¿Es la hora de transformarse?: el CEO de Real Trends revela cómo afectará la pandemia a las PyMEs

Javier Goilenberg explica la situación que viven las empresas que venden por internet y cómo afectará el futuro del comercio electrónico

Real Trends es una plataforma de análisis y gestión para vendedores de Mercado Libre. Día a día, un equipo de más de 60 personas ayuda a distintos aliados estratégicos del calibre de Walmart, Frávega, Garbarino, Adidas, entre otros.

Javier Goilenberg, CEO y co-founder de Real Trends, se formó en Ingeniería en Sistemas de Información en la UTN. Con los años se convirtió en un especialista en eCommerce, creando la plataforma líder en herramientas de análisis y gestión para vendedores de Mercado Libre en toda región.

1. ¿Qué efectos en el corto y mediano plazo va a generar esta pandemia en su empresa?

En el corto plazo, a nivel interno, el primer impacto que tuvimos fue el de trabajar con todo el equipo 100% de forma remota de un día para el otro. Por suerte, esto no nos resultó difícil ya que contábamos desde hace tiempo con dos días de home office por semana para todos y las herramientas para llevarlo adelante ya se encontraban implementadas.

Adicionalmente, dado el contexto, y la gran incertidumbre de no saber hasta cuándo ni cuál será el impacto de todo esto, tomamos diversas medidas para reducir costos y pausamos temporalmente todas las nuevas búsquedas de puestos de trabajo que teníamos abiertas.

En el corto plazo, a nivel externo, todos los usuarios de nuestra plataforma son vendedores en Mercado Libre. Inmediatamente que se decretó la cuarentena obligatoria en Argentina, vimos una fuerte caída de ventas ya que, a pesar de que los correos y servicios de mensajería funcionan, los vendedores de productos que no fueran de primera necesidad (la gran mayoría) no pueden ir a sus locales o depósitos a preparar los pedidos para despacharlos.

Esta caída en ventas va a tener un impacto directo sobre nuestra facturación, que está directamente vinculada a la cantidad de ventas de nuestros usuarios.

A mediano plazo, es aún muy difícil poder pronosticar el impacto que tendremos. Todo dependerá de cómo continúe avanzando la pandemia, cuánto dure la cuarentena y qué medidas tomarán los distintos gobiernos (en nuestro caso operamos en Brasil y México también) para flexibilizar ciertas industrias y esto permita reactivar la economía. Creo que ninguna empresa saldrá de esto igual que como entró.

2. ¿Cómo cree que afectará a la rama de actividad en la que opera su compañía?

Nosotros somos de la rama del eCommerce. Hoy hay muchísimas empresas que no están pudiendo vender online por no poder ir a sus locales o depósitos a preparar sus pedidos. Lamentablemente creo que veremos PyMEs que se quedarán en el camino, dependiendo de cuánto duren las restricciones por la pandemia y cuánto éstas puedan aguantar.

La gran mayoría no puede sostenerse más que uno o dos meses cuando su facturación pasa a ser cero.

Desde nuestro lugar, queremos acompañarlos con capacitaciones y charlas de interés con referentes de la industria que puedan aportar valor y nuevas ideas a sus negocios. Creemos también que la reinvención es posible y muchas empresas se están transformando para subsistir.

A mediano plazo creo que el eCommerce verá un crecimiento muy positivo. Debido a la pandemia, hoy hay muchísimas personas que se animaron a comprar online por primera vez y aquellos que ya compraban online, hoy compran todavía más. En cuanto la economía se reactive y comience a recuperarse, considero que veremos un importante incremento en la penetración del eCommerce (ventas online vs. offline).

3. ¿Cómo ve el accionar del Gobierno hasta ahora y qué le recomendaría a los funcionarios?

Me parece que la cuarentena estricta fue necesaria y se tomaron medidas a tiempo para evitar el colapso de nuestro sistema de salud y eso es prioridad. Ahora, en materia económica, hay que ir tomando más medidas para que las empresas no se mueran y no se pierdan tantos puestos de trabajo.

Hay algo que, en términos de costo-beneficio, considero que podría ser muy útil y es que el gobierno habilite a todas las empresas que venden online a poder enviar al menos una dotación mínima de su personal a los locales y depósitos a preparar y despachar las ventas que reciben.

Desde luego, todo a puertas cerradas, sin atención al público y con las medidas de higiene, distanciamientos y recaudos necesarios. Esto permitiría que muchas empresas reactiven su facturación y puedan mitigar el impacto económico, previniendo al mismo tiempo las aglomeraciones de personas en un mismo lugar.