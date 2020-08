Así es la "universidad" de Google: cuánto cuesta su matrícula y qué carreras te ofrece

¿Para qué estudiar durante (al menos) cuatro años cuando según Google te puedes sacar un título que es equivalente a eso en unos meses? Cómo lo hace Google

Esa es la singular nueva iniciativa de Google, que ha creado una serie de cursos en áreas muy específicas que por unos u$s 300 permitirán obtener un certificado que sus responsables "tratarán como el equivalente de un título universitario en carreras de cuatro años" en puestos en el ámbito de la certificación. Cursos online no ya como complemento, sino como alternativa a la Universidad

La formación online lleva tiempo planteando una interesante alternativa o complemento a la formación presencial, y la pandemia de COVID-19 ha hecho aún más patente el interés por ese tipo de soluciones.

Ahora Google ha querido dar un paso adelante con la creación de una serie de cursos online que están muy enfocados a residentes en Estados Unidos a la hora de encontrar trabajo en áreas técnicas muy específicas.

Google ya inauguró este programa en 2018, y lo hizo ofreciendo una primera certificación (con la información disponible también en español) con la que convertirnos en un "Profesional de Soporte de TI de Google". Ahora expanden ese programa y pondrán en marcha tres certificaciones más: 'Data Analytics', 'Project Management' y 'User Experience (UX)'.

En el anuncio oficial de esta iniciativa Google indica que proporcionarán 100.000 becas para quienes más las necesiten, pero además "consideraremos nuestros certificados de formación como el equivalente de un título de universitario de cuatro años en puestos relacionados" con esos certificados.

En Google se han aliado con Coursera como plataforma para impartir estos cursos totalmente online. No se requiere un título universitario previo para poder acceder a estos cursos, que según Google se pueden completar en un periodo de tiempo que oscila entre los tres y los seis meses.

La compañía de hecho no cobra por impartir estos cursos: basta con pagar la cuota de Coursera, que es de u$s 49 al mes, para poder acceder a ellos, lo que supone que si completamos el curso en seis meses obtendremos nuestro certificado de Google por algo menos de u$s 300.

Para Google esto no es un proyecto destinado a generar ingresos, sino que permitirá ofrecer una oportunidad a mucha gente y también satisfacer la demanda de este tipo de profesionales.

¿u$s 300.000 dólares y cuatro años o 300 y seis meses?

La pandemia de COVID-19 no solo ha hecho que las cifras de desocupación suban en buena parte del mundo: también ha planteado una disrupción sin precedentes en el sistema educativo. En Estados Unidos muchas universidades como la de Stanford o la UC Berkeley han anunciado que el inicio de las clases erá totalmente en remoto (para Berkeley) y parcialmente remoto (Stanford).

Aunque el ideal para muchos es estudiar en un campus universitario, esa opción no es accesible a todos

La situación ha tenido impacto directo en plataformas como Coursera, que desde mediados de marzo ha visto cómo el número de usuarios registrados se incrementaba en más de 25 millones, lo que supone un 520% más que el mismo periodo del año pasado.

La situación de las universidades en Estados Unidos es aún más alarmante si tenemos en cuenta el elevado coste de poder asistir a esas instituciones. El coste de asistir esos cuatro años y sacarse un título en Stanford se estima en casi u$s 300.000, aunque esa cifra puede variar notablemente por ayudas diversas.

Si sirve para conseguir trabajo, ¿cuál es el truco?

Las instituciones académicas podrían por tanto perder peso ante iniciativas como la de Google. Los cursos online de plataformas como Coursera han sido vistos tradicionalmente como una forma fantástica de complementar una formación académica previa, pero con este movimiento Google desequilibra totalmente la balanza.

De hecho que Google equipare estos certificados con formaciones mucho más caras y largas a la hora de contratar a nuevos empleados en su empresa es toda una declaración de intenciones.

Si la firma consigue que otras empresas acepten estos certificados como válidos, estaremos ante una potencial avalancha de estudiantes que acuden al mercado laboral con un certificado de Google -o de otras entidades que quieran certificar estos cursos- pero sin un título universitario.El abandono de carreras técnicas favorece la iniciativa de Google.

La propuesta de Google se suma además a una situación singular: en España el abandono de las carreras universitarias como informática es preocupante: estos estudiantes suelen tener la oportunidad de empezar a trabajar tras cursar uno o dos años de carrera, y muchos aprovechan esa oportunidad para luego abandonar por completo los estudios. El optimismo no reina en la Universidad española.

Estos títulos cortos ofrecen un reemplazo a la falta de interés en carreras informáticas formales

En Estados Unidos de hecho más y más compañías están planteando que los títulos de carreras universitarias de cuatro años ya no son tan necesarios: Google, Airbnb, Facebook y Oracle tienen puestos de trabajo disponibles en los que ese título universitario no es un requisito.

En algunos de ellos el sueldo que se puede llegar a ganar es de u$s 200.000, y la experiencia de quienes no estudiaron una carrera para afrontar su formación de otra manera parece favorecer ese modelo que ahora Google quiere impulsar.

Así lo confirmaba el testimonio de Hanna Maddy, una diseñadora UX en Netflix, que explicaba cómo "no sólo no tengo un título universitario, sino que además abandoné la escuela secundaria y trabajé en el turno de noche como panadera hasta que conseguí mi primer trabajo de diseño". Esta autodidacta se esforzó para ir trabajando en proyectos paralelos y enviaba su portfolio hasta que la oportunidad acabó llegando.

En Google no subestiman el valor de una formación y un título universitario, pero sí señalan que "los títulos universitarios están fuera del alcance de muchos americanos, y no deberías necesitar un diploma para lograr la seguridad económica".

La iniciativa está destinada teóricamente a Estados Unidos, pero no parece que haya impedimentos para que personas de todo el mundo puedan seguir estos cursos y obtener esos certificados igualmente.

Que empresas fuera (e incluso dentro) de EE.UU. consideren realmente esa formación como suficiente o equiparable a un título universitario es una incógnita, pero lo cierto es que el movimiento de Google es sin duda significativo, indicó Xataka.