Anonymous: ¿sabés el significado y cuál es la historia de su máscara?

El grupo de ciberactivistas ha vuelto a la carga tras la muerte de George Floyd y muchos se siguen preguntando quiénes son los responsables del mismo

La muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía ha generado una ola de disturbios en Estados Unidos y protestas a nivel mundial. También ha provocado que Anonymous vuelva a la carga y haya amenazado al presidente americano, Donald Trump: o hace justicia o comenzarán a difundir todos los crímenes organizados que teóricamente oculta el país.

La historia de Anonymous

El colectivo Anonymous, autodenominado ‘hacktivistas’ o ciberactivistas, es el seudónimo de un grupo internacional de hackers anónimos que no tiene una jerarquía, no tiene líder, no tienen rostro ni ideología definida. No pertenecen a ningún partido político y están distribuidos por todo el mundo. Se juntan para realizar acciones de protesta en línea o a veces de manera presencial, al menos con sus caretas.

Provocan la caída de servidores, realizan ataques informáticos y revelan información confidencial a través de la red de gobiernos o de empresas privadas que afectan a la sociedad en general.

Su máscara hace referencia al 5 de noviembre de 1964, cuando los líderes del grupo romano católico, Guy Fawkes y Robert Casteby, conspiraron junto a otros practicantes católicos para irrumpir en el Palacio de Westminster (Londres), con el fin de asesinar al monarca y a su familia.

Sin embargo, "La Conspiración de la Pólvora", como se le conoce a este hecho, fue frustrada gracias a una carta anónima que le llegó a manos de Lord Monteagle. Fawkes y Casteby fueron capturados para ser ejecutados y, pese a que pasaron dos meses en que el primero fue cruelmente torturado y luego enviado a la horca, éste se lanzó por unas escaleras para evitar su destino.

A partir de esa fecha, se empezó a conmemorar la ejecución de los rebeldes en señal de la muerte de Guy Fawkes y su reclamo contra la corona británica por los abusos cometidos contra la sociedad católica, que no contaba con los mismos derechos que el resto. A su vez, el rostro de Guy fue la inspiración para las máscaras que se popularizaron a partir de la creación de la historieta "V de Vendetta" en la década de los 80.

El lema de Anonynus es: "El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. ¡Espérennos!". Este es el mensaje que han lanzado al mundo en cada vídeo que han creado para reivindicar sus ciberataques contra las páginas web de distintas entidades.

Tras años de inactividad, el grupo de ciberactivistas ha reaparecido tras la muerte de George Floyd para condenar el abuso y brutalidad policial. Anonymous publicó un vídeo en su cuenta de Facebook, en el que se puede ver a una persona con la cara oculta tras la mencionada máscara de Guy Fawkes y con la voz distorsionada.

En el video aseguran que la brutalidad policial es un mal endémico que ha contagiado a las comisarias de todo el país y que los crímenes de la policía "se han saldado sin castigo durante demasiado tiempo". Después amenazan al Departamento de Policía de Minneapolis, -al que han hackeado su página web-, al considerarla una de las peores.

Además de involucrar a Donald Trump en el crimen organizado, su nombre también aparece en una lista de personajes relacionados con el pedófilo Jeffrey Epstein, que se suicidó en su celda hace casi un año. La familia real británica también aparece en la lista y, según explica el grupo de ciberactivistas, ésta mandó asesinar supuestamente a Lady Di al tener pruebas que podían encriminar a la realeza y al príncipe Carlos de Inglaterra.

El grupo también asegura que ni el Dj Avicii ni Kurt Cobain se suicidaron y que el actor Paul Walker no murió en un accidente de coche sino que fueron asesinados por exponer datos sobre la pedofilia y pornografía infantil y ser conocedores de lo que estaba pasando en las altas esferas políticas.

Los organismos oficiales pelean contra grupos como Anonymous

¿Cómo nació?

Anonymous nació como diversión en el año 2003 en los foros de 4Chan. Una comunidad donde cualquier usuario puede publicar un texto o una foto relacionada con un tema. A diferencia de lo que ocurre con Facebook, no necesita identificarse para dejar un comentario. Cuando esto sucede, el usuario aparece como "Anonymous". Este nombre representa en una sola persona, a toda una comunidad, que tiene un mismo propósito.

Cuando verdaderamente su nombre se da a conocer a nivel mundial es cuando se destapó el escándalo de Wikileaks. El colectivo se declaró enemigo de todo aquel que no apoyara a Julian Assange, como Visa, Mastercard, PayPal o Amazon, después de que este filtrara miles de documentos de empresas y gobiernos, entre ellos información sobre las acciones de Estados Unidos en la guerra en Afganistán e Irak. El propósito de que la verdad quería ser libre y necesitaba ser liberada atrajo la atención de Anonymous para apoyar esta causa.

Otros ataques cibernéticos

Entre sus ataques cibernéticos más conocidos están el haber pirateado páginas web como las de la Asociación Americana de la Industria Musical (RIAA) o la Asociación Americana Cinematográfica (MPAA). También han ido contra la iglesia de la cienciología. También han ido en contra del gobierno de Túnez, Egipto o Colombia revelando informaciones delicadas.

También han provocado ciberataques contra el Estado Islámico y han filtrado lista de cuentas de Twitter afines a grupos yihadistas tras el atentado terrorista en 2015 contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y los atentados en París provocados por ISIS.

En los últimos días también tumbaron la página web de la Policía de Mineápolis y han pirateado la emisora de radio de la Policía de Chicago para reproducir "Fuck the Police", informó el sitio Vozpopuli.