Los pasajeros ya piensan en la nueva normalidad y ya hay pistas sobre cómo se viajará en la post cuarentena

Realicen o no actividades esenciales quienes hoy ya se mueven por la Ciudad piensan en la nueva normalidad y anticipan qué costumbres tomarán

¿Cómo será el regreso a la vida laboral, estudiantil, social, una vez superada la pandemia? ¿Las ciudades volverán al mismo movimiento? ¿Las personas usarán los mismos medios de transporte que venían utilizando? Es una de las grandes preguntas que circulan en los gobiernos y en las empresas, y también la que se hacen las personas cuando se ponen a pensar en esa nueva normalidad. Las apps de movilidad parecen ser una de las alternativas que comienzan a ver con mejores ojos.

Una encuesta que realizó Beat, una de las apps de movilidad que opera en la Ciudad de Buenos Aires, junto con Uber y Cabify, determinó que el 31% de los consultados señaló que utlizará el servicio con más frecuencia una vez que se vuelva a la normalidad post pandemia.

La incertidumbre, la resignificación del adentro y el afuera y el nuevo significado del valor son considerados tres aspectos que marcarán los nuevos hábitos hacia adelante, independientemente de los que ya se están registrando en donde las condiciones están más flexibles.

"Cuando se trata del uso de apps de movilidad, los pasajeros buscarán unidades constantemente desinfectadas. Las medidas sanitarias mínimas solicitadas son: tapabocas, desinfección de vehículos, desinfección de manos en cada viaje y conductores capacitados en prevención de infecciones", señaló la compañía de origen griego a través de un trabajo al que tuvo acceso iProfesional.

El uso del transporte público durante la cuarentena estuvo restringido principalmente a los trabajadores esenciales, por lo que su uso quedó limitado aún cuando las empresas de colectivos debieron mantener la frecuencia, justamente para cumplir con el distanciamiento social.

De ahí que las apps de movilidad hayan sido de tanta relavancia para aquellos pasajeros que evitaron el transporte público, pero también para aquellos que, impedidos de transitar, pudieron apoyarse en las apps de movilidad para hacer envíos o, inclusive, recibir los delivery de comidas o de productos esenciales con los que se abastecen desde que se inició la cuarentena.

Los pasajeros encuestados por Beat que más demostraron su inclinación hacia el uso de apps de movilidad por sobre otro transporte fueron los del segmento de 25 a 34 años, que optó por este sistema en el 31% de los casos, y los del rango de 35 a 44 años, con el 24% de las preferencias. Es decir, que el 55% de los usuarios de la plataforma aseveró que, si tuvieran que elegir, se inclina por las apps de movilidad.

Los pasajeros consideran fundamental el uso de tapaboca por parte de los conductores

El 62% de los pasajeros que dejaron sus hogares durante la cuarentena lo hizo por tratarse de un trabajador esencial, seguido por un 27% que debió ir al banco y un 22% que tuvo un control o un estudio médico.

Más atrás, el 17% lo hizo por un trámite personal y un 16% por tener bajo su responsabilidad el cuidado de una persona mayor. Muy lejos, con porcentajes que quedaron por debajo del 5% se ubicaron las consideraciones de aquellos que salieron para visitar a un amigo o un familiar o por esparcimiento.

Higiene ante todo

El sondeo que realizó Beat entre sus pasajeros mostró, además, cuáles son las medidas sanitarias ideales que los alientan a tomar un auto proveniente de una app de movilidad. Y se las dividió entre las relacionadas con el conductor, con la limpieza del vehículo y con las medidas a tener en cuenta durante el viaje.

Así, un 78% consideró que es fundamental que los conductores están capacitados en prevención de infecciones mientras que un 76% consideró así de prioritario el uso de tapaboca.

En relación a la limpieza del auto un 84% dijo que era fundamental que hubiese una limpieza frecuente del mismo, y un 74% el uso de mamparas de plástico entre el conductor y el pasajero.

Respecto a lo que sucede durante el viaje, un 78% consideró prioritario contar con oferta de productos para la higiene de manos en cada viaje.

A finales de mayo, la aplicación de origen griego presentó un Protocolo Sanitario Global contra el Covid-19. Fue coincidente con la apertura de actividades en Europa, que desde hace un mes vienen agregándose de manera paulatina en las distintas ciudades.

La comunicación de medidas de prevención al COVID-19 a su comunidad de conductores, fue una de las iniciativas de la compañía. Junto con el médico infectólogo, Javier Maria Casellas, especialista en enfermedades infecciosas con más de 15 años de experiencia en investigación clínica, fueron capacitados en la materia.

Una de las primeras actividades que quieren hacer las personas una vez que la cuarentena esté liberada, principalmente en el AMBA que es donde se mantiene la mayor cantidad de restricciones, es visitar a la familia y a los amigos.

Desafíos del coronavirus

El traslado será uno de los principales aspectos que fomará parte del retorno a la nueva normalidad. Así como Beat realizó la encuesta entre sus pasajeros para evaluar cuáles son las medidas que consideran necesarias para ese regreso, las distintas compañías que ofrecen traslados vía app vienen implementando desde el inicio de la cuarentena diversas medidas para garantizar la salud de sus conductores, en primer lugar, y de los pasajeros.

El uso del transporte público se plantea como uno de los ámbitos que más desafíos presenta. En épocas normales, en la Ciudad de Buenos Aires se trasladan unos 4,2 millones de personas todos los días a través de las distintas alternativas: tren, subte y colectivos. Por estos días, y con la movilidad aún restringida, esa cantidad está reducida a menos de un tercio, es decir, apenas un millón de personas moviéndose por las opciones existentes.

Los traslados de las personas representan uno de los mayores desafíos para prevenir el contagio del coronavirus, básicamente los colectivos, trenes, subtes.

Los pasajeros están pensando dos veces si volver a usar el transporte público

Por esa razón, una de las pruebas que se impulsa es la de incorporación de tecnologías que permitirán controlar temperatura y uso de tapaboca en los colectivos.

Se trata de dispositivos, colocados en los soportes que, por lo general, se encuentran a la espalda del conductor de los colectivos y que, en medio segundo, detectan si la persona que puso un pie en el escalón para ascender tiene tapaboca y si su temperatura supera los 37°3.

Si no tiene puesto el tapaboca, el sistema le dirá, mediante un comando de voz, que debe colocárselo. Si tiene más de 37°3 se disparará una alarma que no le permitirá subir. Y a partir de ahí se sucederán otras medidas orientadas a ver cómo proseguir en cada caso en particular.

Estos dispositivos, instalados en fase piloto en estas dos líneas, cubren los tramos que van desde Barracas a Palermo, en el caso de la 12, y desde Barracas a Chacarita cuando se trata de la 39.

En ambos casos las unidades están siendo sometidas a diversas pruebas para verificar su funcionamiento, que hasta ahora no ha presentado problemas. De ahí el interés por iniciar un mismo período de evaluaciones a partir de los próximos días en líneas que cubran recorridos dentro de la provincia de Buenos Aires.

