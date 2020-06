Paso a paso: cómo hacer una copia de seguridad completa de tus datos en iOS y Android

Hacer una copia de seguridad de todos tus archivos es el primer paso que hay que dar cuando vas a restaurar el móvil de fábrica o cambiar de dispositivo

Parece que no, pero con el paso del tiempo vamos acumulando fotos, vídeos, conversaciones de WhatsApp y documentos que, si no ponemos a salvo, podemos perder para siempre.

Así pues, vamos a ver cómo hacer una copia de seguridad completa en Android y en iOS. En el caso de Android, te proponemos también que le eches un vistazo a este tutorial en el que explicamos el proceso en mayor profundidad (opciones online, offline, con y sin ordenador, con y sin root, etc). Para el caso que hoy nos ocupa, usaremos la nube tanto en iOS como en Android, pero en el iPhone, también recurriremos a iTunes.

Cómo hacer una copia de seguridad en Android, paso a paso

Google Drive y tu cuenta de Android , al igual que iOS, tiene su propio sistema de copias de seguridad basado eny tu cuenta de Google . Seguramente te suene porque lo primero que hace el móvil cuando lo enciendes por primera vez es preguntarte si quieres activarla. Si no lo hiciste en su momento, no te preocupes, que vamos a ver cómo activarla.

Para hacer la copia de seguridad en Android, la ruta a seguir es la que puedes ver a continuación. Lo bueno de que sea algo dependiente de Google es que el proceso es el mismo en todos los móviles Android, por lo que no tiene pérdida.

- Abre la aplicación de ajustes.

- Navega hasta la sección "Google"

- Haz scroll hacia abajo y localiza la opción "Hacer copia de seguridad".

- Si está desactivada (que lo estará si desmarcaste la opción en la configuración inicial como mencionábamos antes), actívala.

- Asegúrate de estar conectado a la red WiFi y, preferiblemente, enchufa el cargador.

- Cuando lo actives te preguntará qué cuenta quieres usar. Pulsa sobre el apartado y en la pantalla que aparecerá pulsa "Aceptar". Si solo tienes una cuenta de Google se configurará automáticamente, pero si tienes varias deberás elegir una.

- Finalmente, pulsa en "Crear una copia de seguridad" y espera a que termine el proceso.

La copia de seguridad de Google Drive lo incluye todo: datos de aplicaciones, historial de llamadas, contactos, ajustes del dispositivo, fotos y vídeo (mediante Google Fotos) y mensajes SMS. Lo único que no se contempla son los archivos y documentos que hayas descargado, como las fotos y vídeos de WhatsApp, los PDF que hayas bajado de Internet, etc. Para hacer un volcado de dichos archivos, échale un ojo a este tutorial.Todo se subirá a tu cuenta de Google, por lo que estará a salvo en la nube y listo para ser restaurado en cualquier móvil

Cuando la tengas lista, todo estará a salvo en Google Drive y listo para ser restaurado. ¿Y cómo se restaura? Sencillo. Cuando vuelvas a configurar el móvil (porque lo formatees o restaures de fábrica, por ejemplo), te pedirá que introduzcas tu cuenta de Google. Al hacerlo, te dirá que ha encontrado una copia de seguridad y que si quieres restaurarla. Acepta y deja que el móvil haga su trabajo, tan sencillo como eso.

Cómo hacer una copia de seguridad en iOS, paso a paso

iOS, el sistema operativo de Apple, tiene dos opciones de copia de seguridad realmente potentes: iCloud e iTunes. Su funcionamiento es extremadamente sencillo y seguro, ya que guarda absolutamente todo lo que tengas en tu móvil y permite recuperarlo en cualquier momento.Con iTunes

-

Lo más rápido es usar iTunes. Para ello, simplemente debes descargar el software desde la web de Apple , instalarlo en tu ordenador e iniciar sesión con tu ID de Apple (que debe ser el mismo que tengas configurado en el iPhone). Cuando lo tengas instalado y configurado, sigue los siguientes pasos:

- Conecta el iPhone al ordenador usando el cable USB.

- Si es la primera vez que lo haces, aparecerá una pantalla en el iPhone en la que te preguntará si quieres confiar en el ordenador. Selecciona "Sí".

