¿El nuevo rey de las redes?: TikTok arrasa con la competencia y alcanza cifras récord en ingresos y descargas

Apenas 3 años después de su lanzamiento, los usuarios activos mensuales ya sobrepasan a los de Reddit, Twitter y Snapchat, y están a la par de Instagram

Si una red social se puede reivindicar como la mayor triunfadora del 2020, es TikTok. A lo largo del año, la plataforma china ha sufrido un crecimiento exponencial hasta alcanzar los 1.000 millones de usuarios, la mitad de ellos activos, en más de 150 países y con un tiempo de casi una hora de uso al día.

Claro que nada es casual y su explosión se debe, principalmente, a una pandemia mundial que ha promovido el uso de internet en casa y la viralización de los clips de TikTok, la promoción de un público mucho más joven en las redes y, evidentemente, la increíble estrategia de marketing desarrollada por la firma propiedad de ByteDance.

Apenas 3 años después de su lanzamiento, los usuarios activos mensuales ya sobrepasan a los de Reddit, Twitter y Snapchat, históricas en la carrera de las redes sociales, y ya miran de igual a igual los gigantes de Facebook, Instagram o YouTube.

Debido a todo eso, no es descabellado analizar la actividad de la red china con bajo la misma lupa con la que se observan los movimientos de sus tres grande competidroes, principalmente a escala por hora.

TikTok genera u$s 181.250 de ingresos por cada 60 minutos.

El análisis

En cifras totales, TikTok recibe más de 23 millones y medio de visitas de media cada hora del día y se descarga unas 120.833 veces en el mismo rango. Así, la red más comentada del año genera u$s 181.250 de ingresos por cada 60 minutos de uso y provee de auténticas fortunas a sus estrellas más seguidas, como Addison Rae Easterling (u$s 579 por hora) o Charli D'amelio (u$s 463). Pasando a desgranar estas cifras, cabe poner en contexto el volumen del que se está hablando.

Pero además, TikTok es una aplicación nacida en 2016, aunque su lanzamiento internacional no llegó hasta en septiembre de 2017, centrada compartir clips cortos y funciona como cualquier otra red social, sólo que promueve la utilización de memes y contenidos virales bajo una edición de vídeo sencilla.

En promedio, y bajo esta sencilla fórmula, obtienen 23.611.111 visualizaciones de vídeo por hora; en comparación, YouTube (2005) obtiene alrededor de 203.333.333 visualizaciones en el mismo lapso.

En lo que respecta al número de descargas (120.833 cada hora), TikTok es también la aplicación que llega por primera vez a más teléfonos, sin contar las apps de videojuegos. En su sector, la china supone el 76% de las nuevas descargas de entre las 5 principales aplicaciones de clips y redes sociales.

Las cifras no desmerecen cuando se le comparan con grandes como Facebook, siendo el único de los cinco grandes competidores de la red social (Facebook, Whatsapp, Messenger e Instagram) en no ser propiedad de la empresa de Mark Zuckerberg y la primera en romper el récord histórico de descargas trimestrales (315 millones).

¿Y los ingresos?

Si una aplicación aumenta sus descargas, lo lógico es que también aumente sus ingresos. En el ámbito del dinero generado por hora, TikTok es la aplicación que más ha amasado en lo que va de año, con u$s 130,5 millones (cerca de u$s 125.972 por hora, más que YouTube) a fecha de septiembre, esto es, 6,3 veces más que sus ganancias durante el mismo periodo de 2019.

De todo ello, aproximadamente el 89% de esta suma proviene del negocio de la red en China, un 6% de EEUU y alrededor de un 1% de Turquía, según las estimaciones de Sensor Tower.

También es un buen síntoma fijarse en cómo les va a los referentes de cada red social. Según Forbes, la influencer Addison Rae Easterling gana alrededor de u$s 579 por hora hasta amasar un total de u$s 64,5 millones desde que se abrió la cuenta hace ya 2 años.

En la misma línea se sitúa Charli D'Amelio, la creadora de contenido más seguida de TikTok, que tras sólo un año desde que creó su usuario (y 15 años de edad) ha recaudado la impresionante cifra de u$s 92,6 millones de (u$s 463 por hora), aunque muchos de ellos vienen de patrocinios e ingresos compartidos por YouTube.

Eso no quiere decir que TikTok no genere su propio dinero. La red social china es la aplicación sin ganancias en la que más dinero se ha gastado la gente en 2020 (sin contar videojuegos), con más de u$s 130,5 millones invertidos en ella.

Estas cifras, a pesar de la guerra abierta que la aplicación mantiene contra el Gobierno de los Estados Unidos, siguen sin decrecer, tanto en ingresos como en tiempo invertido en la app, más bien todo lo contrario. Por mucho que llegue a prohibirse en EEUU o a cambiar de manos, parece que todavía hay TikTok para rato, publicó Business Insider.