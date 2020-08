Más cerca de ser unicornio: Etermax compra una nueva startup y profundiza su negocio más allá de los juegos

Con la compra de Performash, la compañía de Apalabrados planea acelerar su crecimiento en la industria, y apoyar el desarrollo de talento local de AdTech

etermax, la compañía creadora de los juegos Preguntados y Apalabrados, anunció este jueves la adquisición de Performash, una empresa especializada en publicidad display y herramientas de video multiplataforma, con el objetivo de potenciar su tecnología para la compra/venta de publicidad en "gaming" y establecerse como referente de "AdTech" desde América latina.

Consolidada en la creación y monetización de videojuegos móviles con más de 10 años de trayectoria, etermax da un nuevo paso estratégico en su posicionamiento corporativo.

En 2018, la compañía presentó su propia unidad de negocios de "In-Game Advertising, flame by etermax", pionera en América latina en poner a disposición de terceros su conocimiento sobre monetización y optimización de publicidad en más de 1.800 títulos de videojuegos propios y representados de empresas de primer nivel.

Ahora, junto a la experiencia de Performash en tecnología para publicidad digital y gracias a sus visiones alineadas respecto al futuro del mercado global, etermax planea acelerar su crecimiento en la industria, apoyar el desarrollo de talento local de AdTech -una tecnología de alcance global que aún está en proceso de construcción en la región- así como optimizar procesos que permitan llevar la experiencia de usuario a un siguiente nivel.

La operación, cuyo monto no fue informado, permite a etermax incorporar la experiencia y capacidades de tecnologías de la información y marketing de Performash, mientras potencia su área de AdTech de acuerdo con estándares internacionales.

Expansión del negocio publicitario

Para 2020 la empresa tiene proyectado duplicar su equipo de expertos con lo que busca instalarse como semillero de talento especializado en esta tecnología. Los líderes y referentes de Performash se suman a la compañía donde ya comenzaron a trabajar en nuevos proyectos.

Gonzalo García, director de AdTech de etermax, aseguró en un comunicado enviado a iProfesional: "Adquirimos Performash en el marco estratégico de nuestro crecimiento sostenido y nuestra consolidación como referentes en materia de tecnología e innovación. Con este paso, optimizaremos la infraestructura de avisos publicitarios y proyectamos impulsar las oportunidades de negocio para nuestros partners y el potencial de la publicidad digital en América latina y el mundo".

"Estamos muy entusiasmados en incorporar nuestras capacidades, know-how y tecnología a una empresa de la escala de etermax", afirmó por su parte Damián Bakarcic, director de tecnología y fundador de Performash.

"La sinergia entre nuestros equipos y nuestra tecnología basada en machine learning nos van a permitir optimizar de forma más precisa la cadena completa de publicidad digital, aprovechando al máximo las oportunidades que esto genera", afirmó.

Impulsado por el primer éxito de Preguntados, etermax crece en la vertical publicitaria y de IA.

Fundada en la Argentina en 2009, etermax es una compañía internacional de tecnología, creadora de marcas de consumo mundial que entretienen, conectan y aportan valor de negocio.

Su división de Gaming ha superado los 700 millones de descargas y la destaca como líder en América latina en el desarrollo de juegos sociales como Preguntados, Preguntados 2, Apalabrados y Mezcladitos, entre otros.

La compañía integra además una división de In-Game Advertising, pionera en ofrecer servicios de publicidad en juegos a través de una extensa red de más de 1800 títulos, propios y representados, y una división de Inteligencia artificial enfocada en aplicarla en herramientas para empresas.

No todo son juegos

La empresa comandada por Cavazzani está lejos de despegarse de su origen en el mundo lúdico. Sin embargo, gracias a su expertise en este mercado y la necesidad de monetizar sus plataformas de juego hace tiempo creó su Flame Ads, una unidad de negocios de la compañía que ofrece herramientas de publicidad dentro de apps.

"Queríamos monetizar nuestros juegos pero no encontrábamos ninguna herramienta que nos sirviera", explica el CEO. En este camino, hallaron que había una oportunidad de mercado. Por eso, su solución de Flame no se limita a sus propios productos, sino que lo ofrecen a terceros en América Latina.

Respecto a Flame, Cavazzani explica que "tiene una gran propuesta de valor" y que ayuda a otras compañías a usar tecnología para poder facturar .

Hoy, el de gaming y publicidad se "reparten la torta" de Etermax: entre los dos componen el 90% de la ganancias. ¿Y dónde queda el 10% restante? En Etermax Ai Labs.

Esta división pionera de la compañía basa su trabajo en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Allí buscan crear soluciones innovadoras de negocio que transforman "datos en conocimiento y generan atracción profunda entre organizaciones y personas a partir de conversaciones significativas".

La empresa argentina amplió sus verticales comerciales para enfocarse en la publicidad y la IA.

Esta apuesta nació por una necesidad interna , vinculada a mejorar la experiencia de los usuarios y la capacidad de vender publicidad en sus plataformas, pero escaló rápidamente y cobró vida propia en forma de una consultora que provee soluciones de IA a todo tipo de empresas.

"Agarramos lo que hacía Cognitiva -empresa que adquirió Etermax en 2019-, le sumamos nuestro know how y buscamos aplicar todo este conocimiento a otras industrias que no están tan apalancadas en la tecnología", asevera.

Entre sus clientes están Walmart y Banco Galicia. En ambos, Etermax funciona como una consultora tecnológica que busca aplicar IA en sus procesos y negocios para dinamizar y acelerar sus procesos.

Por ejemplo, la cadena de supermercados logró automatizar el 70% de sus preguntas más comunes: "Antes, lograr esto llevaba mucha gente y, en este contexto, no era posible. Por eso la IA permite apuntar los esfuerzos a otras áreas".

Más allá de su relación con grandes firmas, esta división también cuenta con algunos productos "enlatados" que pueden adquirir las PyMes. La estrella de este catálogo es Respondido, una IA que permite responder de forma dinámica y automática más del 80% de las preguntas en Mercado Libre.

"Eso ayuda a mucha gente que no tiene acceso a tecnología porque son una sola persona y eso funciona como una vertical de negocios", agrega Cavazzani.

Etiquetado en varias ocasiones como el "próximo unicornio argentino", el empresario asegura que "siente orgullo" cuando lo ponen en este lugar pero que no es un objetivo concreto que persigue la empresa: "Nuestra meta es crear una propuesta de valor que deje algo".

Sin embargo, y a pesar de no tener una "cotización oficial, los analistas colocan la valuación de la empresa en u$s500 millones, y, dentro el ecosistema emprendedor ya lo señalan entre los candidatos a convertirse en el próximo unicornio local.