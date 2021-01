¿Adiós al Whatsapp? así es Signal, la app de mensajería que promete "total seguridad"

Tras los cambios de términos y condiciones que estableció WhatsApp por el uso de su plataforma son muchos los que buscan otras opciones

Recientemente se registraron cambios de términos y condiciones que estableció WhatsApp por el uso de su plataforma y en esta oportunidad no se puede huir de ellos si se quiere seguir usando la app de mensajería instantánea. Sin embargo la desconfianza que esto causó en varios usuarios preocupados por sus datos personales ha hecho que muchos migren rápidamente a otros servicios como Telegram o Signal.

En el caso de Telegram, probablemente sea uno de los más conocidos después de WhatsApp, la cual alcanza 500 millones de usuarios activos y próximamente comenzará a monetizarse para respaldar su crecimiento utilizando publicidad solo en canales públicos.

Pero hay otra opción llamada Signal a la que muchas personas corrieron ante las condiciones de WhatsApp, por lo que es un buen momento para conocer sobre su historia y uso, así como las diferencias entre las tres redes sociales de mensajería que se están en el mundo.

Signal, la alternativa para quienes dejan atrás a WhatsApp

Luego de que algunas personas recibieran la notificación de WhatsApp, empezaron a buscar alternativas de plataformas de mensajería instantánea online y entre las opciones, Signal, una aplicación de origen estadounidense, experimentó un aumento repentino en los registros de nuevos usuarios; este incluso llegó a superar temporalmente su capacidad para enviar mensajes de verificación de cuentas.

Signal es un servicio de mensajería instantánea, llamadas y videollamadas gratuito y de código abierto que hace especial énfasis en la privacidad y la seguridad por medio del uso de mensajes de datos cifrados; con lo que protegen toda la información que es enviada entre usuarios. La aplicación está disponible para sistemas operativos iOS, Android y de escritorio y se puede usar en su extensión web para Google Chrome.

La evolución de Signal en materia de confianza

Su historia empezó en el 2015 bajo el nombre TextSecure y fue creada por un grupo independiente de desarrolladores de software llamado Open Whisper Systems y sus fundadores son Moxie Marlinspike y Stuart Anderson.

Entre todas las opciones disponibles, Signal ha tenido resultados positivos en este proceso de migración que comenzó mucho antes y por ende viene escalando posiciones en este mercado. Su popularidad empezó a tomar forma durante el 2015 cuando el exanalista de la CIA Edward Snowden aseguró usar Signal todos los días.

En 2016, luego de la filtración de WikiLeaks de los correos electrónicos de Hillary Clinton, el equipo de campaña pidió a los miembros del Partido Demócrata estadounidense que usaran solamente Signal.

Asimismo en esta línea de recomendaciones, el conocido empresario Elon Musk en estos días de tanta controversia con Whatsapp, respaldó el uso de Signal por considerarla una de las aplicaciones más seguras.

Aspectos de la app que favorecen su uso

Algunas de las principales características que hacen destacar a Signal en forma positiva es que, según su creador, la empresa no basa su negocio en la publicidad como forma de lucro; por el contrario busca ser una ayuda para quienes necesitan proteger sus conversaciones, sin cobrar por su uso ni vender la información a terceros.

Otra de las ventajas más importantes es su sistema de cifrado de extremo a extremo, es decir que el usuario y su destinatario son los únicos que pueden leer o escuchar el mensaje. Esto es algo que usa WhatsApp pero Signal se diferencia al proteger las conversaciones, tanto de terceras partes como del mismo servicio.

Sumando puntos a su seguridad, Signal puede configurarse para que nadie pueda hacer capturas de pantalla. También se le pueden colocar bloqueo a las conversaciones más confidenciales.

Por otro lado el uso de esta aplicación es tan sencillo como el de cualquier otra herramienta de mensajería instantánea; ya que tiene ventanas de chat, te deja crear grupos, usar emojis, hacer videollamadas y otras funciones similares. Asimismo para empezar a usarla solo hay que hacer el registro con un número de teléfono; no se necesita nombre de usuario ni una cuenta de correo electrónico. Además permite identificar el envío y recepción de mensajes de contactos desconocidos.

