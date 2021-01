Las 5 claves tecnológicas que para Globant marcarán el pulso de las empresas en 2021

Una combinación explosiva de tecnología innovadora y nuevos modelos comerciales se avecina en este aún "joven" año y las empresas se deben preparar

El año pasado, a partir de la pandemia global de coronavirus COVID-19, la velocidad que adoptaron los cambios aumentó por múltiplos que nadie habría anticipado en enero.

En ese difícil contexto, las empresas pivotaron de un día para otro. Las organizaciones dejaron de lado las dudas y tomaron decisiones audaces centrándose en tecnologías y estrategias innovadoras para responder a la crisis. Luego de que esta "Nueva Realidad" se prolongara durante todo un año, se espera que las empresas seguirán con la misma tónica.

Un reporte de Gartner mostró que las organizaciones mueven actualmente muchas tecnologías de automatización de TI de una etapa de evaluación a la implementación mientras se preparan para responder al rápido ritmo de la digitalización.

En 2020, el 45% de todas las tecnologías de automatización de TI están en etapa implementación y el 55% restante está en fase piloto.

¿Qué deparará el 2021? En el siguiente informe, los ejecutivos de Globant compartieron sus predicciones para los próximos 12 meses, basándose en arduas horas de trabajo y discusiones constantes con clientes en todo el mundo. Una investigación de IDC aseveró que el 65% del PBI mundial se digitalizará para 2022, lo que generará $6,8 billones de gasto en TI de 2020 a 2023.

Nuevos, ingeniosos y transformadores modelos comerciales

La combinación de personas que trabajan de forma remota y la rápida experimentación tecnológica conducirá a la rápida aparición de nuevos productos y servicios para satisfacer las cambiantes necesidades de los usuarios.

Históricamente, los mejores talentos, y los que estaban mejor recompensados económicamente, solían congregarse en unas pocas áreas congestionadas de todo el mundo. Este talento ahora explora otras formas de trabajar, incluso desde espacios más cómodos y ubicaciones más baratas.

Esta situación impulsará la hiper-accesibilidad, y no sólo para las generaciones más jóvenes que se están conectando y necesitan un mejor soporte para utilizar aplicaciones y plataformas digitales. La geo-accesibilidad será crucial sin importar en qué parte del mundo se encuentre. La gente pedirá la misma velocidad y confiabilidad en su red y plataformas en todas partes.

A medida que la hiper-accesibilidad se convierta en algo común, se estimulará la aparición de nuevos productos y servicios innovadores. Para fines del año 2023, el 40% de las organizaciones habrán establecido operaciones para permitir que una fuerza laboral remota entregue tales ofertas a los clientes en una amplia gama de ubicaciones, que incluyen experiencias tanto virtuales como físicas.

"Este movimiento traerá diferentes comportamientos de compra, demandas tecnológicas y probablemente incluso diferentes tipos de negocios e innovación a lugares inesperados", Nelly Ortiz, Business Hacker, Globant.

Vinculado a estas dinámicas cambiantes, se espera ver la rápida aparición de modelos de negocios multimodales, como ejemplos de muchos modelos de negocios disruptivos. A medida que las organizaciones se esfuerzan por ofrecer estos nuevos productos y servicios en todo el mundo, también deberán ofrecer nuevas experiencias para los clientes y los empleados en las que los datos los enriquezcan y sean un disruptor clave.

Las empresas de consumo digitales y mobilefirst, pronto ya no podrán sobrevivir vendiendo publicidad o servicios basados en suscripción -el modelo de ingresos predominante en los EE. UU. Y Europa. Por ejemplo, en algunos países de Asia, los anunciantes de video ya están utilizando inteligencia artificial para identificar el tópico del video, identificar los deseos de los consumidores y luego ofrecer publicidad altamente dirigida o descuentos de productos u ofertas atractivas.

"Hoy estamos viendo diferentes ejemplos de monetización de datos; muchos de los próximos ajustarán las propuestas de valor, los servicios y los productos que ofrecen las organizaciones, en particular con la hiperpersonalización y las ofertas dinámicas basadas en datos", remarcó Sabina Schneider, Chief Solution Officer, de Globant.

Cultura laboral de alto rendimiento

Es menos probable que el cambio a modelos de trabajo desde el hogar a largo plazo que se viven como resultado de Covid-19 sea temporal, como después del 11 de septiembre o después de la crisis financiera en 2008. Esto tendrá un impacto fundamental sobre cómo las organizaciones crean culturas laborales de alto rendimiento.

Esas culturas no ocurren por casualidad. Sin embargo, muchas de las técnicas y métodos que las empresas exitosas utilizaron para crear una cultura única, ahora deberán reinventarse para esta nueva era. La empresa de investigación Forrester predice que habrá un aumento del 300% en el trabajo remoto en el largo plazo en comparación con los tiempos pre-Covid.

El 37% de los empleados encuestados durante la pandemia esperan que trabajar desde casa sea más común y el 48% de los gerentes en Norteamérica cree que la cantidad de trabajadores remotos a tiempo completo aumentará en 2021 y los próximos años.

