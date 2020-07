Conocé los "featured snippets" de Google y cómo ayudan a que puedas vender más en tu tienda online

Las técnicas para llegar a la cima de Google son prácticamente infinitas, por eso es bueno estar actualizado siempre en el posicionamiento SEO

Alcanzar una posición de privilegio en las páginas de resultados de Google, como lo es la "posición cero", es el sueño de cualquier profesional de SEO

Pero para conquistar la cima de los buscadores es necesario dominar tanto el concepto como los tipos de featured snippets (fragmentos destacados) existentes. Estos fragmentos destacados que Google implementó hace ya algún tiempo, sirvieron (y sirven) para democratizar el posicionamiento en su buscador, es decir, que cualquier página, blog o ecommerce tiene una posibilidad real de mostrarse primero, justo ante la mirada de los usuarios.

Los featured snippets pueden impulsar el SEO de tu tienda online de forma meteórica, por lo que son parte fundamental de la estrategia de marketing de contenidos de tu ecommerce.

¿Qué son los featured snippets y para qué sirven?

Las también llamadas "cajas de respuestas", son cuadros con conceptos, listas, recetas y demás información relacionada a la palabra clave introducida en el buscador por el usuario.

Por ejemplo, si una persona busca en Google el término "blog de viajes", el resultado puede ser algo parecido a esto:

Snippets en Google

Los featured snippets nacen como una iniciativa de Google de optimizar la experiencia del usuario al brindarle información relevante sobre su búsqueda, sin que tenga que entrar al sitio web en cuestión para obtener una respuesta. Desde el punto de vista de quien publica esta información, sirve como una manera de mostrarse en la cima de las páginas de resultados orgánicos para obtener más clics, conversiones y ventas, si aplica al caso.

Sin embargo, Google no reveló al público los criterios que utiliza para seleccionar el contenido que irá dentro del cuadro. Pero sí se sabe algo: solo el 30% de ellos provienen de la primera posición orgánica, según estudios de Ahrefs. Es decir que el 70% de los featured snippets se basan en datos de páginas de otras posiciones.

¿Cuáles son las características de los featured snippets?

Entonces, de la misma forma en que los featured snippets te pueden permitir llegar al tope de los resultados de búsqueda, hay ciertas características que tu contenido debe tener para poder ser considerado como snippet.

Las principales son:

Contener párrafos cortos, no mayores a 60 palabras, con alto grado de simplicidad para facilitar la comprensión

Ser directo, ir al grano

Seguir las reglas de la semántica

Responder sobre un tema muy específico

Presentar un título que contenga la palabra clave (keyword)

Idealmente, incluir una interrogación del estilo cómo, cuándo, qué, quién, dónde (los featured snippets son más comunes cuando la keyword contiene algunas de estas palabras).

Estas características te van a ayudar a entender en qué elementos tenés que prestar atención para que Google considere a tu contenido como una respuesta relevante sobre un tema en particular.

¿Qué tipos de features snippets existen?

Existen 4 diferentes tipos de cajas de respuestas que Google muestra en sus resultados. De acuerdo al tipo de contenido y a la búsqueda realizada por el usuario:

Texto

Los featured snippets, en su gran mayoría, se muestran en forma de párrafos, respondiendo sobre un concepto en concreto o aportando una definición específica.

Se suelen disparar (aunque no de forma excluyente) luego de utilizar preposiciones en forma de pregunta. Cómo hacer, qué es, quién es, dónde, entre otros. Sin embargo no es la única forma, porque cuando se trata de los featured snippets no hay una regla 100% garantizada.

Snippets en Google

Asimismo, estas cajas de respuesta pueden aparecer junto a imágenes representativas del contenido en cuestión.

Snippets en Google

Listas

Las listas son la segunda forma más común que tiene Google para mostrar los fragmentos destacados. Estas listas aparecen cuando la palabra clave indica la búsqueda de una receta, rankings, paso a paso o una lista con las mejores cosas sobre algo (equipos deportivos, bandas de música, hoteles, restaurantes, entre otros). Por ejemplo:

Snippets en Google

Videos

También es posible que te hayas encontrado con un video de YouTube en la primera posición al realizar una búsqueda en Google. Este tipo de featured snippet no proporciona tráfico a un sitio web, pero sí aumenta la visibilidad de un video en la plataforma YouTube.

