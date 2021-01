La historia detrás de las plataformas Signal y Telegram, ¿son realmente una opción viable a WhatsApp?

Tanto Signal como Telegram ofrecen mensajes individuales y grupales, y su tecnología de cifrado ofrece "anonimato total" a las conversaciones

En 2018, Brian Acton, el cofundador multimillonario de WhatsApp, cometió varias acciones fatídicas.

Había abandonado Facebook unos meses antes y, en marzo, se liberó de la opinión pública de la empresa al lanzar un tuit enojado: "Es hora. #deleteFacebook (elimina Facebook, en español)", a medida que la empresa que había comprado su aplicación se convirtió en un escándalo por sus prácticas de intercambio de datos y su condición de semillero de desinformación conservadora.

Casi al mismo tiempo, Acton estaba canalizando u$s 50 millones hacia una nueva organización sin fines de lucro, la Signal Foundation, nombrándose a sí mismo su presidente ejecutivo. El objetivo principal del grupo: financiar una aplicación de tres años llamada Signal, que permitía a los usuarios enviar mensajes encriptados de un extremo a otro.

Signal ofrecía una comunicación sencilla y un anonimato total y seguro. Con la nueva financiación, no tendría que ceder a los intereses comerciales y vender anuncios, algo que Acton odiaba de Facebook. Grandiosamente, imaginó que Signal haría que la "comunicación privada fuera accesible y ubicua", le dijo a Forbes en 2018 y la aplicación ha estado a la altura de sus expectativas.

Es especialmente valorada entre periodistas y activistas como los que planearon las protestas Black Lives Matter. Pero en un giro irónico, la aplicación está lista para convertirse en un nuevo refugio digital para los conservadores, al igual que Facebook antes. Estos usuarios de derecha se sienten atraídos por ella por las mismas razones por las que les gustó a los organizadores de Black Lives Matter: ofrece la capacidad de planificar y comunicarse en masa sin preocuparse de que la aplicación ejerza políticas de moderación de contenido o de ayudar a las autoridades a presentar cargos en su contra. Signal no parece tener ninguna de esas políticas y no tiene acceso a los mensajes de los usuarios, lo que teóricamente hace imposible cooperar con una investigación policial.

"El uso de Signal y Telegram es realmente peligroso. En este momento, parecen estar dando la bienvenida a los usuarios que odian y que han sido expulsados de otras plataformas o que se han hecho sentir incómodos en otras plataformas", dice Harry Fernandez, director de Change the Terms, una organización sin fines de lucro que rastrea el discurso de odio en línea. "Y es peligroso que no parezcan tener ninguna infraestructura para vigilar estas plataformas". Sus capacidades de cifrado hacen que sea difícil saber con precisión qué se está discutiendo activamente allí, y Acton no atendería las solicitudes de comentarios para esta historia. Pero el New York Times informa que el grupo extremista Boogaloo Boys, por ejemplo, ya se instaló allí.

Signal ha tomado mucha relevancia desde el éxodo de usuarios de WhatsApp y el tuit de Elon Musk

La huida a Signal se produce cuando muchos conservadores se sienten atacados online. Twitter y Facebook han bloqueado al presidente Trump después de que usara esos sitios para ayudar a incitar a los disturbios del 6 de enero, y los sitios han tomado otras medidas para reprimir la información errónea de la derecha. Parler, una aplicación de redes sociales conservadora más pequeña pero popular, tuvo sus servidores cerrados por Amazon el domingo por la noche después de que también sirviera como lugar para los extremistas detrás de la violencia del Capitolio. A raíz de esta conmoción, Signal está emergiendo como una nueva alternativa popular, al igual que Telegram, otra aplicación de mensajería cifrada respaldada por multimillonarios.

Tampoco es un verdadero reemplazo para Twitter o Facebook. Dependen de mensajes privados, no de las redes abiertas masivas de los principales sitios de redes sociales más grandes. Sin embargo, ofrecen algo que Facebook y Twitter no ofrecen: anonimato encriptado y sin vigilancia de contenido, características útiles para decir, planear una manifestación disruptiva a gran escala lejos de los ojos de las autoridades.

Las dos aplicaciones han encabezado las listas de descargas de Apple en la última semana, acumulando un número récord de descargas. Desde el 6 de enero hasta el 10 de enero, Signal fue descargada un promedio de 251.000 veces al día, mientras que Telegram hizo un promedio de 1,1 millones. Esas cifras, respectivamente, representan un aumento del 409% y el 61% de sus descargas diarias promedio en 2020, según Apptopia, que monitorea las descargas de aplicaciones. Junto con su inmensa popularidad recién descubierta, Telegram y Signal comparten un rasgo adicional en común: son los productos bien financiados de dos titanes de la tecnología jóvenes, ricos e idealistas. En el caso de Signal, ese es Acton, de 48 años. Y en el de Telegram, es Pavel Durov, un ruso de 36 años.

Tanto Signal como Telegram atribuyeron el reciente aumento de descargas a los nuevos usuarios que huyen de WhatsApp, un competidor principal que recientemente realizó cambios en su configuración de privacidad. Esto sin duda atrajo a algunos usuarios pero es, como mucho, solo una parte de la historia. "Soy realmente escéptico", dice Will Partin, analista de Data & Society, un equipo de investigación en Internet que monitorea el discurso de odio de la derecha en línea. Él ve una "crisis de relaciones públicas" gestando para las dos aplicaciones a medida que los grupos conservadores se afiancen allí y las compañías no dicen nada públicamente sobre la afluencia. O sobre intenciones de rechazar a los nuevos usuarios.

