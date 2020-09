Confirmado: estos son los precios y la fecha de llegada de la PlayStation 5 a Argentina

La consola estará disponible en 2 ediciones: PlayStation 5 con una unidad de disco Blu-ray Ultra HD y PlayStation 5 digital edition sin la unidad de disco

Sony confirmó este miércoles que la PlayStation 5 llegará en diciembre a Argentina. La consola estará disponible en 2 ediciones: PlayStation 5 con una unidad de disco Blu-ray Ultra HD y PlayStation 5 digital edition sin la unidad de disco.

No obstante, las especificaciones y performance son las mismas para ambas consolas que estarán disponibles en el mercado local a finales de este año.

Asimismo, con este lanzamiento acompañarán accesorios y próximamente juegos para PS5. La lista de juegos destacados en el showcase incluyeron: Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games), Demon’s Souls (Japan Studio) y God Of War: Ragnarok (Santa Monica Studios), junto a otros títulos desarrollados por los principales estudios de la industria.

Más novedades

La empresa señaló además que con la membresía PlayStation Plus Collection (exclusiva de PS5) se podrá acceder a una librería de juegos emblemáticos como Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

Por otro lado, el lanzamiento incorporará nuevos accesorios que, según Sony "maximizan la experiencia inmersiva", como los auriculares inalámbricos Pulse 3D que poseen 2 micrófonos incorporados y son los encargados de proveer el audio 3D de la consola.

También se sumará una cámara HD con lentes dobles en calidad 1080p, para que los jugadores transmitan sus juegos a través de la web, y el control DualSense, con micrófono integrado y la incorporación de la retroalimentación háptica y gatillos adaptativos.

La consola se podrá adquirir a un precio sugerido de preventa de $99.999, mientras que la variante "digital" tendrá un precio sugerido de $75.999. El control Dual Sense, por su parte, tendrá un valor de $9.299. Desde la empresa aclararon que próximamente se anunciará la fecha para iniciar las reservas.