Adiós a la tecnología que hizo posible YouTube: cuál es el estándar que dejará de funcionar este año

Hace una década, el cofundador de Apple, "los nuevos estándares de la era móvil, como HTML5, ganarán en los dispositivos móviles". ¿Cuál fue la víctima?

Adobe anunció que el 31 de diciembre de este 2020 dará por acabado su complemento para navegadores Flash Player, una tecnología que llegó a ser muy popular en Internet, hasta el punto de que el 75% de los videos en la red estaban en este formato.

La decisión había sido tomada este tomada por los estándares abiertos como HTML5, WebGL y WebAssembly han madurado continuamente con los años sirvieron como alternativas viables para el contenido de Flash.

Flash fue lanzado en 1996 por la empresa Macromedia como un plugin que permitía a las páginas web ejecutar contenido multimedia, como animaciones, músicas y video. Algo que en los comienzos de Internet no era posible directamente en los navegadores y que propició la llegada de portales como YouTube.

De hecho, había creado ActionScript, su propio lenguaje de programación orientado a objetos. Macromedia también había creado Shockwave, un plugin que permitió la llegada de los juegos online.

Al ver su potencial, Adobe, dueña de PhotoShop, no dudó en adquirir la empresa en 1999 por 3.400 millones de dólares. Para esa época, Flash Player estaba en más de 98% de las computadoras personales en el mundo con acceso a internet

Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Desde sus comienzos, siempre fue objetivo de hackers y autores de malware. Y tuvo a un fuerte enemigo: Steve Jobs, quien se negó a darle compatibilidad en el iPhone (2007).

A principios del 2010, Apple presentó la primera iPad. Entre las críticas que se le hicieron entonces al dispositivo fue la negativa de la compañía a admitir el complemento (plug-in) Flash en su navegador, lo que le cerraba las puertas al video de muchas webs, a juegos online y a animaciones. El fundador de Apple, Steve Jobs, se opuso a Flash porque lo consideraba obsoleto y consumía mucha memoria y batería. El tiempo acabó por darle la razón.

Muchas personas se preguntaban por qué Apple autolimitaba de esa forma la capacidad de acceder a contenidos de la nueva tableta. En ese momento, los juegos más populares en Facebook estaban basados en Flash. Rivales de la iPad, como la PlayBook, la fracasada tableta de BlackBerry, presumían de admitir Flash.

Adobe se lamentó de la negativa de Jobs. Hasta que este se cansó y zanjó el debate al asegurar que la iPad no utilizaría nunca Flash. Lo hizo con una carta abierta en la que explicaba que el software de Adobe fue creado para la era de las PC y ya estaba obsoleto.

"La avalancha de los medios de comunicación que ofrece su contenido para los dispositivos Apple -explicó Jobs- demuestra que Flash ya no es necesario para ver videos o consumir cualquier tipo de contenido web".

Para el cofundador de Apple, "los nuevos estándares de la era móvil, como HTML5, ganarán en los dispositivos móviles (y PC también). Quizás Adobe debería centrarse más en la creación de herramientas HTML5 para el futuro, y menos en la crítica de Apple para dejar atrás el pasado".

Adobe tiró la toalla y reconoció que Jobs tenía razón.

La rabieta de Adobe contra Jobs

Aquella crítica espoleó a Adobe, que publicó un anuncio en el que bajo el titular "Amamos a Apple", hacía una lista de todo lo que amaba la compañía de Flash para añadir: "lo que no amamos es que alguien te quite la libertad de escoger lo que creas, cómo lo creas y cómo lo experimentas en la web". Per Apple no iba a cambiar.

En ese momento, parecía una batalla en la que podían perder los dispositivos de Apple si el consumidor creía que no podría acceder a los millones de contenidos existentes en Flash. Fue todo lo contrario.

La iPad fue un gran éxito. Jobs había abierto una puerta que nadie se había atrevido a traspasar hasta entonces y a partir de ese momento ya eran otros los que no querían saber nada de Flash.

El siguiente fue Microsoft, que anunció que el complemento de software de Adobe ya no podría cargarse en su navegador Internet Explorer 9. Más tarde fue Mozilla, la fundación del navegador Firefox, la que decidió desactivarlo.

A lo largo de esta década, Flash fue muriendo cada día un poco más. Hasta que este mes Adobe ha anunciado la muerte de Flash. El 31 de diciembre ya será historia de la tecnología. No habrá actualizaciones de seguridad y quedará desactivado.

Flash tuvo su época de gloria pero está a punto de desaparecer.

Creado en 1996 por Macromedia, finalizará su recorrido 24 años más tarde, pero para los nostálgicos, la Internet Archive ha anunciado que preservará juegos y animaciones en Flash. Usarán un emulador llamado Ruffle que está en proceso de desarrollo.