). «Es una apuesta saludable, tendremos kombucha, ensaladas y yogures de elaboración propia. El fuerte será el mediodía y la noche, y abrirá todos los días de 10:00 a 00:00», indicó Ríos, que agregó que el próximo local estará en barrio Punta Carretas, indicó El País Uruguay.