Publicidad e inteligencia artificial: el plan del creador de Preguntados para ser el próximo unicornio argentino

En entrevista con iProUP, el CEO y fundador de Etermax revela los próximos pasos para la compañía y detalla sus nuevas verticales de negocios

En 2013 comenzó el boom de Preguntados en América Latina. En aquel entonces, el CEO y creador de Etermax, Maximiliano Cavazzani, trabajaba junto a otras 40 personas en una empresa que, en muy poco tiempo, daría que hablar a nivel global.

Los resultados estuvieron a la vista: el juego de preguntas y respuestas superó las 700 millones de descargas, se tradujo a más de 34 idiomas y se convirtió en una franquicia de entretenimiento multiplataforma.

Trivia Crack, como se llama en inglés, se convirtió en el juego más popular de 2015 del Apple Store en más de 45 países, incluyendo a Argentina, Estados Unidos y España. El éxito de la app tal vez se deba a un diferencial que le hizo tomar escala, a pesar de que quien estaba detrás era una empresa pequeña distante de los grandes países con tradición en el desarrollo de videojuegos.

Sin embargo, el camino de esta compañía había comenzado algunos años antes, con el lanzamiento de Apalabrados, una versión digital del Scrabble, título que ganó mucha popularidad en España.

Máximo Cavazzani hoy dirige una empresa que no solo se dedica a los videojuegos. Conocé su historia

Pero el furor de Preguntados fue lo que disparó el crecimiento acelerado de la empresa: "Ahí tuvimos que decidir si nos quedábamos con ese éxito o queríamos construir una compañía alrededor", cuenta a iProUP Cavazzani.

Algunos años antes, Cavazzani ya había fundado, desarrollado y vendido una compañía. Y con ese capital decidió redoblar la apuesta. Sin embargo, no estaba en sus planes repetir esta fórmula con su nuevo hit: "Queríamos hacer una empresa de renombre mundial".

Pero para lograrlo, desde Etermax comenzaron a explorar distintas verticales de negocios que les permiten trabajar en nuevos mercados y con distintos partners que no están relacionados con la industria de los videojuegos.

No todo son juegos

La empresa comandada por Cavazzani está lejos de despegarse de su origen en el mundo lúdico. Sin embargo, gracias a su expertise en este mercado y la necesidad de monetizar sus plataformas de juego hace tiempo creó su Flame Ads, una unidad de negocios de la compañía que ofrece herramientas de publicidad dentro de apps.

"Queríamos monetizar nuestros juegos pero no encontrábamos ninguna herramienta que nos sirviera", explica el CEO. En este camino, hallaron que había una oportunidad de mercado. Por eso, su solución de Flame no se limita a sus propios productos, sino que lo ofrecen a terceros en América Latina.

Respecto a Flame, Cavazzani explica que "tiene una gran propuesta de valor" y que ayuda a otras compañías a usar tecnología para poder facturar .

Hoy, el de gaming y publicidad se "reparten la torta" de Etermax: entre los dos componen el 90% de la ganancias. ¿Y dónde queda el 10% restante? En Cognitiva Etermax Labs.

Esta división pionera de la compañía basa su trabajo en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Allí buscan crear soluciones innovadoras de negocio que transforman "datos en conocimiento y generan atracción profunda entre organizaciones y personas a partir de conversaciones significativas".

La empresa argentina amplió sus verticales comerciales para enfocarse en la publicidad y la IA.

Esta apuesta nació por una necesidad interna , vinculada a mejorar la experiencia de los usuarios y la capacidad de vender publicidad en sus plataformas, pero escaló rápidamente y cobró vida propia en forma de una consultora que provee soluciones de IA a todo tipo de empresas.

"Agarramos lo que hacía Cognitiva -empresa que adquirió Etermax en 2019-, le sumamos nuestro know how y buscamos aplicar todo este conocimiento a otras industrias que no están tan apalancadas en la tecnología", asevera.

