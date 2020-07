Se desinfecta solo, tiene micrófono y su propia app: el tapabocas inteligente que todos quisieran tener

Una empresa italiana lanzó un tapabocas transparente que cuenta con sensores que miden la calidad del aire y se desinfecta a sí mismo

Los tapabocas, mascarillas y barbijos pasaron a ser accesorios impresindibles en esta nueva normalidad. Obviamente la tecnología se alió con la moda y la funcionalidad y ahora se conoció un nuevo tapabocas transparente que cuenta con sensores que miden la calidad del aire, se desinfecta a sí mismo y saldrá a la venta en octubre.

Creado por el estudio de diseño italiano Cliu, en octubre saldrá a la venta en el mercado europeo un tapabocas transparente y tecnológico, que los diseñadores decidieron llevar adelante para fomentar la comunicación, incluso con personas con dificultades auditivas, por ejemplo personas hipoacúsicas.

"No concebíamos un mundo donde personas con problemas de audición no pudieran leer los labios en cualquier situación cotidiana, donde una simple sonrisa o expresión facial no fuera percibida quedando oculta tras un pedazo de tela", señaló diseñador español Cliu, Álvaro González.

El diseñador también agregó que: "el 55 % de la comunicación es visual. Por ello hemos estudiado un sistema de protección transparente con tratamiento antivaho".

Imagen del tapaboca

Cómo es la máscara

Desde la empresa, sus creadores aseguran que la máscara es totalmente hermética gracias a un cierre magnético, pero que la parte delantera transparente puede abrirse y cerrar a gusto, de manera que se puede tomar un café o comer algo con la mascarilla puesta, informó el sitio Weekend.

Este barbijo puede también absorber la contaminación y reducir las alergias al polen, ya que dispone de filtros intercambiables de cinco capas equipados con carbón activado.

Mascarilla Pro

Sin embargo, no es la única versión ya que empresa comercializa también una versión ‘Pro’ está equipada con Bluetooth, micrófono y sensores que, junto con una aplicación propia, "ayudan a prevenir la aparición de enfermedades al controlar el estado de la respiración y calidad del aire", informó la empresa en un comunicado.

Te puede interesar Los jóvenes ya no se obsesionan por comprar un auto y Toyota lo sabe: qué es Kinto y los 3 servicios que ofrece

En la aplicación se puede revisar también el nivel de batería del dispositivo, el porcentaje de uso de los filtros, la frecuencia cardíaca y la calidad de la respiración.

La app con la que se controla el tapaboca

Pero, además, la app entrega información en tiempo real sobre la calidad del aire en el sector que estamos y en las áreas circundantes, así como de la existencia de cualquier brote de COVID-19.

La mascarilla se carga en una base con luz ultravioleta que –aparte de recargar la batería en una hora– la desinfecta de virus y bacterias. Existen dos versiones: Standard y Pro. Su precio oscilará entre U$S 114,5 y U$S 289,2.

No obstante, la empresa emergente japonesa Donut Robotics también desarrolló una mascarilla 'inteligente' que se coloca encima del tapabocas, se conecta a los dispositivos móviles por Bluetooth y permite comunicarse de diferentes maneras sin aproximar el celular a la cara.

Por último, la reconocida marca dedicada a la ropa deportiva, Reebok, reveló una serie de diseños conceptuales imaginando cómo podría lucir un tapabocas diseñado específicamente para actividades deportivas.