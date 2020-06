Así están "secuestrando" cuentas de WhatsApp: qué hacer para evitarlo

Una nueva oleada de "secuestros" de cuentas de WhatsApp se ha registrado durante la última semana en esa aplicación de mensajería instantánea, ¿que hacer?

Hace un par de días, Laura recibió un mensaje de WhatsApp de una amiga que no veía hace mucho. "Lau, te mandé un mensaje con un código, por equivocación. Porfa pasame el código", decía el mensaje. Una vez que se lo pasó, Laura perdió su WhatsApp.

"Yo ni lo dudé, ni pregunté nada. Era una persona de mis contactos, yo estaba a full trabajando, se lo mandé. Me di cuenta al rato, cuando otra amiga me llamó para preguntarme por qué estaba tan ‘secota’ por WhatsApp. Evidentemente, alguien le escribió en mi nombre, pidiéndole también su código", cuenta la víctima, que prefirió no revelar su identidad.

Una nueva oleada de "secuestros" de cuentas de WhatsApp se ha registrado durante la última semana en esa aplicación de mensajería instantánea. Es una modalidad que ya se había visto desde el año pasado, pero que regresó en estos días.

El modus operandi es el siguiente: el ladrón de la cuenta intenta activar WhatsApp en un equipo nuevo y cuando se le solicita el número de teléfono, pone el de la víctima. Como sucede normalmente, el servicio de mensajería envía un SMS con un código de verificación. Ahí es cuando, haciéndose pasar por otra persona, solicita el código. Una vez que se comparte ese pin, el usuario pierde el control sobre su cuenta de WhatsApp.

Una segunda manera es a través de un link de verificación, o bien con un engaño acerca de un premio o concurso. "Me llamaron por teléfono de un número de Córdoba diciendo que me había ganado un descuento para una compra online y que, para confirmarlo, debía compartirles el código que me mandaron por SMS. Pero me di cuenta de que era un engaño, porque el mensaje dice que es para verificar la cuenta de WhatsApp. El problema es que cuando viene de alguien de confianza, uno ni siquiera lee", sostiene Carlos Albarracín, un usuario que se salvó de que le robaran la cuenta.

Aunque no se sepa la razón del robo de las cuentas de Whatsapp, hay que evitarlo a como dé lugar

"No entendemos muy bien cuál es la finalidad, al parecer es sólo para fastidiar, porque en realidad por el hecho de quedarse y activar la cuenta de WhatsApp no pueden acceder al historial de mensajes, ni a las fotos, porque las copias de seguridad no se guardan en servidores de WhatsApp sino en Google Drive en el caso de Android y en iCloud en el caso de iPhone. No pueden restaurar ese backup, porque necesitarían la contraseña de esas otras cuentas", explicó Héctor Marín, jefe de la División de Delitos Telemáticos de la Policía de Tucumán.

Hasta el momento, comentó el policía, solamente se ha concretado una denuncia por este tipo de hechos, aunque han aumentado notablemente los casos en los últimos días.

"En ningún caso se registraron intentos de extorsión para devolver las cuentas o delitos de otra índole. Solamente se comunican con otros contactos para hacer lo mismo o bien para insultar en los grupos, pero no ha pasado a mayores", comentó.

Sí existe el riesgo de que alguien que se haya apoderado de la cuenta pida a alguien de entre la lista de contactos información sensible como datos de tarjetas de crédito, por ejemplo.

"Yo me pasé una noche entera sin pegar un ojo, pensando en todo lo que había en mis chats, principalmente fotos de tarjeta de crédito o contraseñas que uno a veces comparte. Así que tuve que dar de baja todo. Realmente un trastorno", contó Laura.

En su caso, se contactó con el soporte de WhatsApp para reportar el robo de la cuenta. Pero los ladrones inmediatamente activan la verificación de dos pasos, lo que complica aún más las cosas. "Tengo que esperar siete días para recuperar mi cuenta, porque así es el procedimiento de WhatsApp", lamentó.

Cómo evitar que te roben la cuenta

1. Más atentos que nunca: lo primero es no confiar en nadie. Ni familiares ni amigos ni compañeros de trabajo, estén o no entre tus contactos frecuentes. Si te llega un mensaje sospechoso, llamá por teléfono a la persona que te llamó y chequeá que sea efectivamente ella.

2. Leé muy bien antes de hacer clic: una de las modalidades es pedir la verificación a través de un link. Pueden decirte que es una encuesta, una promoción o un premio. Leé con atención qué dice el enlace, pero sobre todo desconfiá, en especial si no participaste de ningún sorteo o promoción.

3. Activá la verificación de dos pasos: la manera más segura de proteger tu cuenta de WhatsApp es activar la verificación de dos pasos. Lo que hace esto es que, cada vez que intentes activar WhatsApp en un teléfono, además del código enviado por SMS se te pedirá un pin de seis dígitos que definís al momento de activar esta opción. Esta es la opción que activan los ladrones de cuentas apenas las roban, lo que complica que el dueño pueda recuperarla.Para habilitar la verificación de dos pasos, tenés que ir a Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos. Tenés que ingresar dos veces un pin de seis dígitos, todos numéricos, y luego una dirección de correo a la que te enviarán el pin en el caso de que te lo olvides.

Activar la verificación de dos pasos es fundamental

4. Qué hacer si fuiste víctima de un robo de cuenta: antes que nada, intentá recuperarla de la manera más sencilla: tratando de registrar nuevamente la cuenta en tu teléfono, como lo harías si fuese nuevo. Te va a pedir tu número de teléfono y te mandarán el código por SMS o por llamada. Si el ladrón no activó la verificación de dos pasos, vas a recuperarla en el acto. Inmediatamente activá la verificación de dos pasos. Si no funciona este procedimiento, ponete en contacto con WhatsApp a traés de la web para reportar el problema. Es importante también que les avises a tus contactos frecuentes para que no caigan ellos también, indicó El Esquiú.