Huawei tiene un plan para suavizar el bloqueo de Trump: ¿qué le ofrece a las empresas estadounidenses?

En septiembre, Ren Zhengfei, fundador y CEO de Huawei, aseguró a The Economist que su firma estaba dispuesta a licenciar sus patentes 5G, licencias, códigos y procesos de fabricación a cualquier empresa estadounidense que la quisiera, con la idea de crear un rival en aquel país.

Que Estados Unidos tuviera un competidor a la altura allanaría el camino, al menos en teoría, para que la empresa china pudiera competir sin restricciones. "Una distribución equilibrada de intereses conduce a la supervivencia de Huawei", fue lo que señaló.

Según Ren, "Estados Unidos no tiene actualmente" ninguna compañía comparable con Huawei –que ofrezca sistemas completos de hardware o productos y soluciones "extremo a extremo" a diferencia de lo que sucede con Europa, Japón o Corea del Sur, a pesar de que corporaciones como Qualcomm o Intel son "clave" para el desarrollo de chips 5G.

En base a ese planteamiento este sería el motivo por el que la Casa Blanca no quiere a Huawei operando en su territorio, bajo la acusación de suponer "una amenaza a la seguridad nacional."

Recientemente desde su cuenta de Twitter, la compañía china recordó que la oferta que hizo entonces el ejecutivo nunca se ha retirado, "sigue sobre la mesa".

Good reporting @CNBC @ArjunKharpal but there is one more option that should be on the table...https://t.co/yqf2bf5A6E