No hay quién la pare: la tecnología 5G avanza, y los smartphones que la usen serán el 70% del total en 2024

2020 estaba marcado en el calendario como una fecha clave para el despliegue del 5G y pese a la pandemia la hoja de ruta sigue adelante sin parar

De acuerdo a un estudio de Accenture, los teléfonos inteligentes 5G en 2024 serán el 71%. En 2021, los móviles adaptados para esta tecnología representarán casi el 30% de los smartphones

El 5G es la nueva generación de redes móviles que sucederá al 4G. De ahí viene su nombre: 5th generation. Cuando surgieron los primeros teléfonos móviles, allá por los años 80, nació la primera generación de red móvil: 1G. En este caso aún se trataba de tecnología analógica. El 2G, que llegaría en los 90, fue la primera tecnología digital de comunicación móvil.

Cada nueva generación de red móvil ha supuesto un salto tecnológico. La llegada del 3G mejoró sensiblemente la calidad de las llamadas e hizo posible la transmisión de datos en los primeros smartphones. El 4G contribuyó a una explosión generalizada en el consumo de datos móviles. Y para el 5G se espera un salto abismal, en los celulares y más allá. Todas estas nomenclaturas son definidas por una organización global denominada 3GPP, que aglutina a su vez a un conjunto de entidades representativas del sector.

El 5G: velocidad, latencia y densidad

Latencia

Probablemente la característica estrella del 5G: la latencia es el retardo que tiene la transmisión de información desde que se envía en el emisor (por ejemplo, el servidor de una plataforma como Netflix) hasta que llega al receptor (el smartphone de un usuario). De los 50 milisegundos de retraso que había con el 4G se pasará a entre 1-5 milisegundos.

La diferencia es enorme, teniendo en cuenta que desde el 3G al 4G solo se rebajó a la mitad, desde los 100 milisegundos. Algunos de los campos que notarán este cambios serán la realidad aumentada y virtual, así como los videojuegos online. También tendrá efecto en situaciones donde haya que enviar un volumen muy alto de datos en un periodo muy corto de tiempo, como ocurre con los coches autónomos: tienen que enviar toda la información que recogen sus sensores lo más rápido posible.

Velocidad

Con la nueva red se barajan tasas de transferencia de datos de 1 Gbps y picos teóricos de 20 Gbps. Aunque la experiencia media de usuario podría rondar los 500 Mbps. La velocidad no solo significa un streaming de vídeo más fluido sino que será clave en procesos que requieran mover imágenes pesadas, como la realidad virtual o utilización de resoluciones 4K u 8K. En estos momentos la nueva red ya es varias veces más rápida que el 4G, pero su potencia irá en aumento.

El 5G permitirá interconectar miles y miles de dispositivos entre si, impulsando la Internet de las Cosas

Densidad

Es la capacidad que tiene la red para que muchos dispositivos estén conectados en la misma zona sin interrupciones. El 5G permitirá conectar un millón de terminales en un kilómetro cuadrado, lo que supone el despegue definitivo de determinadas variantes del Internet de las cosas, como las smart cities o la comunicación entre vehículos (conocida como V2V). Además, ya no habrá problemas para conectarse a la red en sitios con mucho público, como en un concierto o un evento deportivo.

Los celulares se adaptan

Para aprovechar ese potencial se requerirá de nuevos modelos de celulares, como una nueva estructura de organización y diferentes rutas de mercado para llegar a bases de clientes con las que nunca se han comprometido antes, según señala el reciente estudio de Accenture "Gaining the edge: Semiconductors and the 5G opportunity".

El documento refiere que como muchas industrias, el sector de high tech ha esperado mucho tiempo la introducción del 5G. La tecnología inalámbrica de quinta generación para redes celulares digitales, que los portadores comenzaron a desplegar en 2019, ofrece una red sin precedentes con velocidad y fiabilidad, así como prácticamente ninguna latencia. No es sorprendente que la tecnología para potenciar esta capacidad es increíblemente compleja, y promete para remodelar los paisajes de alta tecnología y movilidad en la próxima década.

