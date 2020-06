¿Se acabaron las interrupciones?: descubren una forma de obviar la publicidad en los videos de YouTube

No importa que estemos viendo en YouTube, siempre somos interrumpidos por publicidad de la plataforma: ahora, con un simple punto, esto podría terminar

Hace unos días, u/unicorn4sale, un usuario de Reddit, contó en la comunidad que había descubierto un bug que ocasionaba que YouTube dejara de mostrar anuncios. Y hablamos de bug, porque no hay nada ajeno implicado, como pudiera ser un bloqueador de anuncios, o una app modificada en Android.

Para dejar de ver anuncios en YouTube, basta con añadir un punto tras el ".com" de una URL determinada de la plataforma. Así, como contaba el usuario, una dirección como https://www.youtube.com/watch?v=DuB8VUICGqc mostrará anuncios en el vídeo, mientras que https://www.youtube.com./watch?v=DuB8VUICGqc, que como vemos tiene un enlace con el punto extra incorporado (.com./), no los mostrará.

El fallo también existe en móviles

El historial de Safari aparece roto si se abre la URL de YouTube con el punto

El usuario ha contado que pensaba que el bug o fallo solamente estaría presente en la versión web de escritorio de YouTube. Sin embargo, al ocurrir la redirección en el servidor, también se puede aprovechar en un navegador móvil, siempre que se elija la opción de "Ver sitio web de escritorio", presente en las versiones móviles de Safari o Chrome.

Es decir, solamente afecta en la versión de escritorio, pero también es explotable en smartphones y tablets. Es de esperar que Google arregle pronto este problema, que han encontrado que está causado porque el dominio falla a la hora de identificar que tiene que mostrar anuncios con ese punto, a lo que se suma que rompe las cookies y no se guarda en el historial del navegador con el nombre del vídeo.

Probablemente el número de usuarios que llegue a aprovechar este bug sea bajo, porque además no es cómodo, dado que los enlaces se cargan con normalidad cuando hacemos click sobre ellos en una web. Sin embargo, hay usuarios que podrían crear simples scripts de Tampermonkey para que todos los enlaces de YouTube se cargaran por defecto con ese punto, y eso sí podría ser más problemático, indicó GenBeta.