¿Es una fake news?: así funciona la nueva herramienta de Twitter para luchar contra la desinformación

Esta nueva función que está en prueba se agregará como una opción en el menú desplegable donde también pueden encontrar otros botones

Twitter acaba de lanzar una nueva herramienta experimental llamada Birdwatch, una nueva muestra de los esfuerzos de la plataforma para tratar de luchar contra la desinformación y las fake news.

Esta nueva función que está en prueba se agregará como una opción en el menú desplegable donde los usuarios también pueden encontrar los botones Silenciar, Bloquear e Informar.

Así lo informó el consultor de redes sociales Matt Navarra, el primero en mostrar capturas de pantalla de la función en dispositivos móviles. La investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong descubrió la presencia de la herramienta en su forma inicial en agosto, cuando era mucho más simple y aún no tenía nombre.

La nueva herramienta se identificará con un icono de unas gafas o binoculares, que aparecerá en la parte inferior de un tuit. Con Birdwatch, el usuario podrá marcar una publicación para moderarla, de una manera similar a como se podría agregar una cuenta a una lista, marcándolos por posibles falsedades y agregando un ícono en sus esquinas inferiores derecha.

También se podrán agregar notas, que pueden ser privadas o públicas, explicando por qué se ha marcado ese tuitt en particular. Haciendo clic en el el icono podremos ver estas notas.

Además, la plataforma agregará una nueva pestaña llamada "Notas de Birdwatch" en la barra lateral de su interfaz donde los usuarios pueden realizar un seguimiento de sus contribuciones.

Twitter no ha dado por el momento más detalles de Birdwatch y solamente ha confirmado al diario digital TechCrunch que la funcionalidad está destinado a usarse en la lucha contra la desinformación.

"Estamos explorando varias formas de abordar la información errónea y proporcionar más contexto para los tuits en Twitter. La desinformación es un problema crítico y probaremos muchas formas diferentes de abordarlo", explicó un portavoz a ese medio digital.

Birdwatch parece estar diseñado como una herramienta de moderación destinada a depender del crowdsourcing (la colaboración de todos los usuarios). Sin embargo, expertos alertan que , otorgar a todos los usuarios el poder de agregar notas públicas puede tener un efecto contrario a lo que la empresa está tratando de lograr.

Cambios en el reenvió en Twitter

Si eres de los que utiliza Twitter habitualmente, habrás observado que la plataforma te muestra, junto con el número de retuits y me gusta, información sobre los retuits que incluyen un comentario. La aplicación anunció en septiermbre de forma oficial el lanzamiento de esta funcionalidad con la que quieren facilitar la búsqueda de información.

La función de retuit con comentario, o quote tweet, es una de las más utilizadas en la plataforma desde que se lanzó en 2015. Anteriormente, los usuarios solo podían hacer un retuit, es decir, compartir el tuit de otra persona sin añadir nada.

El quote tweet permite compartir los tuits añadiendo un comentario, para manifestar nuestro acuerdo u oposición o añadir información extra. Desde hace unos meses, Twitter permite hacer retuit con comentario añadiendo un gif en lugar de un texto.

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80 — Twitter Support (@TwitterSupport) August 31, 2020

Viendo que esta opción es una de las más populares en la red, Twitter lleva tiempo mirando como mejorarla, probando varios diseños. Se experimentó con etiquetar el contador como "Retweets con comentarios" en lugar de "Citar tweets", por ejemplo, y también se probó ocultarlo en un submenú en lugar de mostrarlo directamente en el tweet.

La opción final es la que ahora se da por buena, y que nos muestra desglosados los tuits con y sin comentario. Algo sin duda muy útil para poder evaluar el impacto que tienen nuestras publicaciones en la red social, además de darnos opción de seguir los diferentes hilos paralelos que surgen a partir de un solo tuit.

Three things—1. "Retweets with comments" is changing to "Quote Tweets"2. Quote Tweets will appear right next to Retweets3. The mask goes over your nose pic.twitter.com/x00YTZSAFs — Twitter (@Twitter) August 31, 2020

"Los tuits sobre un tuit aportan más a la conversación, por lo que los hemos hecho aún más fáciles de encontrar", explica la compañía, recordando que el nuevo contador se muestra entre las etiquetas existentes de "Retweets" y "Me gusta". La información de los tuits citados está ahora disponible tanto en Android como en iOS, así como en la versión web.

Esta función se suma a las que Twitter ha lanzado en las últimas semanas, como por ejemplo la que nos permite decidir quién puede responder nuestros tuits.

Twitter "se pone la gorra" contra Trump

La batalla que enfrenta al presidente estadounidense Donald Trump con las plataformas de redes sociales ha vivido este domingo un nuevo episodio cuando Twitter ha publicado en uno de sus tuits una advertencia de violación de las políticas de la compañía.

La plataforma de microblogging ha publicado un "descargo de responsabilidad" sobre un tuit del presidente de Estados Unidos en el que criticaba la promoción, por parte de los demócratas, de los buzones de correo como una opción para los electores. Según Twitter, esta publicación de Trump viola las reglas de "integridad cívica y electoral" de la empresa.

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020

"Así que ahora los demócratas están usando buzones de correo, que son un desastre para la seguridad de los votantes. Entre otras cosas, hacen posible que una persona vote varias veces. Además, ¿quién los controla, están ubicados en áreas republicanas o demócratas? No están desinfectados por Covid. ¡Un gran fraude!", afirmaba Trump en este tuit que publicó el domingo por la mañana.

Trump utiliza Twitter como su principal herramienta de comunicación política.

Twitter no ha borrado el tuit pero ha publicado en él un descargo de responsabilidad adjunto en el que justifican su decisión, afirmando que "este tuit violó las Reglas de Twitter sobre integridad cívica y electoral. Sin embargo, Twitter ha determinado que puede ser de interés para el público que el tweet siga siendo accesible".

Antecedentes de la pelea entre Twitter y Trump

Twitter ya ha puesto etiquetas de este tipo a otros tuits de Trump, incluidos algunos relacionados con la votación por correo. La compañía ha adoptado un enfoque más agresivo hacia la desinformación a medida que se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque el esfuerzo ha sido recibido con reacciones violentas de los círculos conservadores.

Después de que Twitter verificara los primeros tuits de Trump sobre la votación por correo en mayo, Trump tomó represalias firmando una orden ejecutiva dirigida a las empresas de redes sociales.

El presidente estadounidense ha buscado en repetidas ocasiones suscitar dudas sobre la legitimidad de la votación por correo, que muchos estados han alentado o ampliado en medio de la pandemia de coronavirus.

Los demócratas están promoviendo los buzones de correo como una opción conveniente y confiable para los votantes que no quieren confiar sus boletos electorales al Servicio Postal nacional. Los funcionarios republicanos de otros estados han impedido su uso.

La pelea entre Twitter y Trump se da en el marco de la campaña por su reelección.

Las acusaciones, muchas de las cuales son engañosas o falsas, son una extensión de las afirmaciones de Trump sobre un presunto fraude electoral generalizado, del cual tampoco hay evidencia.

Actualmente, la campaña de Trump está demandando a Pensilvania, un estado decisivo, para evitar que los votantes utilicen buzones para enviar sus boletas. Un juez federal a principios de este mes ordenó que la campaña proporcionara ejemplos de que los buzones eran vulnerables al fraude, pero la campaña se quedó corta.