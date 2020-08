¿Se te acaba rápido la batería del celular?: acá tenés algunos trucos para alargar su duración

El celular ha pasado a ser tan importante en el día a día y se le exige tanto que muchas veces no alcanza una carga de batería. Trucos para alargarla

Dentro de unos años recordaremos con nostalgia lo poco que duraban las baterías de los teléfonos actuales. Lo de cargarlos a diario será algo del pasado, un recuerdo que costará de imaginar, como cuando los jóvenes de hoy ven un teléfono con disco de marcar o les explicas que en el pasado, si alguien llamaba a casa, se cortaba la conexión a internet.

Por ahora, mientras los teléfonos mejoran en prestaciones, incorporan más memoria, mejores cámaras y aplicaciones cada vez más complejas, la batería sigue siendo más o menos la misma. Esto implica que si haces un uso intensivo, la duración de tu batería se verá reducida.

Los fabricantes son conscientes de ello. En esta ocasión, Google misma da algunas recomendaciones para que tu teléfono Android dure algo más. Sin importar que el fabricante sea Huawei, Samsung, OPPO o Xiaomi, los siguientes trucos de Google alargarán la duración de tu batería simplemente haciendo algunos cambios en Android.

Ajustes que mejoran la duración de tu batería

Si consideras que la duración de tu batería es muy corta, hay varias opciones que puedes cambiar en los ajustes de Android. La propia Google nos da una lista que puedes seguir al detalle o adaptarla a tus necesidades o preferencias.

Te puede interesar Con 5.000 dólares armó un imperio: el creador de Huawei cuenta su increíble historia de vida y su frase de cabecera

Primero, dejar que la pantalla se apague antes. También ayuda recudir el brillo y que se ajuste automáticamente. Esto en cuanto a la pantalla.

Más ajustes a cambiar. Desactivar el sonido del teclado. Es molesto y consume batería. También es recomendable desactivar la vibración.

Modo ahorro de energía

Para ponértelo fácil, Android ha ido incorporando automatismos enfocados a alargar la batería. Para ello, activando el modo ahorro de batería, harás que determinadas funciones en segundo plano se congelen y así funcione sólo aquello prioritario.

Realizar una buena configuración de la batería es fundamental para alargar su vida

Te puede interesar Uruguay: buscan que argentinos puedan pagar cuota de compra de inmuebles con tarjeta

Hay fabricantes que tienen sus propias opciones, pero por norma general suele estar disponible en Ajustes > Batería. Desde ahí, además, puedes ver estadísticas de uso, lo que resulta muy útil para saber con qué aplicaciones consumes más batería.

En las versiones más recientes de Android, puedes activar el modo ahorro manualmente o de manera automática. En el modo automático, se activará cuando llegue a un porcentaje concreto, que puede ser del 5% o del 15%.

Carga tu teléfono sólo lo necesario

Los teléfonos antiguos se tenían que cargar al 100% para que su vida útil fuera óptima. Esto es porque se componían de níquel cadmio, componentes que "tienen memoria". De manera que si los cargabas al 80%, tarde o temprano la batería se quedaba en ese 80% hasta el fin de sus días.

Hoy, las baterías de prácticamente cualquier dispositivo electrónico, incluyendo tu teléfono Android, se componen de ion litio. Esto implica, en palabras de Google, que "no hace falta que agotes la batería del teléfono por completo para volver a cargarla, ni cargarla al 100 %. Te recomendamos que, de vez en cuando, dejes que la batería llegue a un nivel por debajo del 10 % y que luego la cargues por completo durante la noche".

Te puede interesar ¿Tiembla Zoom?: Messenger Rooms ya se puede usar en WhatsApp

¿Siempre conectado?

Más trucos de Google para alargar la batería de tu smartphone. Teniendo en cuenta que tu teléfono cuenta con varias tecnologías de conectividad inalámbrica, no es necesario que todas estén activas a la vez.

Me refiero al Wi-Fi, al Bluetooth, a la geolocalización o GPS… El Bluetooth es útil para conectar con otros dispositivos, pero si no lo vas a usar, desactívalo. Ya lo activarás cuando lo necesites. Si tienes datos móviles y vas por ahí, desconecta el Wi-Fi. O al revés, si tienes pocos datos móviles y buena conexión Wi-Fi, usa una y no otra.

El WiFi consume mucha batería de tu celular, así que es menester usarla con medida

En cuanto al GPS, procura que la geolocalización se limite a las aplicaciones en uso. Dejar a las apps libremente el uso del GPS hará que la batería dure mucho menos.

Por último, hay varias consideraciones a tener en cuenta si quieres alargar la duración de tu batería de Android. La principal es que si tu teléfono se calienta, más batería consumirá. Parece una obviedad, pero no está de más recordarlo.

También ayuda reiniciar tu teléfono de vez en cuando. Así limpias procesos abiertos y haces que se inicie sólo aquello necesario. Y no está de más actualizar Android y tus aplicaciones de tanto en tanto, indicó Hipertextual.