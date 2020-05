Apple juega a lo grande: aseguran que lanzará nuevos iPad y iPad Mini de mayor tamaño

Apple trabaja en un nuevo modelo de iPad que tendría un tamaño de 10,8 pulgadas, y estaría disponible en la segunda mitad de este año

Los nuevos modelos de iPad e iPad mini que Apple planea presentar próximamente incrementarían el tamaño de pantalla, y llegarán al mercado entre finales de este año y la primera mitad del próximo.

El analista especializado en Apple, Ming-Chi Kuo, ha compartido en un informe, recogido por MacRumors, que Apple trabaja en un nuevo modelo de iPad que tendría un tamaño de 10,8 pulgadas, y estaría disponible en la segunda mitad de este año.

Las novedades de Apple también incluirían un iPad mini con un tamaño de pantalla de entre 8,5 y 9 pulgadas, que tardaría un poco más en llegar, ya que lo haría en la primera mitad de 2021. Según el analista, tanto este dispositivo como el iPad de 10,8 pulgadas seguirían la línea de iPhone SE y tendrían precios accesibles.

Asimismo, el analista ha recogido que el casco de realidad virtual en el que trabaja Apple estaría disponible, como pronto, en 2022.

Más novedades

El 21 de abril, Apple presentó una solicitud para una segunda patente de su Apple Ring, un anillo que incorporará biometría, pantalla táctil y el asistente Siri para controlar equipos, como un televisor o el iPhone.

En esta oportunidad, bajo el trámite 10.627.902 de la Oficina de Patentes y Propiedad Intelectual de EE.UU., describe los beneficios de un anillo sobre un iPhone, un MacBook Pro y otros dispositivos.

Se trata de un anillo que puede lanzar mediante gestos de la mano diversos comandos. "El gesto de la mano predefinido incluye un gesto de señalar"; un anillo con "una superficie sensible al tacto" y la capacidad de introducir gestos en la superficie sensible al tacto.

"Existe la necesidad de una forma más discreta, segura, eficiente o ergonómica de interactuar con los paneles táctiles o las pantallas táctiles", indica la solicitud, que argumenta que este equipo provee "métodos e interfaces más rápidos y eficientes para controlar dispositivos electrónicos externos" para aumentar "la efectividad, la eficiencia y la satisfacción del usuario con dichos dispositivos".

Y añade: "Un dispositivo de computación en anillo es más portátil que un mouse, no requiere una computadora ni contacto visual con la pantalla táctil, permite que el usuario no esté atado a una computadora, teléfono celular o tableta para ciertos dispositivos electrónicos de control (p. ej., televisores) reducen las ineficiencias del cambio de modo al no requerir que un usuario mueva su mano del teclado para mover un mouse o panel táctil, y es más pequeño, más portátil y menos molesto que los dispositivos existentes".

El anillo inteligente incorporaría la tecnología de chip U1, un sistema de ultrabanda ancha para detección de elementos.