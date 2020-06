¿Desaparece HBO Go?: la empresa se focalizará en otros segmentos del negocio

HBO resolverá la desorganización de algunos de sus servicios, entre ellos HBO Go. WarneMedia dará prioridad a HBO Max, el recién lanzado servicio de video

HBO cerrará su servicio HBO Go y renombrará HBO Now para evitar confusiones. La decisión, reportada por Natalie Jarvey, llega después del lanzamiento de HBO Max, el sistema de video en streaming de la compañía.

Por medio de un tweet, Jarvey indica "después de una confusión de marca significativa sobre HBO Max y todas las demás aplicaciones de HBO, WarnerMedia está oficialmente "cancelando" HBO Go y renombrará HBO Now como, simplemente, HBO.

La decisión no debería extrañar a nadie, puesto que HBO Max debutó con dos servicios que ofrecían prestaciones similares. Mientras que HBO Now está disponible exclusivamente en Estados Unidos por una cuota de 15 dólares al mes, HBO Go es gratis en España, México y otros países de América Latina si pagas el servicio de cable.

Con la popularidad de Juego de Tronos, HBO habilitó una suscripción para dispositivos móviles que eliminaba la restricción de contratar el servicio en tu sistema de cable. Actualmente puedes consumir los contenidos que se encuentran en la plataforma por una cuota mensual, similar al esquema de HBO Now en Estados Unidos.

Si lo anterior te causó confusión, lo entendemos. HBO tiene una desorganización muy grande en su oferta y de ahí radica la decisión de eliminar (o renombrar) con el fin de darle preferencia a HBO Max.

HBO enfoca sus fuerzas en su nuevo producto y servicio estrella

¿Qué pasará con HBO Go en España y México?

La pregunta importante es, ¿cuándo desaparecerá HBO Go? Recordemos que HBO Max llegará a España y México hasta 2021 por lo que la empresa no puede arriesgarse a eliminar la única alternativa que tienen en dispositivos móviles.

Es posible que el servicio cambie de nombre a HBO — como ocurre con Now — o tal vez no pase nada. Por el momento los únicos que deben preocuparse son quienes viven en Estados Unidos. La desaparición de HBO Go en ese país implica que los usuarios de HBO Max no podrán ver sus contenidos en dispositivos Roku o los Fire TV de Amazon.

Para el tiempo en que HBO Max aterrice en otras regiones se espera que WarnerMedia resuelva todos estos problemas de nombre y compatibilidad con dispositivos. También se antoja que no experimentemos los mismos fallos que ocurren en HBO Go cuando ocurre un estreno, como se vivió en cada capítulo de Juego de Tronos que colapsaba el sistema.

Al momento de redactar esta nota, la app de HBO Go sigue disponible en las tiendas de aplicaciones, indicó Hipertextual.