Qué es un community manager, cuáles son sus principales funciones y cuánto puede ganar en la Argentina

Si te interesa saber qué hace un community manager, te contamos todo lo que tenés que saber sobre este trabajo que podés hacer desde casa

Hace tan solo 10 años eran pocas las empresas que ya tenían un community manager dentro de la compañía. Aparecía siempre en las listas de nuevos empleos que surgieron de la mano de las tecnologías.

Hoy en día es impensable que una empresa, sobre todo las de base digital, no cuenten con un community manager o al menos una persona que maneje sus perfiles en redes sociales.

Puede ser un community manager interno o "in house" o uno terciarizado. Hay personas que se dedican de manera independiente a operar como community manager para diversas cuentas o empresas, y también cuentan con estos profesionales las agencias de prensa, comunicación y publicidad.

Incluso en muchas compañías el área de redes se convirtió en una tan clave y crucial para la estrategia de negocio que no tienen solo un community manager sino líderes de audiencia y equipos donde cada integrante está especializado en hacer circular el contenido en una red social particular.

Cuando la empresa no es muy grande o no tiene desarrolladas sus redes sociales, suele haber sólo una persona encargándose de las redes sociales y muchas veces también se dedica a otras cosas. Pero cuando las redes y comunidades digitales toman más importancia es cuando se decide dividir el trabajo para poder hacerlo de una manera más efectiva.

Con la pandemia en 2020 y la importancia que cobró el comercio electrónico, la posición del community manager se volvió aún más fundamental para cualquier empresa, incluso las más pequeñas o emprendimientos. Las redes sociales se convirtieron en canales directos de compra, así como las plataformas de e-commerce y los servicios de mensajería instantánea.

Hoy las redes son el espacio donde las empresas nacen y consiguen sus primeros clientes, no un lugar a donde llegan cuando ya están consagradas en el mercado y quieren realizar alguna campaña puntual. Por eso es imposible que no cuenten con un community manager o responsable de medios sociales.

También por la pandemia, hay más expertos en comunicación dedicándose a este nicho y ofreciendo desde su hogar distintos servicios de community manager.

Aún así hay personas que desconocen qué es y qué hace un community manager. Como su tarea y sus responsabilidades dentro de las empresas van mucho más allá de "posteos en redes", en esta nota te contamos todo lo que tenés que saber si estás pensando en ser o contratar un community manager.

¿Qué es un community manager?

Un community manager senior gana cerca de 80.000 pesos mensuales

Empresas de todos los tamaños cuentan ya con community managers profesionales encargados de gestionar su marca en Internet.

De hecho, muchas personas aún subestiman este puesto pero especialistas en esta área están entre los más buscados por las empresas y varios community managers llegan a ganar buenos sueldos.

En la Argentina actualmente, el salario de un community manager junior arranca arriba de 52.000 pesos mensuales, según pudo relevar iProfesional.

En cambio, los sueldos de los community managers senior, con experiencia comprobada, es mayor a los 79.700 pesos mensuales.

Claro que community manager no es cualquier persona que postea contenido en las redes sociales. Es el responsable de gestionar la voz de la empresa en Internet y de determinar la imagen pública de la marca, lo que denominamos su identidad.

En la medida en que también modera comunidades que se generan en torno a la marca en las redes, también es la carta de presentación de la empresa. Es la primera línea de contacto para las felicitaciones y también para los reclamos; es quien debe tomar decisiones rápidas sobre la gestión del contenido en contextos cambiante y también quién puede comunicar hacia las esferas más altas de la dirección las opiniones, sugerencias y problemas que hacen llegar los clientes.

En esencia, el community manager es el profesional responsable de construir y administrar la comunidad online y gestionar la identidad y la imagen de marca, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans en Internet, según define IEBS.

A pesar de lo que muchos puedan pensar, el community manager, CM o responsable de comunidad de internet, es una profesión muy compleja y que aglutina múltiples competencias y habilidades.

Puedes adquirirlas por tu cuenta o acelerar el proceso realizando algún programa de formación para community managers, pero lo cierto es que es muy probable que aunque tu perfil sea adecuado para este puesto debas prepararte a fondo si quieres convertirte en un auténtico community manager profesional.

Seguramente un buen perfil de entrada para convertirse en un community manager profesional, son aquellas personas que ya les gustan las redes sociales y tienen grandes dosis de empatía, creatividad e ingenio y son muy buenos estableciendo relaciones en internet. Todo eso, según IEBS, lo deberás complementar con conocimientos como:

Diseño de estrategias

Gestión de comunidades

Evaluación y gestión de procesos y proyectos

Gestión de crisis

Atención al cliente

Herramientas 2.0

Copywriting

Analítica web

Como verás, la profesión de community manager va mucho más allá de disfrutar de pasar el tiempo en redes y postear fotos bonitas.

¿Qué estudiar para ser un community manager?

¿Qué carrera conviene estudiar para ser community manager?

Como en cualquier carrera profesional, para ser community manager es conveniente estudiar y profesionalizarse.

Si bien han surgido carreras cortas que te permiten capacitarte como community manager, un mero curso probablemente no sea suficiente para adentrarte en esta profesión y tener éxito. Recuerda que competirás por los puestos con personas que se vienen formando desde hace años en esta área.

Además de cursos, en institutos privados especializados en carreras digitales se ofrecen carreras cortas de dos años de duración o menos que te forman en todas las capacidades necesarias para comenzar a trabajar como community manager.

Si te interesa el área quizás quieras profesionalizarte un poco más, y encontrarás en el mercado argentino carreras de licenciatura en comunicación digital interactiva o gestión de medios de comunicación.

