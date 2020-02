Transformación digital: el CEO de Itaú asegura que quieren "llegar al 100% de operaciones digitales"

En el encuentro anual con prensa que organiza el Banco Itaú, el CEO destacó la importancia de digitalizar las operaciones de la institución

En el marco del encuentro anual con prensa latinoamericana que organiza Banco Itaú Unibanco, en Sao Paulo, Brasil, el director general de la Banca Mayorista y CEO de Itaú BBA, Caio David, entregó una visión general de las operaciones de la empresa en la región, una mirada en la que destacó la importancia de la estrategia de digitalizar las operaciones del banco.

Respecto a las operaciones en canales digitales, Caio sostuvo que tuvieron un buen crecimiento entre 2017 y 2019. En el caso de las operaciones de crédito, estás representaron el 20% del total del banco (frente al 17% de 2017), mientras las inversiones ascendieron al 48% y los pagos llegaron al 81% en el último año (hace tres años llegaban al 38% y 68%, respectivamente).

Según David lo anterior refleja la importancia que tiene el área digital para el banco, un beneficio que se refleja en los menores costos por transacción y la reducción de gastos frente a las sucursales físicas, con las consecuentes eficiencias.

"Esperamos seguir creciendo en la región en los años venideros", sostuvo el ejecutivo según una nota de Americaeconomía. David destacó que el área digital del banco tendrá una posición central a través de una estrategia que incluye ofrecer la mejor experiencia al cliente en el uso de productos y servicios del banco, una oferta que ya les ha permitido contar con 12,5 millones de clientes individuales que usan canales digitales, junto con 1,2 millones de clientes corporativos en sus operaciones regionales (a diciembre de 2019).

"Tuvimos un gran último trimestre en la materia, lo que significó que abriéramos un millón de cuentas digitales en Brasil", señala optimista. "Nuestras inversiones en tecnologías son muy interesantes y esperamos acelerarlas en nuestros mercados", que incluyen presencia dentro de Latinoamérica en Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay, dentro de un total de 18 países a nivel mundial que se distribuyen entre Europa y EE.UU.

"La digitalización de los clientes es una diferenciación de nuestros servicios y queremos llegar al 100% de operaciones digitales" en los servicios bancarios, adelanta el ejecutivo de Itaú.

Respecto al caso de Argentina y la situación de deuda que afecta al país, con su consecuente proceso de negociación, que se prevé complejo, Caio David señaló que Itaú se encuentra a la espera de las políticas que adopte el gobierno de Alberto Fernández y los impactos que ello pueda producir.

Finalmente, en el plano de adquisiciones y fortalecimiento de operaciones en mercados fuera de Brasil, el CEO de Itaú BBA señaló que no cree que vaya a haber cambios en el mediano plazo, aunque sostuvo que eso no quiere decir "que no queramos crecer en otros mercados a través de acciones tecnológicas, especialmente en mercados donde no tengamos posición de liderazgo".