Pero a pesar de este cambio, después de encuestar a 1,000 profesionales estadounidenses que trabajan de forma 100% remota, se descubrió que al 46% de los gerentes les resulta muy difícil brindar apoyo emocional a sus equipos, y el 87% cree que es difícil tener visibilidad en lo que está trabajando su equipo.

Esto significa que las organizaciones tendrán que reestructurar sus espacios de trabajo, ya que el mundo será una combinación de lo digital y lo físico.

La gestión de una fuerza laboral remota es un desafío para las organizaciones, por lo que "Jefe de trabajo remoto" es un nuevo puesto de trabajo que se espera que sea crucial. Este rol sería el de la persona que ayude a los trabajadores a realizar la transición al trabajo parcial o permanente desde el hogar, fomentando un lugar de trabajo diverso e inclusivo, manejando los problemas relacionados con la retención y los beneficios y asegurándose de que los empleados se sientan cómodos.

El 71% de los empleados no leen ni interactúan con los correos electrónicos o el contenido de la empresa. Comprenda el poder de la narración de historias para involucrar a los empleados e impulsar una mejor cultura.

Además de estos nuevos roles, también se espera ver un rápido aumento en el uso de plataformas culturales, como StarMeUp OS. Administrar una fuerza de trabajo distribuida de manera efectiva requiere algo más que invertir en licencias adicionales para videoconferencias.

Significa crear una cultura digital y "digitalizar" el comportamiento, como la forma en que se reconoce y recompensar a las personas por el trabajo que realizan. Las empresas encontrarán nuevas formas de utilizar dicha tecnología para crear relaciones empáticas y duraderas con sus empleados.

"La cultura ya no es una ocurrencia tardía. Las organizaciones que perduran son las que se enfocan en diseñarse a sí mismas desde adentro, poniendo un esfuerzo consciente en la elaboración de su cultura y comportamientos que hacen un negocio saludable, productivo y moderno", destacó Emiliano Horcada, Global Head of Design and Digital Transformation Partner, de Globant.

Las experiencias holísticas marcarán la diferencia entre los negocios que prosperan y aquellos que mueren

El uso de chatbots en los bancos puede ahorrar costos hasta $7.3 mil millones en todo el mundo para 2023.

Los clientes tienen mayores expectativas que nunca en cuanto a los productos y servicios que utilizan, disfrutan e incluso aman. Sin embargo, con el listón ya tan alto, las empresas ahora deben reconsiderar y reevaluar cómo ofrecer estas experiencias de manera consistente.

Con la capacidad de implementar y entrenar modelos inteligentes de aprendizaje para interfaces de usuario, se están viendo oportunidades interesantes para crear experiencias únicas. Estas experiencias de Realidad Aumentada (RA) se pueden desarrollar y experimentar en el navegador móvil sin la necesidad de hardware y software especializados en el teléfono de los usuarios. Estas experiencias basadas en RA pueden acortar la brecha donde no es posible tener contacto humano.

"Una combinación de IA y AR dará como resultado la creación de experiencias de usuario altamente inmersivas y naturales en dispositivos que permitirán a las empresas llegar a nuevas audiencias masivas", Ritesh Menon, Studio Partner, UI Engineering, Globant.

Las interfaces conversacionales (IC) están tomando relevancia para proporcionar experiencias holísticas, creando relaciones atractivas con los clientes. La tecnología que utilizan, desde el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y la generación del habla, ha avanzado mucho en los últimos años. Por ejemplo, el sector financiero ya está aprovechando el potencial de las IC para crear plataformas de pago integradas y reducir costos.

Algunas estimaciones indican que el uso de IC puede ahorrarle a los bancos hasta $7,3 mil millones en todo el mundo para 2023. Los chatbots pueden brindar asesoramiento y recomendaciones financieras en tiempo real, lo que facilita a los clientes encontrar y comprar los productos que desean.

Más de un tercio de los compradores de tecnología B2B considerarán los chatbots como uno de los 10 principales canales de participación.

El surgimiento de organizaciones resilientes pero adaptables

Las empresas que se asocian con nuevos sectores o compiten en nuevas formas digitales experimentarán un aumento del 12% en el ROI

El mundo espera grandes resultados de la industria tecnológica. Quizás los llamados objetivos "moonshot" ya no sean factibles en este nuevo mundo. Las empresas que se enfrentan a realidades con presupuestos ajustados en medio de un entorno económico incierto quieren ver los resultados de sus inversiones en experimentación.

Adaptarse para anticipar las demandas de los clientes y los negocios del mañana requiere un modelo mental diferente, en el que las organizaciones adopten la incertidumbre y la complejidad y puedan cambiar su propuesta de valor central.

Las empresas de la industria automotriz son un buen ejemplo de cómo algunas industrias están modificando su núcleo para adaptarse a los nuevos estilos de vida y expectativas de los clientes. Por lo tanto, en lugar de vender automóviles, los fabricantes ofrecen servicios de movilidad (mobility-as-a-service), donde la conectividad y las tecnologías integradas son la clave.