Diseño gráfico, diseño multimedia, o incluso marketing y comercialización también son muy buenas bases mucho más amplias de las cuales puedes partir para transformarte en community manager.

Por último, también ser community manager puede ser una buena especialización si estudias comunicación social o publicidad.

Sin embargo, todos los especialistas en esta área concuerdan en que es fundamental que un community manager se mantenga constantemente actualizado. Las redes sociales y los algoritmos con los que operan están permanentemente en cambio y por eso es imposible dormirse en los laureles en lo que refiere a conocimiento.

La formación debe ser constante, quienes se dediquen a esto nunca deberían dejar de aprender y adaptarse. En un principio, es necesario entender las bases de la comunicación, de la redacción y del marketing para tener una estructura con la cual después se puede especializar un poco más en otros tipos de trabajos.

Pero también será necesario medir la efectividad de las campañas que se realicen y generar reportes sobre cantidad de impresiones y resultados de inversión, por lo tanto la estadística, las carreras vinculadas al análisis o planificación tampoco están fuera del panorama del community manager.

Dentro de los cursos de especialización que se pueden ir tomando para mantener los conocimientos actualizados, estos son los más recomendables:

Publicidad on line (Adwords, Facebook, Twitter, Instagram, etc)

Certificaciones específicas de Google Analytics, Google Adword

Cursos específicos de Analítica Web

Marketing Digital

E-commerce

Herramientas específicas de gestión de mailings y newsletters.

Cursos de Fotografía

Cursos de Diseño Gráfico

Dicho esto, dentro de las agencias digitales es posible encontrar diversas posiciones relacionadas con la gestión de comunidades, existen planificadores, redactores creativos, diseñadores y claro que cada uno tiene su área de expertise.

Debe estar claro para empleadores y clientes que un community manager debe conocer sobre diseño pero no es un diseñador, no es un fotógrafo, ni es el que arma el brief para presentar a la dirección cuando hay una nueva campaña de publicidad para comunicar en redes.

Cómo conseguir experiencia como community manager

Puedes adquirir experiencia como community manager incluso antes de lograr tu primer empleo.

Para llegar a ser un buen community manager no solo necesitarás las habilidades y competencias clave de este perfil, sino que además necesitarás adquirir experiencia en el desempeño del día a día del community manager.

La mejor manera de adquirir experiencia en esta profesión y uno de tus mejores activos será trabajar tu marca personal, recomiendan desde IEBS.

Así que no te lo pienses más, si quieres ser community manager, la mejor manera de demostrar que tienes madera de gestor de comunidades virtuales es creándote un perfil y desarrollando tu marca personal.

Es decir, no debes sentarte a esperar que alguien te encargue la gestión de su marca o producto para iniciarte en este camino profesional. Ya tus propias redes hablan de tus capacidades. Piensa cómo puedes destacarte siendo tu propio community manager.

Y cuando vayas a una entrevista te pedirán credenciales y si demuestras tus buenas prácticas con tu perfil personal tienes más de medio camino hecho y la prueba de tu talento.

Además muchas empresas también necesitan ese plus extra que un profesional que tiene trabajada una buena red de influencia en las redes sociales puede aportar.

Por otra parte, piensa también antes de conseguir tu primer empleo si no hay en tu entorno una marca o empresa con la que puedas trabajar. Quizás se trate de manejar la imagen en redes sociales de la empresa familiar, o de ayudar a algún amigo que inició un nuevo negocio o abrió un comercio a promoverse para conseguir clientes.

Esas experiencias no solo te servirán para mostrar tu talento a potenciales clientes o empleadores, te ayudarán a conseguir trayectoria, a aprender qué es lo que funciona y lo que no, y te ganarán algunos puntos con tu familia y amigos.

Cuál es el campo laboral de un community manager

Los community managers suelen trabajar de forma freelance o independiente

Un community manager debe estar muy embebido en el día a día de la empresa en la que trabaja, para poder comunicar cualquier cambio o novedad que surja. También debe estar informado sobre lo que ocurre en el mundo, de manera de aprovechar chances de comunicación efectiva o empática, o tomar decisiones e implementar cambios cuando es necesario.

También suele ser quien modera la comunidad online que se forma en torno a una marca en Internet, por lo cual debe conocer como la palma de su mano el lenguaje, tono, objetivos y políticas, además de misiones y valores, de las marcas para las que gestiona las redes.

Todo esto, claro está, puede ser más sencillo cuando el community manager es "in house" o trabaja dentro de una compañía o con una sola marca. Lo mismo si se trata de un equipo que gestiona las redes en el cual cada uno se ocupa y se especializa en su tarea en base a los lineamientos generales establecidos de antemano.

Pero no solo en empresas y de manera in-house trabajan los community managers. De hecho, en muchos casos esos empleos más tradicionales son las excepciones y no la regla.

Ya que cualquier marca, institución, organismo o hasta personas públicas necesitan gestionar su comunidad online, los lugares o clientes para los que pueden trabajar los community managers son:

Empresas privadas, multinacionales o PYMES con equipo de comunicación in-house

Agencias de contenido

Agencias de Prensa

Agencias de Publicidad

Organismos Públicos

Vale la pena destacar también que en los últimos años han surgido empresas especializadas en la gestión en medios sociales.

Trabajar de forma freelance: esta es la modalidad más común, ya que un community manager puede manejar distintas cuentas si no son muy grandes y gestionar distintos clientes en simultáneo.

Esto tiene algunos límites ya que no es el mismo trabajo el que puede hacer un profesional dedicado 100% a una identidad de marca que alguien que solo realiza un trabajo de forma externa. Pero a la vez el ahorro en costos es la clave para que empresas y comercios de menor tamaño puedan tener a alguien manejando sus redes sociales de manera profesional sin excederse en su presupuesto.