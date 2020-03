Posicionamiento: esta es la marca que está dentro de las diez más valiosas de Latinoamérica

Esto surge de un listado confeccionado por Brandz Latam 2020, que considera las 50 marcas más valiosas de seis países de Latinoamérica

Fue Falabella la que obtuvo el séptimo puesto, con un valor de marca de u$s 5.186 millones. .

Kantar presentó el estudio Brandz Latam 2020. Una recopilación de las 50 marcas más valiosas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, la cual arrojó un valor total de u$s 134 mil millones, habiendo sido de u$s 130 mil millones en 2018.

En esta oportunidad y de forma inédita, las instituciones financieras ocuparon las primeras posiciones del ranking, Bradesco (No. 1, u$s 9.500 millones) e Itaú (No. 2, u$s 8.400 millones), ambos de origen brasileros, que crecieron un 35% respecto al año pasado. En tercer lugar, se ubicó la mexicana de bebidas alcohólicas Corona. La marca de cervezas obtuvo un valor de u$s 7.529 millones, un 9% menos que el 2018, donde obtuvo u$s 8.292 millones y se ubicó en la posición N° 1.

Retail fue el gran ganador. A pesar de no estar dentro del podio, el sector que marcó ampliamente la diferencia en cuanto a crecimiento fue la industria del retail, la cual mostró un incremento del 38% en su valor de marca, versus un 2,6% de crecimiento del resto de las industrias en general.

Sólo dos marcas dentro de esta categoría se ubicaron en el Top Ten. Hablamos de Bodega Aurrera (No. 6, u$s 5.400 millones) y la chilena Falabella. La empresa perteneciente a la familia Solari, se ubicó en la posición N°7, con un valor de marca de u$s 5.186 millones.

A pesar de haber decaído en un 3% en su valor, lo que le significó bajar un puesto, Falabella sigue siendo una de las marcas más importantes y valiosas de Chile y Latinoamérica. Esto se debe a las estrategias de desarrollo que ha implementado con el fin de transformar la experiencia de compra de los clientes. Dentro de estas se encuentra la creación de una plataforma integral digital que maximizó la diversidad de su portafolio y que impulsó su estrategia de omnicanalidad.

"Es notable que aparezca una marca chilena en el top 10, teniendo en cuenta que las otras 9 son de mercados gigantescos como México y Brasil. Lograr esa posición es el reflejo de la fortaleza de la compañía y su gran presencia en la región", afirma Marcela Pérez de Arce, Gerente Comercial de Kantar Chile.

Finalmente, cierran el listado de las 10 marcas más valiosas del estudio Brandz Latam 2020, la brasileña Brahma (No. 8, u$s 3.781 millones) del sector cervezas, la también brasileña Globo (No. 9, u$s 3.624 millones), perteneciente al sector de canales de televisión y la colombiana Águila, también del sector de cervezas, con un valor de marca de u$s 3.522 millones.

Otras Marcas Chilenas. Además de Falabella, otras 6 empresas chilenas están presentes en el ranking general de las 50 marcas más valiosas de Latinoamérica. Entre las enlistadas se encuentra Sodimac en la posición N°12, con un valor de marca de u$s 3.180 millones, versus los u$s 3.176 millones del 2018, lo que le permitió avanzar dos puestos.

A continuación de este, se encuentra Líder. La marca perteneciente a Walmart se ubicó en el puesto N°13, con un valor de u$s 3.155 millones, creciendo un 19% en comparación al 2018, donde obtuvo u$s 2.646 millones. Esto le significó ser la marca chilena que más creció durante este último tiempo.

Otro de los que crecieron es Banco de Chile. La institución financiera aumentó su valor de marca en 7%, pasando de u$s 2.937 millones en el 2018 a u$s 3.134 millones en el 2020, lo que le permitió avanzar dos ubicaciones dentro del ranking.

Por último nos encontramos con Copec (N°17), Latam (N°28), Tottus (N°45). En el caso de la Compañía de Petróleos de Chile, cayó en un 12%, pasando de tener un valor de u$s 3.059 millones en el 2018 a u$s 2.698 millones en 2020. Por el lado de la aerolínea, la caída fue aún mayor de un 20% en su valor de marca, pasando de u$s 2.444 millones a u$s 1.948 millones en el 2020.

En el último lugar, se encuentra Tottus. La marca de supermercados perteneciente al holding de Falabella no mostró una gran variación, pasando de u$s 1.058 millones en el 2018 a u$s 1.059 millones en el 2020.

Sobre esta gran cantidad de empresas chilenas presentes en el listado, la ejecutiva de Kantar señaló "Chile, pese a su tamaño, ha generado marcas poderosas a nivel regional. De hecho, si uno mira las 50 marcas del ranking, hay más marcas chilenas que, por ejemplo, colombianas, peruanas e incluso argentinas", indicó América Economía.