Esta startup argentina creó la primera tienda "sin empleados y atendida por robots": proyecta facturar u$s20 M en 2021

Se trata de Eva Robotics & Retail. Su creador confirmó que la tienda abrirá sus puertas en abril, en simultáneo con otras en EE.UU. Todos los detalles.

A principios de 2018, el autor Yuval Noah Harari, en su libro "21 lecciones para el siglo XXI" dedicó buena parte de un capítulo a explicar cómo en un futuro no tan lejano, muchos puestos de trabajo serían reemplazados por máquinas y robots, dotados con inteligencia artificial, en la mayoría de los casos. Apenas tres años después y en plena pandemia global de coronavirus COVID-19, la startup de innovación tecnológica argentina Eva Robotics & Retail confirmó el lanzamiento en la Argentina de la primera tienda física que funcionará sin empleados y será atendida exclusivamente por robots.

El proyecto tecnológico es liderado por el emprendedor local Willie Morro, de 60 años, que junto a un grupo de partners e inversores, creó la primera tienda robotizada a la que llamó Humana.

Eva Robotics & Retail, como su nombre lo indica, fue fundada en 2019 y está pensada para brindar soluciones al sector de retail. Actualmente, la firma desarrolla soluciones integrales robóticas, flexibles y modulares a medida para cubrir de forma eficiente las necesidades de cada empresa.

"El emprendimiento nació hace aproximadamente un año y medio a partir de la crisis pre pandemia que atravesaba el sector del retail en general. Venía de EE.UU., viendo el cierre de muchas tiendas de fashion, principalmente, y de locales de las cadenas tradicionales departamentales de ese país", precisó Morro en diálogo con iProUP.

Como Morro trabajó siempre en la innovación "más radical y disruptiva" -gracias a su paso por áreas como salud, industria del bitcoin, logística y consumo masivo-, pensó "en la necesidad de desarrollar un producto que pudiera integrar ‘lo mejor de los dos mundos’".

"El mundo de la tienda física y el mundo de la tienda online, creando una suerte de fusión entre ambos modelos, basados en la omnicalidad, vendiendo de forma online y offline pero también añadiendo un pick and point a esta solución. Un poco como referencia al modelo que fue desarrollado ya hace varios años de los cajeros automáticos", precisa Morro.

Según su creador, la tecnología creada por Eva Robotics & Retail permite a los retailers posicionarse en la vanguardia de la tecnología y brindar nuevas interacciones y experiencias a sus clientes e introduce un paradigma completamente nuevo en el sector, mejoras de productividad, nuevas fuentes de ingresos y una mayor satisfacción del cliente.

Los inicios

"Fundé la compañía y después se sumaron dos partners, en Ingeniería y en Comercial. Ese es el grupo principal. Luego una serie de inversores, con los cuáles reunimos unos u$s500.000 para empujar el proyecto y un equipo profesional de ingenieros de I+D y profesionales que vienen todos de multinacionales, con mucha experiencia en marketing, ventas, logística y finanzas", detalla.

El emprendedor resalta que "todo ese grupo apoyó y empujó en un período de la Argentina complejo". "Tras las PASO en adelante debimos atravesar todas las dificultades que pudieron llegar a presentarse", recuerda.

Según Morro, "por suerte también hubo clientes que fueron comprando los productos que fuimos desarrollando, como por ejemplo aquellos que permitirán la apertura de cuatro tiendas similares en Manhattan, en los Estados Unidos".

Willie Morro, fundador de Eva Robotics & Retail mostró de forma oficial Humana, la primera tienda robotizada que debutará en abril en el país.

Sobre Humana

"Humana es la primera tienda robotizada del retail. Suma la robótica a lo que sería el vertical de tiendas no tripuladas. Es decir, sin humanos. 100% por ciento robotizada, ‘desatendida’ en la que participa básicamente un técnico que realiza un mantenimiento preventivo y correctivo en el caso que sea necesario. Y por otro lado, un repositor que a partir del consumo de los productos se acerca al punto de venta y, con la ayuda de un robot, va alimentando las góndolas vacías", explica el emprendedor.

Precisa que el modelo "ofrece la chance de optimizar el manejo de inventarios, acelerar los tiempos y hacer un control completamente a distancia".

"Se eligió el nombre de Humana justamente porque es provocador. Por eso lo elegimos. Porque lo que menos es el dispositivo es ser humano, pero el hecho de utilizar una palabra que tenga una connotación humana y a su biología, nos permite de alguna manera hacerlo más amigable. Consideramos que es un nombre que ayuda, más allá de la contradicción, a poder acercar al usuario de una manera más intuitiva y o espiritual, si se quiere", explicó.