Por último Signal tiene un sistema de código abierto, al que puede acceder cualquiera y es un punto que confirma la seguridad de la aplicación al dejar ver que sus funciones no roban información.

Diferencias entre Signal, WhatsApp y Telegram

Usuarios: Signal tiene 10 millones de usuarios activos mientras que en Telegram son casi 500 millones y WhatsApp ya cuenta con 1.600 millones. Esto hace a la aplicación de mensajería de Mark Zuckerberg la alternativa más viable para estar en contacto con mayor cantidad de amigos, conocidos y familiares.

Difusión de mensajes masivos: Telegram a diferencia de WhatsApp y Signal tiene los llamados "canales" para difundir mensajes a un número ilimitado de personas. Esto es muy parecido a los grupos pero solo el administrador puede escribir en este chat y los otros únicamente reciben.

Permisos de uso: Telegram, Signal y WhatsApp piden casi los mismos permisos, menos en el acceso a los SMS, que solo los pide WhatsApp para la verificación de la cuenta. Por su lado Signal añade un permiso más del calendario para poder compartir eventos con otras personas.

El requerimiento de permisos es bastante razonable en las tres y solo se piden cuando son necesarios como usar la cámara, enviar fotos, almacenar previo al envío de archivos. Las diferencias están en los usos básicos.

Por ejemplo Telegram pide permiso de acceso al registro de llamadas al iniciar (aunque no tenés que darlo para usarlo). Por su parte Signal requiere el permiso de acceso a contactos (también se puede usar sin hacerlo, aunque no será fácil); pero WhatsApp obliga a otorgar el permiso de acceso a los contactos porque sin esto no puedes empezar una conversación.

Protección de Chats

Las tres apps permiten proteger los chats con algún tipo de cerco, pero la función es fuera de la aplicación y se activa en los ajustes. Signal usa el bloqueo de Android, y si así lo configuras se activa automáticamente tras un periodo de tiempo; en Telegram te permiten colocar un PIN o contraseña de bloqueo a la aplicación. Los chats de WhatsApp se pueden bloquear directamente, sin aplicaciones externas, mediante huella dactilar.

Cifrado de mensajes

WhatsApp, Telegram y Signal tienen cifrado de extremo a extremo en todas las comunicaciones. Además de que Telegram tiene su función de mensajes secretos que pueden auto eliminarse tras el tiempo que se ha decidido.

Respecto a los metadatos que obtienen de los mensajes, WhatsApp recopila de sus usuarios direcciones IP, fechas de uso, operador de red, número de teléfono, ubicación y contactos. En tanto que en Telegram, toda la información está almacenada y cifrada en sus servidores en la nube y se guardan por un año. Signal solo archiva la última conexión y el número de teléfono de la cuenta lo que básicamente lo hace el que menos datos tiene de sus usuarios.

Extras de privacidad/seguridad

Acerca de estas otras funciones en WhatsApp encuentras que se pueden ocultar foto de perfil, hora de conexión, estado de personas y lectura de mensajes; además de permitir quién puede añadirte a grupos y tiene verificación de dos pasos. Este último igual es una característica en Telegram, sumado a mensajes que pueden autodestruirse, un soporte para teclado incógnito, no permitir las capturas de pantalla y se puede configurar para que la cuenta se autodestruya por inactividad.

Por último Signal deja que el nombre y foto de perfil se muestre para todo el mundo, pero tiene ventajas iguales como la verificación en dos pasos, mensajes que se destruyen solos, notificaciones sin mensajes, el teclado incógnito y la función opcional de bloquear las capturas de chats. Además se puede enmascarar la dirección IP en llamadas y tiene un autoborrado de mensajes viejos después de cierto número, según informó el sitio marketing4ecommerce.