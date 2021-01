El 2021 viene con aires de revancha: este es el "negocio tapado" que atrae a millones y que explotará en Argentina

Se trata de Cloud Gaming, que brinda la posibilidad de jugar videojuegos directamente desde la nube. ¿Argentina está lista para aprovechar la tendencia?

Ante el cimbronazo de la pandemia, empresarios y cuentapropistas de todo el planeta debieron agudizar su ingenio para brindar nuevos servicios y no resignar un alto porcentaje de sus ingresos.

En ese contexto, algunos nichos consiguieron un empujón inesperado a partir del mayor tiempo que debieron pasar las personas dentro de sus hogares en el marco de las medidas de aislamiento social.

Uno de esos casos es el gaming: por el repunte exponencial de los eSports, las ventas de juegos y periféricos experimentaron saltos superiores al 120% interanual en los primeros seis meses de 2020.

A partir de este crecimiento, un sector que va de la mano –pero que aún no explotó en la región–, comenzó a dar sus primeros pasos y a formar fuertes columnas en las cuales apuntalar su futura expansión.

Se trata del Cloud Gaming, es decir, la posibilidad de:

Jugar cualquier videojuego sin usar consolas

En cualquier dispositivo de la casa

Con un abono accesible

Sin perder la calidad de los mejores títulos

Sí, tal como sucede en el mundo de la música con Spotify o YouTube Premium o en el de los contenidos digitales vía streaming como Netflix, Amazon Prime Video o Disney+. De hecho, varias bigtech ya están apostando a la tendencia en algunos países:

Google Stadia

Microsoft XCloud

Facebook Gaming

Amazon Luna

Sony PlayStation Now

Ahora, llegó el turno de Latinoamérica. Según anticiparon fuentes a iProUP, grandes empresas de telecomunicaciones ultiman detalles con las principales plataformas para dar este servicio a corto plazo.

En alza

Newzoo, empresa que realiza análisis e investigación de mercado de juegos y deportes electrónicos (eSports), brinda las siguientes cifras sobre este creciente negocio:

En 2020 generó ingresos superiores a los u$s585 millones

América del Norte y Europa acapararon casi el 70% del total (40% y 30% respectivamente)

"Estimamos que este mercado tendrá un valor de u$s4.800 millones para 2023 y se espera un crecimiento aún mayor en años posteriores", afirma a iProUP Juan Francisco Di Nucci, CEO de AWG, empresa que provee contenido y servicios digitales para las principales operadoras telefónicas de Latinoamérica.

La firma cuenta con AWG Games, la única solución de Cloud Gaming a nivel regional que, según pudo conocer iProUP, negocia actualmente con una multinacional de telefonía para brindar un servicio de este tipo de forma inminente.

Para el ejecutivo, la industria explotará en Argentina en 2021, ya que están dadas todas las condiciones para favorecer su desarrollo. "¿Los costos del servicio? Se ubicarán en el mismo rango de precios que otras plataformas similares como HBO, Disney+, etc", precisa el ejecutivo.

"Todo ya sucede en la nube. Cada vez quedan menos rastros de los soportes físicos necesarios para ver video y escuchar música. En el caso de los videojuegos, ¿dejaremos atrás las consolas y las PC tal como ya lo hicimos con los reproductores de audio y video?", se pregunta Di Nucci.

El directivo no lo duda. "Es el futuro, que ya está aquí: jugar sin consolas, en cualquier dispositivo de la casa, sin latencia y por un abono accesible. Todo sin perder la calidad de los mejores juegos. Eso de lo que venimos hablando y soñando ya es una realidad", remarca.

Hace dos años, Yves Guillemot, presidente de Ubisoft, uno de los estudios de videojuegos más importantes del mundo, vaticinó que la nueva generación de consolas –integrada por la Xbox Series X, de Microsoft, y la PlayStation 5, de Sony– será la última. Y adelantó que "el juego en la nube será el futuro de la industria".

"¿Qué es el Cloud Gaming? Para ser concretos, lo que antes ejecutaba la consola o la PC ahora corre en la nube y con un mando podemos jugar cuándo y dónde queramos. Una biblioteca online disponible para nosotros. Tan solo necesitamos una conexión de internet y un dispositivo capaz de reproducir video a 720p (HD)", explica Di Nucci.

Señales que marcan el camino

Más allá de la expectativa que generaron las salidas de la Xbox Series X y la PlayStation 5, las palabras de Guillemot no parecen, en principio, tan descabelladas.

"Si queremos buscar una señal que confirme esa visión, tenemos que ver que los gigantes de la industria están apuntando sus cañones a su propia solución de Cloud Gaming. De hecho, algunos ya están siendo probados en países centrales como los Estados Unidos, Corea del Sur o naciones europeas. Y aunque parezca imposible, en América Latina también es posible tenerlo ahora", remarca.

Juan Francisco Di Nucci, CEO de AWG.

En ese sentido, subraya que mediante el uso de AWG Games, de la mano de las operadoras, es posible llevar esa experiencia a los usuarios de la región.

"No podemos dejar de pensar que ya hubo en América Latina un intento. En 2017 Turner lanzó Gloud un servicio de Cloud Gaming que dejó de existir dos años después posiblemente porque el contexto no contaba con la maduración necesaria que requieren las experiencias de este estilo", reconoce.

Sin embargo, el ejecutivo desestima que se vuelva a repetir esa experiencia, ya que "hoy estamos frente a un escenario diferente a nivel continental y global, que permite que este negocio funcione".

Para Di Nucci, "en estos procesos de innovación es fundamental ‘la última milla’. Ese final de un recorrido extenso que permite que esa solución que tenemos en la empresa y en la que todos creemos, llegue a los usuarios y se adopte en forma masiva".

