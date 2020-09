¿Iconos del diseño?: así es la nueva gama de electrodomésticos "4.0" presentada por Samsung

En el marco del evento digital Life Unstoppable, la marca coreana presentó una serie de electrodomésticos super tecnológicos y con un diseño único

Es verdad que el móvil Note 20 Ultra 5G o el televisor QLED Q95T son algunas de las demostraciones más glamurosas de lo que hace Samsung como empresa tecnológica, pero eso no significa que sea los únicos que se destaquen por su diseño.

Existe también un amplio catálogo de electrodomésticos y soluciones para el hogar que también son íconos de estilo. En el marco del evento digital Life Unstoppable, la marca presentó el nuevo frigorífico RB7300T, la nueva lavadora WW9800T y la nueva secadora DV8000T y otras tantas soluciones para el hogar.

Es extraño pensar que se puedan hacer cosas nuevas con esos electrodomésticos que llevan tantos años en las casas, pero Samsung considera que deben estar más conectados a los móviles y a los servicios digitales que se usan en ellos para hacer algo más fácil el día a día.

También han aprovechado para anunciar un nuevo proyecto de más de 100 pulgadas, llamado The Premiere; y volver a mostrar su gama de televisores, tanto los de más alta gama, como los que están pensados como artículos de diseño: The Sero, The Frame, The Serif o The Terrace.

Anunciaron también complementos para sus dispositivos móviles, como una base de carga triple para móvil, auriculares y reloj inteligente, así como una nueva tablet, Tab A7; un nuevo teléfono 5G, el Galaxy A42 5G; y hasta una nueva pulsera inteligente, el Galaxy Fit2.

Pero además, también presentaron un nuevo monitor de gaming, el Odyssey G55, de gran tamaño, panorámico y con alta resolución y alta tasa de refresco de la imagen.

La heladera cool

La nueva gama de frigoríficos RB7300T fue diseñada para que los usuarios "maximicen su compra y mantengan los alimentos frescos más tiempo". Para ello, emplea la tecnología SpaceMax de Samsung para incrementar la capacidad y ofrecer hasta 385 litros de almacenamiento y dos opciones de altura diferentes.

Este equipo está optimizado para ahorrar energía; el compresor Digital Inverter ajusta automáticamente su velocidad dependiendo de lo que haya en su frigorífico, para usar hasta un 50 por ciento menos de energía.

Esta heladera ofrece hasta 385 litros de almacenamiento.

Lavarropas smart

Samsung también le dio la bienvenida a una nueva era de lavadoras inteligentes y energéticamente eficientes con la nueva gama de lavadoras WW9800T y secadoras DV8000T.

La lavadora con Inteligencia Artificial viene con un panel de control, y aprende automáticamente las configuraciones y los ciclos preferidos de los usuarios. La tecnología EcoBubble de Samsung maximiza la eficiencia del detergente en agua fría, al mezclarlo con aire y agua antes de entrar al tambor, para convertirlo en burbujas suaves y que se activen más rápido.

Asimismo, cuenta con la tecnología QuickDrive, que reduce los tiempos de lavado hasta en un 50 por ciento y el uso de energía hasta en un 20 por ciento.

Cuando la nueva lavadora se combina con la nueva secadora, ofrece una experiencia de lavado en paralelo. Gracias a la Inteligencia Artificial, se comunican a través de Auto Cycle Link para establecer automáticamente el curso de secado correcto para la carga que acaba de lavar.

La tecnología QuickDrive, que reduce los tiempos de lavado hasta en un 50 por ciento

La nueva secadora también tiene tecnología de bomba de calor con calificación energética A+++, la más eficiente de Samsung hasta el momento. La secadora se sincroniza con la lavadora mediante Inteligencia Artificial; se comunican a través de Auto Cycle Link para establecer automáticamente el curso de secado correcto para la carga que acaba de lavar.

Televisores

Lo más novedoso de la presentación en lo que a pantallas se refiere es The Premiere, un proyector inteligente diseñado para ofrecer al usuario "una experiencia cinematográfica de gran tamaño en la comodidad de su hogar", como indica la acompañía surcoreana.

Viene en 120 pulgadas que ahorran espacio en el hogar y se puede proyectar en cualquier lugar, ya que solo necesita una pared.

Este dispositivo incorpora un ‘woofer’, sonido envolvente Acoustic Beam y un proyector láser de última generación con calidad de imagen 4K UHD. También tiene certificación HDR10+ para obtener detalles de imagen más precisos a medida que pasa de escenas claras a oscuras.

La compañía ha mostrado de nuevo su The Terrace, la primera pantalla de la marca construida para la visualización en exteriores, que cuenta con una clasificación IP55 que indica que es resistente a la lluvia, la humedad, el polvo y los insectos.

Samsung ha vuelto a hablar de sus monitores insignia: Odyssey G9 y Odyssey G7

Emplea la tecnología Ultra Black, que elimina los reflejos en la pantalla, con un promedio de 2.000 nits de brillo y una calidad de imagen 4K con tecnología Quantum dot.

Y en lo que respecta a su gama de monitores para videojuegos, Samsung ha vuelto a hablar de sus monitores insignia: Odyssey G9 y Odyssey G7.

Ambos tienen una pantalla curva de 1.000 R y ofrecen un tiempo de respuesta de 1 milisegundo y una frecuencia de actualización de 240Hz.

Las tablets

Por último, destaca también el anuncio de un nuevo tablet, el Galaxy Tab 7. Tiene una pantalla de 10,4 pulgadas y sus marcos son simétricos y finos, con una relación de pantalla a cuerpo del 80%. En su cuerpo metáligo, integra cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos y una batería de larga duración.

Junto al tablet, un nuevo móvil con conectividad 5G, el Galaxy A42 5G, disponible a finales de año. Cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas y la potencia típica de un móvil de gama media, si bien aún no se ha revelado su precio.

El Galaxy A42 5G cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas.

Por último, cabe destacar la nueva pulsera inteligente Galaxy Fit 2, pensada para aquellos que monitorizan su ejercicio a diario; y la nueva base de carga para todos los dispositivos móviles de Samsung, Wireless Charger Trio, con tres puntos de carga independientes con los que es posible llenar la batería de un móvil, un reloj y unos auriculares a la vez.