Morro aclara que al tratarse de una propuesta flexible y modular se puede adaptar a las necesidades de prácticamente cualquier tienda de retail, ya sea una casa de electrónica, una formacia un petshop o un supermercado.

Sobre las tiendas

En la nueva tienda, que en la Argentina estará disponible en abril, el cliente podrá eligir sus productos a través de una pantalla de 120 pulgadas. "Una vez hecha la selección, un robot le entregará la mercadería en apenas 15 segundos", destaca.

A simple vista y al no contar con empleados, la semejanza del proyecto con AmazonGo, es casi inmediata. Sin embargo, rápidamente su creador diferenció a Eva Robotics & Retail de la iniciativa impulsada por la firma fundada por el magnate Jeff Bezos.

"El sistema es básicamente el de 'grab and go' de Amazon que, a través de sensores, permite reconocer el producto que el consumidor toma de gondola y se ubica en el carrito para poder salir caminando y cruzar el molinete de la tienda", explica Morro.

No obstante, añade que "independientemente de ese modelo, existe un segundo modelo que viene del 'pick and collect' que viene del mundo del ‘last mile’ o bien Retail Robotics -que trabaja de la logística hacia el retail- que, básicamente entregan paquetes conformados de, por ejemplo, frutas y verduras".

"La gran ventaja de nuestro desarrollo es que el cliente no tiene que hacer el pickeo por las góndolas y buscar los productos, sino que los selecciona a partir de una pantalla y la mercadería se la entrega un robot en apenas 15 segundos", destaca Morro.

"El diferencial nuestro es que es una entrega de packaging multivariado a partir de una solución de robótica que, justamente permite en lugar de ir a ‘pickear’ como es en el caso de grab and go de Amazon Go por las góndolas cada uno de los productos para terminar saliendo del negocio, nosotros vendemos a través de una góndola, de un catálogo, que permite seleccionar los productos, armar el carrito de compras rápidamente, y abonarlo con distintos medios de pago", insiste Morro, que alguna vez estudió arquitectura, psicología y hasta biología.

"Esto hace una gran diferencia, sobretodo, de velocidad. Es un modelo muy ágil para el consumidor porque entrega los productos en segundos. También es seguro porque sanitiza los productos antes de entregarlos, a través de rayos UVC que están ubicados en el interior del buzón como también en la etapa previa de la mercadería en el buzón. Pero además, es un sistema sin fricciones, donde no hay que hacer colas ni pagar en caja" resalta.

Pero además, el emprendedor resaltó que "también se puede hacer la compra a distancia, a través de nuestra app, y luego retirar el producto por el local mediante el uso de un código QR", añade. Para lograrlo, Eva Robotics & Retail se alió con el ecosistema de pagos digitales Mercado Pago para ofrecerles a los usuarios diferentes métodos de pago.

Más diferenciales

La primera tienda atendida por robots en la Argentina será en una estación de servicio, luego que la startup tecnológica alcanzara un convenio con una petrolera para abrir la primera tienda en este sector. Actualmente, Eva Robotics y Retail se encuentra en negociaciones con otras dos firmas del mercado petrolero.

Sin embargo, la inauguración no será exclusiva. ¿Por qué? Al mismo tiempo que entre en funciones, en los Estados Unidos, más precisamente en Manhattan, la tecnología de Eva Robotics & Retail estará presente en una cadena llamada Humana -en la que participan como inversores los socios de la startup- encargada de vender productos saludables, como vitaminas, alimentos, y snacks.

Hablando de números

Más allá de la inversión demandada para montar una tienda con esta tecnología, desde la startup resaltaron los ahorros en personal y las mejoras desde el punto de vista operativo y logístico.

La solución también permite sumar servicios, como la venta de publicidad. "Es un nuevo canal de comunicación que se va a ver en la vía pública que se suma al mobiliario público pero con el diferencial que vos podés comprar en el mismo lugar el producto que se está publicitando", resalta Morro.

El desarrollo tiene dos variantes y sus valores oscilan entre los u$s 80.000 y u$s 200.000. "Hay una expectativa de venta de 100 equipos en los Estados Unidos en 2021. De ese total esperamos que un 30% pueda llegar a ser instalado en este año. A ese país se comercializaron, hasta el momento, los modelos cuyo valor asciende a los u$s200.000. Si se siguiera esa lógica, la firma podría facturar unos u$s20 millones en todo el año", proyecta el emprendedor.

Actualmente, Eva Robotics & Retail brinda empleo a más de 20 personas en la Argentina, además de proveedores y vendedores.