- Verás que en iTunes habrá aparecido un icono con la forma del móvil en la esquina superior izquierda. Pulsa sobre él.

- Aquí podrás ver toda la información de tu dispositivo. Accede a "Resumen".

- En la sección "Copias de seguridad", marca la casilla "Este ordenador" y pulsa el botón azul "Realizar copia ahora".

- Si lo deseas, puedes cifrar la copia de seguridad con contraseña para darle una capa extra de seguridad. Es importante que recuerdes esa contraseña, ya que si la olvidas no podrás volver a instalarla.

Cuando pulses el botón, iTunes hará una copia de seguridad de todo, absolutamente todo lo que haya en tu iPhone, desde las fotos y las conversaciones de WhatsApp hasta las aplicaciones, fotos, vídeos y mensajes. Todo se quedará guardado y a salvo en la copia de seguridad. Tardará más o menos según la cantidad de archivos que tengas. Cuando quieras recuperarla, simplemente repite los pasos anteriores y, donde antes elegiste "Realizar copia ahora", selecciona "Restaurar copia de seguridad".

Con iCloud

iCloud también es un sistema eficaz para hacer una copia de seguridad, pero tiene el pequeño gran problema de que depende del almacenamiento que tengas disponible. Por defecto, Apple ofrece 5 GB de forma gratuita, que es suficiente para tener una o dos copias de seguridad, pero nada más. iTunes, en ese sentido, es más fiable y da menos "dolores de cabeza". Aun así, como nunca está de más tener alternativas, veamos cómo se hace.

- Conecta el iPhone a una red WiFi, preferiblemente a la banda de los 5 GHz para mejorar la velocidad, y enchufa el cargador.

- Ve a Ajustes, pulsa sobre tu nombre (la primera casilla arriba del todo) y selecciona "iCloud".

- Haz scroll hacia abajo y, más o menos a la mitad, selecciona "Copia en iCloud".

- Marca la casilla si no está marcada y pulsa en "Realizar copia de seguridad ahora".

- Bloquea la pantalla y déjala hasta que acabe el proceso.

Es un proceso bastante más lento que con iTunes, pero tiene la ventaja de que puedes hacerla desde cualquier sitio siempre y cuando tengas una conexión WiFi estable y lo tengas cargando. La copia de seguridad en iCloud incluye datos de apps, ajustes del dispositivo, pantalla de inicio y organización, mensajes, fotos y vídeos y el historial de compras de servicios de Apple. Aunque iTunes es más rápido, iCloud permite hacer una copia de seguridad desde cualquier lado vía WiFi

Por defecto, el iPhone está configurado para que los contactos, calendarios, favoritos, mails, notas, notas de voz, foto compartidas, fotos de iCloud, datos de salud e historial de llamadas se guarden en iCloud, por lo que estos datos no se incluyen en la copia de seguridad que estamos haciendo ahora mismo. Eso no quiere decir que no estén disponibles, ya que se guardan periódicamente y de forma automática. En otras palabras, que están a salvo.

Para restaurar la copia de seguridad de iCloud desde el iPhone tendrás que resetearlo, ya que es la única forma de acceder al proceso de configuración inicial. Cuando lo hagas, simplemente sigue estos pasos:

- Enciende el dispositivo y procede con la configuración hasta que llegues al apartado "Apps y datos".

- Elige "Restaurar copia de seguridad de iCloud".

- Inicia sesión con tu ID de Apple.

- Selecciona la copia de seguridad más reciente.

- Espera a que el proceso termine (puedes verlo en vivo gracias a la barrita de progreso).

Si tienes muchas fotos y vídeos y el espacio de iCloud se te queda corto (y no quieres pasar por caja), puedes echar mano de Google Fotos, que está disponible para iOS de forma gratuita. Simplemente debes descargarla, introducir una cuenta de Google y dejar que haga una copia de seguridad de todo. Cuando restaures el iPhone, Google Fotos se descargará automáticamente (ya que se incluye en la copia de seguridad de iTunes e iCloud) y todas tus fotos estarán a salvo en la nube, indicó Xataka.