Independientemente de si están participando directamente en el desarrollo y el despliegue de 5G, las empresas de semiconductores deben entender el 5G y preparar su estrategia en consecuencia. Las empresas podrían ver un fuerte aumento de la demanda de sus productos.

Usos

Esto hará posible todo tipo de aplicaciones empresariales que no podrían operar vía redes celulares, lo que significará un aumento masivo en el número de dispositivos conectados que operan en la red. La velocidad es grande, y el 5G por su naturaleza permitirá conectar muchos más dispositivos.

-

El 5G también será también un importante impulsor de la mejora de la salud conectada. Al adoptar 5G, los proveedores de atención médica no tendrán que preocuparse por la congestión de la red y velocidades lentas que limitan su capacidad de hacer un mayor uso de la tecnología para tratar a los pacientes. Con las redes 5G los proveedores pueden, por ejemplo, ampliar la utilización de la telemedicina para prestar atención a los pacientes de zonas remotas o rurales que de otra manera no tendría acceso a un médico; transmitir de forma rápida y fiable enormes archivos de imágenes médicas; recopilar datos a través de la monitorización remota que pueden para proporcionar atención personalizada y preventiva; y utilizar la tecnología de inteligencia artificial para ayudar a mejorar los diagnósticos y los planes de tratamiento. Y todo ello se traduce en resultados significativamente mejores para los pacientes.

Según explicó Gabriela Álvarez, Directora Ejecutiva de Accenture Chile, "hay muchas oportunidades a largo plazo para crear nuevas aplicaciones que vayan más allá de los smartphones. Estas aplicaciones comenzarían a aparecer dentro de un año o dos . Esto incluye acceso inalámbrico fijo, sistemas de información y entretenimiento automatizados, internet de las cosas industrial para cámaras de seguridad y computadores y tablets siempre conectados. Las oportunidades que ofrece el 5G son infinitas. Por eso las empresas deben comenzar a planificar su estrategia de adopción ahora".

Entre 2021 y 2023, las ganancias de las empresas de semiconductores relacionadas con aplicaciones de automatización del 5G crecerán un 285%, mientras las aplicaciones industriales un 221%.

Uno de los sectores que se verá fuertemente influenciado por esta tecnología es el de la Salud Digital

Según Accenture, es importante que las empresas de semiconductores no olviden también la oportunidad de usar 5G en sus propias operaciones, desplegando tecnologías que puedan capitalizar el 5G (tales como como internet de las cosas, blockchain, IA, y analítica) para hacer sus plantas más inteligentes, eficientes y más productivas. El 5G desempeña un papel fundamental en una infraestructura de alta velocidad al conectar la producción con datos de diferentes partes del negocio (es decir, rendimiento, pruebas y clientes) para impulsar una mayor consistencia.

Las compañías de telecomunicaciones están haciendo enormes inversiones en 5G para construir la infraestructura necesaria. Pero ¿cuánto estarán dispuestos a pagar los clientes que usan hoy el móvil con 4G por el servicio 5G premium? Para impulsar el uso de 5G a escala, las compañías de telecomunicaciones probablemente tendrán que ser creativas con los planes.

Por su parte, las empresas de semiconductores también están invirtiendo fuertemente en 5G, cuyo verdadero potencial solo se realizará si se dispone de los chips que puedan procesar los datos 100 o 200 veces más rápido que los chips 4G actuales. Pero están invirtiendo una cantidad desproporcionada en I+D en relación con lo que esperan ganar del sector de hardware de la cadena de valor, lo que representará menos de un tercio del gasto mundial en internet de las cosas en 2022, en comparación con casi el 60% representado por los servicios y el software.

Gabriela Álvarez concluyó que "las empresas de semiconductores deben empezar a trabajar ahora para identificar nuevas formas de presentar sus productos y tecnología a los clientes, y nuevas formas de monetizarlos", indicó América Economía.