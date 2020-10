Trump contra Twitter: un tuit del presidente estadounidense fue marcado como engañoso por la plataforma y desató polémica

La red social Twitter ha etiquetado como "engañoso" un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que afirma que es "inmune" a la Covid-19, después de que fuera autorizado por sus médicos a reanudar las actividades públicas.

En la etiqueta, la red social avisa de que el mensaje publicado por el presidente estadounidense a través de su cuenta oficial "viola las normas de Twitter sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con la Covid-19".

Asimismo, el aviso señala que la compañía ha decidido mantener el mensaje de Trump en la plataforma porque considera que "puede ser de interés para el público que el 'tuit' siga siendo visible".

"Alta total y absoluta de los médicos de la Casa Blanca. Eso significa que no puedo infectarme (inmune) y no puedo contagiarlo. ¡¡¡Muy bueno saberlo!!!", señala el 'tuit' publicado por Trump.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020