Martín Varsavsky explica por qué la app que detecta el coronavirus pide tus datos personales

La plataforma ha recibido repetidas críticas por pedir los datos personales de los usuarios. Sin embargo, el emprendedor explicó su funcionamiento

En medio de la pandemia del coronavirus, la Comunidad de Madrid pidió a los creadores de la aplicación coronamadrid.com, la herramienta que permite hacer autoevaluaciones para detectar a los enfermos por COVID-19, que pidiera datos personales a sus usuarios.

"La CAM nos pidió que pidamos el DNI, teléfono y dirección, que es lo mismo que piden cuando la gente habla por teléfono", ha explicado en una entrevista con Business Insider España el empresario e inversor argentino, fundador de Jazztel, Martin Varsavsky, que ha liderado la coordinación de la aplicación.

En este sentido, la plataforma ha recibido repetidas críticas por pedir los datos personales de los usuarios. En este sentido, el empresario argentino insistió que esta información "no se comparte con terceros ni se gana dinero".

"Si llega a cobrar a alguien, será un desarrollador joven que se ha dejado la piel y que trabaja sin cobrar. Pero no va a cobrar nada, por supuesto ni Goggo Network, mi empresa, ni Telefónica ni Ferrovial. Pero hasta ahora nadie ha cobrado nada (...) y ya hace 10 días que estamos con esto, trabajando día y noche. Nadie ha cobrado nada", aseguró

"Esto no es como una situación como... por ejemplo, una aplicación como Waze, que te dice si estás atascado, y la gente le dice a Waze dónde uno está para no pillarse el atasco. Pero no hace falta saber que Carlos Pérez está atascado... Porque, ¿qué importa? Estamos tratando de ver como si hay que ir por la A1 o hay que ir por la carretera de Colmenar", ha ejemplificado.

Más de 100.000 personas han utilizado coronamadrid, según el empresario. Este lunes se ha lanzado la versión para iPhone y se está trabajando en la aplicación a nivel nacional. "Y también estamos trabajando con gobiernos de otros países para hacerla en esos países".