El impacto de estos cambios en la tecnología central que se utiliza para dirigir las organizaciones es enorme, pero en muchos casos, estas tecnologías se convierten en un obstaculizador de cambios que son muy necesarios. "Si la nueva tecnología no puede mostrar impacto, no durará. Los Amazon Go del mundo deben comenzar a mostrar resultados", Alvaro Pujals, Consulting Director, Globant.

Las empresas que aprovechan al máximo la experimentación en tecnología están creciendo de 3 a 4 veces más rápido que el promedio de la industria. Estas organizaciones resilientes y altamente adaptables entienden la necesidad de modernizar su base mientras también experimentan con tecnologías emergentes.

Ellas también comprenden la importancia de jugar en nuevos sectores y asociarse con organizaciones en diferentes industrias, aprovechando el poder de los ecosistemas empresariales y digitales. Las empresas aumentarán las inversiones en sus sistemas centrales a medida que buscan tecnologías flexibles, elásticas, aumentadas por IA y basadas en datos.

"Estas inversiones en tecnologías emergentes ayudarán a las grandes corporaciones a comportarse como nuevas empresas a escala masiva, listas para adaptarse a medida que cambien las necesidades comerciales y del mercado", aseveró Diego Maldonado, EVP and Regional Managing Director, de Globant.

En este contexto, los CIO desempeñarán un papel crucial, ya que pasarán de administrar su cartera de tecnología a visualizar cómo adoptar las tecnologías emergentes. Los CIO, probablemente más que nadie en el C-Suite, necesitarán adaptarse rápidamente a este nuevo mundo, adoptando la incertidumbre, transformando las estructuras jerárquicas tradicionales a una cultura ágil, experimentando e implementando nuevas tecnologías que permitan crear un núcleo de negocio flexible, adaptable y escalable.

Por ejemplo, los CIO de la nueva realidad deberán estar preparados para proporcionar la visión, eliminar los obstáculos y allanar el camino para que la inteligencia artificial pueda impulsar eficiencias operativas rápidas, en lugar de microgestionar su implementación.

Las empresas cambiarán a la hiperautomatización y adoptarán herramientas para acelerar de forma drástica el desarrollo de software

El tiempo de comercialización de un producto es y siempre ha sido crucial. Con la pandemia, se intensificó el enfoque en acelerar el desarrollo de software y la hiperautomatización. Más del 60% de los vendedores B2B estarán apalancados por la IA (inteligencia artificial) y la automatización, ya que tienen como objetivo aumentar de forma drástica la velocidad a la que operan.

Dichas tecnologías incluyen: plataformas de operaciones de TI de inteligencia artificial (IAOps), descubrimiento de aplicaciones en la nube, herramientas de migración a la nube y automatización de la carga de trabajo de TI.

Más del 60% de los vendedores B2B estarán habilitados por la IA y la automatización

La inteligencia artificial está ayudando a las organizaciones a desbloquear su potencial en la era post pandemia. Sin embargo, implementar IA y automatización en una organización requiere evaluar las diferentes áreas de su empresa para detectar dónde puede agregar valor.

Se verá un aumento en las herramientas basadas en IA que ayudarán a acelerar la codificación, las pruebas unitarias, el análisis de calidad y la implementación. Algunos lenguajes de programación se están volviendo cada vez más dominantes en el desarrollo multiplataforma.

Se ha visto cómo JavaScript ha pasado de ser un lenguaje de desarrollo de aplicaciones web tradicional a un lenguaje competente en el desarrollo de aplicaciones móviles. Ahora se utiliza de forma activa en aplicaciones del lado del servidor y está previsto que crezca en el desarrollo de aplicaciones de robótica y IOT.

Las herramientas basadas en inteligencia artificial que "aumentan" el desarrollo de software tendrán un impacto transformador en la industria del software, lo que permitirá a las empresas crear software de alta calidad de forma más rápida y eficaz que nunca. Augmented Coding es un ejemplo, y ya está ayudando a las organizaciones a mejorar de forma rotunda sus procesos de creación de software.

"Ahora estamos viendo a la humanidad hacer un gran cambio de hábitos, empujada por la pandemia. Esta vez las empresas están cambiando sus agendas para adaptarse, recuperar rentabilidad y eficiencia. La tecnología es más que nunca un gran aliado y será parte de toda estrategia", Diego Tártara, CTO Studios, de Globant.

Liberar el potencial en 2021 y preparar el futuro. Los cambios profundos y sistémicos que se han presenciado en 2020 cambiarán de forma drástica el panorama empresarial y tecnológico durante la próxima década. El futuro pertenecerá a las "organizaciones aumentadas", capaces de crear y ampliar una cultura digital y fomentar tanto la innovación como la productividad.

Las empresas implementarán inteligencia artificial en todas las áreas de su organización a una velocidad que pocos creían posible hace apenas un año, impactando todos los aspectos, desde la construcción de una cultura resiliente, hasta cómo codifican y crean software, y cómo sirven y deleitan a sus clientes.