Momento ideal

Respecto a la fallida salida de Gloud, actualmente, existen varios factores que hacen que, a comparación con apenas unos años atrás, las condiciones hayan cambiado y que ahora sí sea el momento del cloud gaming.

Además, la promesa de la conectividad 5G para los próximos años permite soñar con aplicaciones innovadoras: los juegos en la nube son, por excelencia, el uso de estas redes de alta velocidad en el entretenimiento.

"Ya se rompió una barrera, ya que a partir de otras experiencias vemos posible el entretenimiento en la nube. Gigantes como Microsoft, Nvidia, Google y Amazon están apostando por Cloud Gaming. Al igual que nosotros con AWG Games", añade Di Nucci.

Cloud Gaming presenta una diferencia sustancial sobre otros servicios con los que se suele emparentar: a diferencia de Netflix o Spotify, se necesita un despliegue de tecnología propio para cada mercado.

"En la última milla es donde tenemos un gran reto en América Latina. Allí está dada la importancia de una empresa con experiencia en el trabajo con las teleoperadoras de cada país, que serán el actor esencial", remarca Di Nucci.

El crecimiento continuo en la industria del entretenimiento online y el contexto global ponen a la industria cada día más cerca de ese futuro imaginado dos años atrás por el directivo de Ubisoft.

"No será de un día para el otro, pero los grandes cambios a veces suceden casi sin que nos demos cuenta. Estamos convencidos de que llegó la hora de que el Cloud Gaming revolucione la industria y cambie su modelo de consumo hacia otro que no solo es disruptivo, sino también inclusivo", completa Di Nucci.

Visiones

Carlos "Charly" González, es CEO de Malvinas Gaming, uno de los equipos de eSports más importantes y consolidados del país. El ejecutivo coincide en que la Argentina "ya está preparada" para el arribo del Cloud Gaming.

"Quizás nos falta un poco más de infraestructura, pero el tema de las conexiones de Internet se está resolviendo", apunta González a iProUP.

Carlos "Charly" González, es CEO de Malvinas Gaming

Y añade: "Las cuestiones sobre los precios de hardware y la responsabilidad jurídica o legal son las más complicadas. Pero como viene progresando el gaming, creo que la Argentina está preparada y vamos por el buen camino".

Jonatan Cisterna, fundador y director general de Temporada de Juegos, una de las competencias más importantes a nivel nacional y regional, revela a iProUP que "hay varias empresas moviéndose desde hace un tiempo para brindar el servicio de Cloud Gaming en el país". Según el ejecutivo, "los proveedores de Internet vienen trabajando en optimizar sus servidores para mejorar justamente sus redes".

A principios del 2020, la empresa de Cisterna llegó a un acuerdo con AMC Networks Internacional-LatinAmerica e inauguró una nueva temporada de La Liga Pro, el único evento de Counter Strike: Global Offensive que abarca a toda la región con la disputa de la Súper Copa de América. Los 130 jugadores, distribuidos en 26 equipos de toda la región, compiten por una bolsa que supera los u$s200.000.

"Hubo una opción acá en el país que funcionó hace algún tiempo y por desgracia no perduró", indica sobre Gloud, pero anticipa: "Creo que es un sistema que se va a estandarizar en los próximos años".

Jonatan Cisterna, fundador y director general de Temporada de Juegos.

El empresario admite que esto no ocurrirá rápidamente, ya que "será difícil cambiar la generación de la gente que está acostumbrada a jugar con la PC o la consola, de manera 100% física".

"La mayoría de los juegos ya tiene la opción de jugar de alguna manera online, inicialmente con servidores que hacen interactuar con diferentes personas. Entonces, la adaptación no será el problema sino simplemente la infraestructura de conectividad, que no haya demoras", resalta el empresario.

En ese sentido, considera que se deberá realizar un trabajo de marketing importante para contar las diferencias y beneficios que puede llegar a dar un servicio de Cloud Gaming.

El intento fallido, el temor

Nicolás Honeker, secretario general de DEVA (Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina) también recuerda el caso Gloud al hablar de Cloud Gaming.

"Se planteó como una plataforma de juegos online para, incluso, PC de bajo rendimiento, que es básicamente la idea. El mercado no estaba preparado para eso, pero además había problemas técnicos, específicamente, la falta de infraestructura en las telecomunicaciones", remarca Honeker, en diálogo con iProUP.

Según Honeker, "el Cloud Gaming para juegos que no son competitivos, es decir, que no son PVP (Player vs. Player) o algún modo multijugador, son totalmente aptos".

Y ejemplifica: "En una computadora que ‘no me tire’ determinado juego podría estar accediendo a través del navegador, de la misma manera que miro Netflix y mediante Cloud Gaming jugar un juego que mi computadora ahora no tiene el rendimiento para tirar".

Nicolás Honeker, secretario general de DEVA.

Sin embargo, el ejecutivo de DEVA aclara un punto importante. "Pero cuando compito con otros jugadores –y todo el mercado de videojuegos, en general está rindiendo solamente para ese segmento, el de los eSports– el Cloud Gaming no va", enfatiza.

"Será una nueva manera de usar juegos pesados. La tendencia es que los títulos sean menos pesados. Por ejemplo, el League of Legends, se puede correr en cualquier computadora", señala.

Así, como el año pasado fue el de la consolidación de los eSports en el país, en 2021 las grandes firmas de telecomunicaciones apostarán al Cloud Gaming, para llevar una nueva propuesta de entretenimiento a sus clientes y agregar valor a su red.