"Telegram se ha convertido en el mayor refugiado para quienes buscan una plataforma de comunicación comprometida con la privacidad y la seguridad", escribió Durov en una publicación de Telegram pregonando la afluencia de usuarios. "Nos tomamos esta responsabilidad muy en serio. No te defraudaremos".

Signal se lanzó por primera vez en 2014, creada por un investigador de seguridad llamado Moxie Marlinspike. (Ese es un seudónimo; su nombre real es desconocido). Su tecnología de encriptación casi impenetrable rápidamente ganó elogios de un grupo variado, desde personas como el multimillonario Jack Dorsey, quien incorporó una parte de su software de encriptación a Twitter, hasta Edward Snowden, quien ha dijo que usa Signal todos los días.

Acton era un ex ingeniero de software de Yahoo que se fue enfadado por el incesante enfoque de la empresa en hacer dinero. ("Tratar con anuncios es deprimente", le dijo a Forbes en 2014. "No se mejora la vida de nadie haciendo que los anuncios funcionen mejor"). Él y su compañero de trabajo de Yahoo, Jan Koum, dejaron la empresa en 2008 y se tomaron un año libre, en parte para unas vacaciones en América del Sur, en parte para jugar mucho al frisbee. Posteriormente solicitaron y fueron rechazados de trabajos en Facebook antes de que la pareja fundara WhatsApp en 2009. Tres años después, vendieron la aplicación a la compañía que una vez los había rechazado, firmando un acuerdo de u$s 22.000 millones con Facebook. Mientras estaba en Facebook, un amigo en común presentó a Marlinspike y Acton. Los dos se conocieron, se cayeron bien y trabajaron para agregar parte del software de encriptación de Signal a WhatsApp.

Cuando Acton anunció su decisión de formar la Signal Foundation, escribió una publicación de blog efusiva, describiendo con altivez el objetivo de Signal como "actuar en el interés público y hacer una contribución significativa a la sociedad mediante la construcción de tecnología sostenible que respete a los usuarios". En la mente de Acton, la aplicación se usaría como estaba este verano, firmemente en manos de los manifestantes de Black Lives Matter, quienes la encontraron como una herramienta de organización útil. "Cada vez que hay algún tipo de malestar o una elección contenciosa, parece que hay una oportunidad para que construyamos nuestra audiencia", dijo Acton a Time en septiembre. "Es un poco agridulce, porque muchas veces nuestros picos provienen de eventos malos. Es como, vaya, lo estamos haciendo muy bien, pero el mundo está en llamas ".

Con los cambios de las políticas de uso de WhatsApp también Telegram ha sido seleccionada como reemplazo

De otra parte del mundo, a menudo sumida en la confusión, llegaron Durov y Telegram. Como suele suceder en los mundos oscuros y superpuestos de la política y los negocios rusos, la historia del origen de Durov es algo confusa. Su primera empresa fue VKontakte, una red social similar a Facebook que comenzó en 2006. Unos cinco años después, se enfrentó por primera vez con el gobierno ruso cuando se negó a silenciar a los políticos de la oposición en VKontakte, según The Washington Post. Poco después, huyó de Rusia cuando la policía lo investigó por un accidente de atropello y fuga, un evento que describió como motivado políticamente.

Durov visualizó Telegram como la herramienta perfecta para personas como los políticos de la oposición, que querían fomentar el cambio y evitar que los atraparan haciéndolo. Casi inmediatamente después del lanzamiento de Telegram en 2013, los grupos menos nobles también reconocieron su potencial, y Durov pasó parte de la década tratando de desalojar a ISIS de la plataforma.

Tanto Signal como Telegram ofrecen mensajes individuales y grupales, y su tecnología de cifrado dificulta el seguimiento del verdadero alcance de las conversaciones extremistas. Y ambos hacen posible unirse a un grupo a través de una URL, pero las invitaciones de URL de Telegram se distribuyen mucho más comúnmente en la web que las de Signal, que agregó la función el año pasado.

Desde que la conservadora aplicación de redes sociales Parler cayó durante el fin de semana, ha surgido un grupo de Telegram ampliamente compartido llamado Parler Lifeboat. Tiene 16 mil miembros y se ha establecido como un espacio para venerar al presidente Trump y el intento de golpe del 6 de enero. "Un evento asombroso", como lo describió un usuario anónimo el lunes por la noche. Los Parler Lifeboaters intercambian teorías de conspiración, se quejan de Antifa y han celebrado su éxodo de Twitter, al que les gusta referirse como "Twatter". Junto a Parler Lifeboat hay un grupo de Telegram dirigido por Proud Boys de extrema derecha (casi 31.000 seguidores), y su contenido es muy similar.

El presidente Trump ha mantenido durante mucho tiempo una presencia pública en Telegram a través de una página grupal de acceso abierto y ha continuado publicando en Telegram después de sus expulsiones de Facebook y Twitter. Si bien Telegram ofrece al presidente algunos medios de comunicación sin restricciones, se encuentra hablando solo con una audiencia diminuta, unos 500 mil seguidores. En Twitter y Facebook colectivamente, tenía más de 100 millones, indicó Forbes.

No obstante, Trump sigue siendo Trump. Publicó nuevos comentarios en Telegram el martes por la noche, usando esos comentarios para condenar a empresas como Facebook y Twitter. "Creo que la gran tecnología está haciendo algo horrible … en nuestro país", escribió. "Pero siempre hay un movimiento contrario".