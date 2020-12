Stelleo Passos Tolda, de Mercado Libre: "Estamos dispuestos a invertir mucho más en Chile"

Stelleo Passos Tolda asumió la presidencia del área de comercio en agosto y desde ahí lidera el proyecto de crecimiento en Chile: sus planes de expansión

La pandemia ha tenido un gran impacto en el comercio electrónico, que ha tenido un crecimiento si precedentes durante estos meses. Mercado Libre es uno de los ganadores de esta movida, y lo ha impulsado a seguir creciendo en la región, en países donde tenía alguna deuda pendiente de inversión. Uno de los casos es del de Chile,donde tiene planes para tomar las riendas del crecimiento.

Chile tuvo el crecimiento más importante de la región. "Esa fue una señal de que había muchísimo potencial", cuenta Stelleo Passos Tolda, cofundador y presidente del área de Comercio de Mercado Libre, que agrega "La crisis sanitaria hizo que muchas personas por primera vez compraran online y la experiencia que ha tenido la gente ha sido muy positiva. Esto hizo que entraran nuevos clientes y consumidores".

El éxito en Chile, dicen de la empresa, forma parte de un estudiado plan de negocios que comenzó en 2018 y que este año se concretó con la inauguración del primer centro de distribución, ubicado en Pudahuel. Sus dimensiones hablan por sí solas: dependencias de 9 mil metros cuadrados y almacenamiento de 400 mil unidades de productos.

Para el ejectutivo de Mercdo Libre hay mucho espacio para expandirse en Chile

La nave

Desde la compañía se dice que la inauguración de la bodega fue sólo el comienzo. De hecho, ya cerraron un contrato para construir un segundo centro que podría llegar a los 100 mil metros cuadrados, diez veces más grande que el actual y equivalente a 15 canchas de fútbol profesional.

Lo llamarán "la nave". Para esto, Mercado Libre firmó un acuerdo con Red Megacentro —empresa de bodegaje ligada al grupo Angelini y EBCO— para la construcción y arriendo a largo plazo del espacio, el cual estará emplazado en Colina y que se entregará a inicios de 2022. El objetivo de esto es fortalecer la red de e-commerce en Chile, indica Diario Financiero Online Chile..

"Cuando hablamos de un marketplace con cientos de miles de vendedores, las bodegas se llenan muy rápido. Es por eso que es necesario expandir la capacidad en los centros de distribución", cuenta Tolda, quien asegura que según cifras de la compañía ayudarán a más de 5 mil PYME a comercializar y trasladar sus productos.

La iniciativa, que será construida a medida para Mercado Libre y que fue diseñada en conjunto con EB Arquitectos, guardará entre 4 a 5 millones de productos. Además, toda la operación contempla una inversión de u$s 75 millones.

El camino a Chile

Mientras que los principales mercados para la compañía son Brasil, Argentina y México, Colombia y Chile se asoman como los países con más crecimiento: 1 de cada 5 chilenos utiliza su plataforma.

"El comercio electrónico representa aproximadamente el 5% en la región y creemos que el potencial es mucho más alto. El e-commerce en China y Estados Unidos está por el 15% o el 20%. No hay ninguna razón para que esto no ocurra en Latinoamérica y en Chile en particular", cuenta Tolda.

"Para potenciar el comercio electrónico estamos trabajando muchísimo en mejorar la oferta. Vemos que hay potencial en varias otras categorías, aparte de los productos tecnológicos: la moda, deportes, decoración, salud y belleza", adelanta Tolda. Es acá donde Mercado Libre puede dar el knock out, ya que está emulando los "departamentos" de una multitienda en el ecosistema online.

Pero a pesar del crecimiento, la empresa unicornio todavía tiene una porción pequeña del comercio electrónico en Chile. Según datos de Kawésqar Lab a octubre de 2020, Falabella lidera la lista con un 14,5%, seguido por Cencosud con un 12,6%. Walmart quedó en tercer lugar con un 6,4% de las compras totales y fue seguido por Ripley con un 4,3%. En quinto lugar quedó Mercado Libre, con el 3% de las ventas por internet.

La inauguración de un nuevo centro de distribución es crucial para la estrategia de Mercado Libre en Chile

Alerta Falabella

Ante la ofensiva de la puntocom en el mercado chileno la pregunta que queda es una. ¿Le está pisando los talones a Falabella?

La multitienda nacional todavía tiene un as bajo la manga. Según Kawésqar Lab, en su ranking Top of Mind, Falabella lidera con un 23% de las preferencias cuando se pregunta sobre "la primera marca que se le viene a la mente cuando piensa en un canal de compras online en Chile". En la misma medición, Mercado Libre queda segunda con el 12%, seguida por Walmart con un 8%.

"Cuando empezamos a dibujar nuestra red logística lo hicimos desde cero, pensando en crear una operación eficiente para ofrecer un mejor tiempo y menos costos de entrega. Eso ha sido para el retail tradicional un gran desafío, ya que es una industria que se apoya mucho en su presencia física, en sus tiendas. Tal vez no aprovecharon el canal online"

"Hay que tener tiempo para planificar la estrategia y la visión de la empresa para más adelante. Para nosotros también es muy importante equilibrar los tiempos de trabajo para que tengamos la capacidad de pensar en lo que viene. Eso para mí es clave", concluye Tolda.