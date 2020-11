Cambio decisivo: queda suspendida en EEUU la prohibición de TikTok, las razones del cambio de política

La administración Trump ha sostenido una fuerte pelea comercial con China, entre cuyas víctimas estuvo TikTok, pero eso ha cambiado, ¿por qué?

Ha sido años de profundas diferencias entre Estados Unidos y China en varios frentes políticos y económicos. Entre ellos ha estado el rechazo contra Huawei, en especial por sus soluciones de tecnología 5G, pero también en cuanto a inversiones que empresas estadounidenses podían realizar en el país asiático.

Una de las últimas, y que tuvo gran impacto mediático por ser una red social ampliamente utilizada en el mundo, fue la prohibición de la plataforma de videos TikTok, lo que incuso llevó a que hubiera tratativas para que empresas del país del norte compraran la operación, como mínimo en Estados Unidos. También se había sumado la prohibición de WeChat a esta cruzada de Donald Trump.

En agosto, Trump justificó esta medida asegurando que se trataba de una cuestión de seguridad nacional, pues existía una supuesta red de espionaje llevada a cabo por el Gobierno de Pekín a través de esta popular red social, que sólo en Estados Unidos cuenta con unos 50 millones de usuarios.

De la misma forma que con Huawei, Donal Trump se ensañó fuertemente con la plataforma TikTok

Pero ahora ha habido un cambio, y el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha anunciado que declina la imposición de la orden que obligaría a cerrar la popular red social. Un cambio que estaría relacionado con las nuevas políticas que llevaría adelante el nuevo presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

La instancia judicial

El 12 de noviembre expiraba el plazo concedido por el gobierno estadounidense a ByteDance, la empresa china que está detrás de TikTok, pero ya había comenzado una instancia judicial antes de que esta fecha llegara.

Así la decisión del Dpto. de Comercio sería consecuencia de una decisión de la jueza Wendy Beetlestone (del Tribunal Federal de Philadelphia) tras la demanda que presentaron Douglas Marland, Cosette Rinab y Alex Chambers, tres pesos pesados en TikTok. ByteDance presentó una reclamación para pedir una prórroga de 30 días al último plazo que les dieron tras no haber obtenido respuesta, mientras hace frente a un total de tres casos.

Esta semana, ByteDance, la compañía china propietaria de TikTok, presentó una reclamación ante el Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia para obtener una prórroga de 30 días sobre el plazo del ultimátum dado a la empresa, puesto que durante estos dos últimos meses no recibió ninguna respuesta del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS).

Aunque aún no hay novedades sobre WeChat, es otra de las plataformas que ha generado controversias por las decisiones de la administración Trump

Pragmatismo mata estereotipos

Esto quizás tenga su explicación en lo que afirma Damián Szvalb, analista internacional: "La política internacional de Estados Unidos siempre es muy pragmática. Los intereses del país en nuestra región dependen de las situaciones coyunturales y las necesidades de cada momento del grande del norte". Es así como, hay gobiernos que han tenido una mirada más cercana sobre lo que sucede en América Latina, y esto generalmente se da durante mandatos demócratas, pero eso también ha cambiado durante una misma gestión.

Otro elemento que aporta Szvalb es que la Argentina no es un país relevante para los gobiernos estadounidenses, pero hay momentos en los que le resulta estratégico, como contrapeso frente a los que Estados Unidos considera como una amenaza, como el chavismo, con el ALCA, o en este momento, en función del enfrentamiento comercial con China.

Por su parte, la investigadora de la Universidad Nacional de Rosario relata que Estados Unidos tuvo varios debates de proyectos políticos a lo largo de su historia. Primero, entre federalistas y antifederalistas, luego, de si el estado debía ser industrialista o agrícola esclavista, lo que los llevó a la Guerra de Secesión. Tuvieron una enorme discusión sobre cuál era la mejor manera para salir de la crisis del 30 e instauraron políticas con un fuerte rol del estado como protagonista de la economía, con Roosvelt a la cabeza, que resultó en un modelo exitoso, pero los primeros años fueron de mucha tensión en el Parlamento.

"Luego, en la década 1980, se dejó de defender ese modelo y saltaron de un capitalismo productivo hacia uno más ligado a las finanzas internacionales y el capitalismo financiero. El país, desde los 80 a la actualidad fue hacia un fuerte proceso de concentración de la riqueza y su modelo productivo está atrasado respecto de Asia Pacífico, su infraestructura se atrasó respecto de China. Eso, sumado a los conflictos raciales, terminó generando un enorme descontento en la población, que es lo que llevó a Trump al poder", resume Busso sobre la historia política de la nación norteamericana.

Esta no será la última noticia en este casi culebrón televisivo, ya que aún no todo está dicho y la nueva administración podría pensar de manera distinta en los bloqueos de actividad a empresas chinas por parte de EE.UU. Se verá como esto sienta o no precedente para los casos de WeChat y Huawei, indicó Xataka.