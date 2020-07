Inspirado en la Game Boy: así es el nuevo y diminuto smartphone de Xiaomi

Xiaomi lanzó el Al Ping Q, un diminuto smartphone con diseño inspirado en la Game Boy que está enfocado en los pequeños del hogar

Xiaomi no es ajeno al lanzamiento de dispositivos originales. El ejemplo más reciente es un diminuto móvil con una apariencia inspirada en la Game Boy. Conocido como Al Ping Q, este smartphone es obra de Xiaomi Ecological Chain y enfocado al público infantil.

El Al Ping Q viene equipado con una pantalla a color de 1,54 pulgadas con resolución de 240 x 240 pixeles. Por dentro integra una batería de 1150 mAh de larga duración. Pese a que a primera vista este móvil podría pasar desapercibido por su tamaño, son las características enfocadas a los padres las que destacan.

De entrada el diseño cuenta con un pad direccional y dos botones que nos recuerdan a la consola portátil de Nintendo. Esto ayuda a ser más amigable para los pequeños, quienes no tendrán que lidiar con una pantalla táctil u otros controles complicados.

En términos de prestaciones, es posible hacer llamadas con los niños o realizar un seguimiento por medio de GPS o Wi-Fi. El Xiaomi Al Ping Q no tiene espacio para una tarjeta SIM convencional, sino que opta por una eSIM se que se ofrece bajo un contrato por dos años. De este modo los padres no deberán preocuparse de recargar saldo para no quedar incomunicados.

El nuevo smartphone de Xiaomi está orientado a un público infantil

Sumado a eso se incluye un control parental que impide la instalación de aplicaciones de terceros, bloquea anuncios y mensajes de texto de acoso. Los niños pueden usar el asistente inteligente XiaoAI para hacerle preguntas, al igual que una enciclopedia profesional. Esta última aborda temas de ciencia, historia y clases de inglés

El Xiaomi Al Ping Q tiene soporte para llamadas bidireccionales y redes 4G. También se ofrece un reproductor musical, alarma con despertador inteligente y una modalidad para contar historias o chistes. Otra característica interesante es que permite añadir amigos por medio de Bluetooth si ambos cuentan con el mismo móvil, una opción similar al viejo Street Pass de la Nintendo 3DS.

Su precio al tipo de cambio actual es de 50 euros (399 yuanes). Su lanzamiento fuera de China es poco probable, ya que el Al Ping Q funciona solo a nivel nacional. Sería interesante que Xiaomi decidiera distribuirlo en otros países para probar su aceptación, indicó Hipertextual.