Si, por ejemplo, el usuario busca "qué es el ecommerce", los resultados en formato video pueden ser:

Snippets en Google

Tablas

El último tipo de featured snippet que Google puede presentarle a los usuarios es un cuadro donde se realiza una comparativa, ya sea de:

Precios

Calidad

Ventas

Horarios de funciones de cine y teatro

Etc.

Suelen estar acompañados de una imagen del producto, servicio o evento en cuestión y una tabla con columnas y líneas con las características principales que son relevantes para la comparación.

Para las marcas que venden por internet, es clave alcanzar estos recuadros ya que esto permite que se expongan las ventajas competitivas de sus productos, como el precio y la relación costo-beneficio. Las chances de conversión, sin duda, aumentan significativamente.

Snippets en Google

¿Por qué vale la pena alcanzar los features snippets?

Democratización del posicionamiento

Uno de los beneficios máximos que ofrecen los featured snippets es que le permiten a cualquier página, blog o ecommerce competir con gigantes de internet. En el caso de una tienda virtual, hacerle competencia a Amazon, Mercado Libre y demás, en el pasado era casi imposible.

Sin embargo, gracias a esta funcionalidad, cualquier ecommerce que cuente, eso sí, con optimización SEO, puede escalar a la posición cero cuando un usuario esté consultando sobre un producto o servicio específico.

Esto, a su vez, tiene múltiples posibles ventajas a nivel económico para el negocio, como ser:

Mayor número de visitas en la tienda

Mayores probabilidades de conversión de usuarios a clientes

Fijación de la marca en la mente de los usuarios.

Ganar autoridad

Los internautas perciben calidad y seguridad cuando una página se ubica en la cima de los resultados: conquistar una caja de respuesta es como tener un aval de Google que tu sitio tiene la mejor respuesta o producto que internet puede ofrecer.

Además, si tu ecommerce es nuevo o poco conocido aún y buscás lograr notoriedad en un mercado tan competitivo como el comercio electrónico, es clave que tu página gane prestigio y respeto entre los usuarios y tus propios competidores. Entonces, optimizarla para aparecer en un featured snippet puede ser la mejor opción.

Dar un salto en las páginas de resultados de Google

Escalar las posiciones orgánicas en las SERPs (páginas de resultados de búsqueda, en español) puede ser un trabajo que lleve mucho tiempo en ejecutarse a la perfección. Los featured snippets ofrecen la posibilidad de llegar a la cima sin importar el lugar donde se encuentre tu sitio orgánicamente.

No es una manera "fácil" de hacerlo, porque todo lo que se trate de SEO requiere de análisis, gestión y estrategia. Pero sí se puede decir que es la forma más rápida para que puedas conquistar la posición cero.

Aumentar tu tráfico orgánico

Para los usuarios de internet, si no estás en la primera página de resultados, simplemente no existís. Estar dentro de una caja de respuestas, justo frente a los ojos del usuario, va a permitir que el tráfico orgánico de tu página aumente.

La posibilidad de recibir más clics en tus productos o servicios, se va a incrementar de acuerdo a cuánta presencia puedas ganar dentro de la cima de las SERPs.

Darle alcance a tus ventajas competitivas

Quizá este es uno de los elementos que más beneficio le puede traer un featured snippet a un ecommerce. El efecto diferenciador de tu negocio es eso que te separa de la competencia, y la propuesta de valor que le ofrecés a tus clientes para que te elijan a vos sobre los demás. Pero, en internet, puede ser difícil mostrar esas características al público.

Alcanzando la posición cero, tu tienda online va a ganar exposición y, con ello alcance, es decir, la cantidad de personas que ahora van a verte como una opción válida para resolver alguna de sus necesidades.

Además, conociendo tus ventajas competitivas, este público va a poder influir en más usuarios sobre sus decisiones de compra que, al final, es el propósito de todo negocio: llegar a muchas personas y generar facturación.

Conclusión

Los featured snippets son un elemento para ganar notoriedad en internet e impactar a miles de usuarios que buscan las opciones, informaciones, productos o servicios que ofrecés.

Es preciso que determines qué tipo de featured snippet puede maximizar el alcance de tu contenido y cuál puede producir las mayores ganancias, tanto de ventas, conversiones y visualización de tu empresa, según una nota del sitio Tiendanube.