Entre sus clientes están Walmart y Banco Galicia. En ambos, Etermax funciona como una consultora tecnológica que busca aplicar IA en sus procesos y negocios para dinamizar y acelerar sus procesos.

Por ejemplo, la cadena de supermercados logró automatizar el 70% de sus preguntas más comunes: "Antes, lograr esto llevaba mucha gente y, en este contexto, no era posible. Por eso la IA permite apuntar los esfuerzos a otras áreas".

Más allá de su relación con grandes firmas, esta división también cuenta con algunos productos "enlatados" que pueden adquirir las PyMes. La estrella de este catálogo es Respondido, una IA que permite responder de forma dinámica y automática más del 80% de las preguntas en Mercado Libre.

"Eso ayuda a mucha gente que no tiene acceso a tecnología porque son una sola persona y eso funciona como una vertical de negocios", agrega Cavazzani.

Etiquetado en varias ocasiones como el "próximo unicornio argentino", el empresario asegura que "siente orgullo" cuando lo ponen en este lugar pero que no es un objetivo concreto que persigue la empresa: "Nuestra meta es crear una propuesta de valor que deje algo".

Sin embargo, y a pesar de no tener una "cotización oficial, los analistas colocan la valuación de la empresa en u$s500 millones, y, dentro el ecosistema emprendedor ya lo señalan entre los candidatos a convertirse en el próximo unicornio local.

Contexto pandemia

Durante la pandemia, el mobile gaming alcanzó cifras récords: las descargas semanales de juegos a través del teléfono creció un 35% y alcanzó la cifra de 1,2 mil millones de descargas en marzo en todo el mundo, de acuerdo al último reporte de App Annie & IDC.

La expectativa es que el compromiso de la audiencia con el mobile gaming continúe creciendo con el mismo ritmo acelerado que ya viene mostrando; se espera que el número de jugadores alcance los 2,6 mil millones para el fin del 2020, según la consultora especializada en gaming, Newzoo.

En este contexto, desde Etermax explican que tuvieron picos donde la descarga de sus títulos se multiplicó por cinco y este crecimiento se sostuvo en el tiempo. Dependiendo el juego y la zona, el crecimiento fue entre el 30% y el 70%.

"Los juegos sociales, que son nuestro fuerte, se vieron muy beneficiados por este contexto porque no solo bucan entretener sino conectar y enseñar", suma el CEO. Cabe destacar que este año ya se lanzaron 3 títulos nuevos y hay otros seis en carpeta.

Asimismo, la firma realizó una campaña en la que entregó más de 29.000 etermasks como apoyo a personas de barrios más vulnerables de Argentina en el contexto de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19. Se trata del 58% de la donación prevista de 50.000 unidades anunciado por la empresa a comienzos de mayo.

En alianza con CDWay, empresa líder en producción y diseño de productos textiles, y en el marco de la campaña "Una Sola Hinchada" articulada por el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y ejecutada por la Red Argentina de Bancos de Alimentos y Cáritas Argentina, se entregaron un promedio de 5.500 tapabocas por semana desde el viernes 8 de mayo.

La región del AMBA, donde más casos positivos de COVID-19 se reportaron hasta el momento, recibió 18.000 unidades, siendo 3.000 de ellas entregadas en el Barrio 31. En el interior de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, Tandil y Balcarce se entregaron 3.900 tapabocas, al igual que otros 3.900 en Rosario y Santa Fe, y otros 3.900 en Mendoza.

Impulsados por el compromiso de asumir la responsabilidad que recae en las instituciones para la lucha contra la pandemia mundial, etermax junto a CDWay elaboraron las etermasks, tapabocas de tela 100% de algodón reutilizables, destinados a personas y familias de barrios vulnerables del país para reducir el contagio del virus, con el objetivo de acercar elementos de protección a quienes más se les dificulta obtenerlos.