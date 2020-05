Jeep lanza una promoción online: cómo se puede comprar la versión exclusiva de la Renegade en Internet

La marca de las siete ranuras comercializará por una semana y a precio promocional su nuevo Renegade Sport Wild 1.8 MT5 de forma exclusivamente online

Jeep lanza desde hoy y hasta el 3 de junio inclusive, en su nuevo canal de comercialización digital denominado "Store Jeep", un stock limitado de una única y exclusiva versión del Jeep Renegade: el Jeep Renegade Sport Wild 1.8L MT5.

Esta nueva plataforma digital busca ofrecer un nuevo punto de contacto que favorezca a un relacionamiento integral con la marca. La experiencia se inicia con la reserva de la unidad a través del sitio exclusivo, vinculado al sitio institucional de la marca.

La dinámica del mismo permitirá que el usuario se registre, seleccione un color para su unidad y realice una reserva con un pago de $5.000 vía MercadoPago. Una vez confirmada esta reserva, la operación continuará en forma directa con el área de Ventas Directas de FCA Automobiles Argentina y con entrega de la unidad en el concesionario que el cliente indique como el de su preferencia.

Para poder comenzar con el proceso de compra, el cliente primero podrá visualizar las características del vehículo en el sitio web y luego seleccionar el color; registrar sus datos; seleccionar el concesionario y luego hacer el pago de la reserva vía MercadoPago.

Posteriormente, un representante comercial se pondrá en contacto para solicitar la documentación obligatoria para la facturación y la liquidación total del pago de la unidad, para lo cual tendrá 10 días hábiles. Toda la operación se realizará en forma remota y solo el cliente deberá asistir al concesionario para la firma del trámite de patentamiento y para hacer el retiro de la unidad adquirida.

Renegade Sport

El Jeep Renegade Sport Wild 1.8L MT5 estará disponible exclusivamente por este canal. El precio de lista es de $1.190.000, que contempla los Formularios 01 y 12 y flete para el traslado de la unidad al concesionario. El precio no incluye los gastos de patentamiento. Estas operaciones no ofrecen financiación ni Plan de Ahorro.

Toyota se sube al "ahorro" digital

La búsqueda de soluciones online para que el cliente pueda resolver desde casa todas sus necesidades se volvió un clásico desde que la pandemia obligó a mantener a la gente aislada y sin salir de sus hogares.

En este contexto, Toyota presentó un micrositio en Mercado Libre para la suscripción online a los planes de ahorro.

El nuevo proyecto fue explicado paso a paso por Daniel Afione, máximo responsable de Toyota Plan de Ahorro Argentina, en una entrevista con iProUP.

Consultado sobre cómo nació la idea de suscribirse a un plan de ahorro desde la web, el directivo dijo que "aceleramos la propuesta para la suscripción del plan de ahorro online que ya estábamos estudiando y que se convirtió en una alternativa clave para este momento", dijo.

"Entonces, lanzamos un micrositio en Mercado Libre a través del cual se puede acceder a la suscripción online. También a través de Toyota Plan se puede ir al micrositio, donde el cliente puede elegir el modelo que quiere, repasar sus características y acceder a toda la información de los planes y la proyección de la cuotas durante la vida del plan de ahorro", dijo Afione.

E-Toyota, manejate en el mundo online.

Las acciones para suscribirse son muy sencillas y se pueden hacer con un asesoramiento y acompañamiento digital constante. El paso a paso es el siguiente:

El cliente entra al micrositio y elige su modelo. En esa instancia se le brinda de forma confiable y transparente toda la información que necesita para tomar la mejor decisión. A partir de eso, pasa a un segundo paso donde elige el concesionario de su conveniencia para seguir los trámites que no pueden hacerse a distancia, como firma de documentos. El tercer paso es pagar la cuota uno a través de Mercado Pago. Por último, la información de suscripción y pago pasa al concesionario que eligió el cliente para seguir con la formalidad y cuando se den las condiciones del país (termine la cuarentena) el cliente puede ir al concesionario, ver el auto y hacer el test drive.

En cuanto a los beneficios de llevar adelante una suscripción online, no es económico, porque no hay diferencia de costos ya que las cuotas se establecen en función del valor móvil de la unidad. Lo que se logra es que, en este momento donde se recomienda no salir de casa, a través de un chat se obtenga toda la información necesaria y el respaldo que requiera el cliente para tomar decisiones con tranquilidad, todo avalado por Toyota Argentina.