¿Se viene el "hotel gamer"?: Atari creará alojamientos con salas de eSports y habitaciones temáticas

Atari ha licenciado su marca para que una compañía hotelera construya diversos hoteles ambientados en Atari a lo largo y ancho de Estados Unidos

Lo próximo de Atari no es una una consola, es un hotel. La histórica marca está construyendo un total de ocho hoteles con temática de la marca, salas para organizar torneos esports, habitaciones ambientadas en videojuegos, espacios de realidad virtual/aumentada y más.

Atari anunció que licenció su marca para que una compañía hotelera construya diversos hoteles ambientados en Atari a lo largo y ancho de Estados Unidos. El primero de ellos será en Phoenix, en el estado de Arizona, y planean siete más en ciudades como Las Vegas, San Francisco o Chicago.

Por el momento ya hay imágenes render en las que se muestra cuál será el aspecto de los hoteles desde el exterior. Los edificios parecen consolas Atari gigantes, con luces de neón y el logotipo de Atari identificando el hotel.

Atari ha informado que habrá salas para esports o espacios de realidad virtual y realidad aumentada donde jugar entre otras cosas. Pero también áreas más comunes de ver en hoteles como gimnasios, restaurantes, cafeterías, salas de cine, espacios de trabajo y (obviamente) habitaciones, según informó Xataka.

La industria de los videojuegos cada vez mueve más dinero tanto con eventos esports como estrellas de la industria emitiendo sus partidas. No sería nada extraño ver en estos hoteles algún torneo de Fortnite o a Ninja y otros jugadores emitiendo desde una habitación de los hoteles Atari.

La empresa True North Studio y el grupo GSD son los encargados de construir y dar forma a estos ocho hoteles. Atari pone su mítica marca, pionera en la industria de los videojuegos y fabricante de algunas de las consolas más importantes de la historia como la Atari 2600, a la vez que es responsable de uno de los peores juegos de la historia: el "ET, the extraterrestrial", basado en la película de Spielberg de 1982. Actualmente prácticamente no tiene presencia en el mercado pero por licenciar su marca en estos hoteles recibirá el 5% de los ingresos y un adelanto de 600.000 dólares estadounidenses.

Mientras estos hoteles llegan surgen dudas acerca de la consola retro Atari VCS que la marca anunció hace unos años y solo mostró imágenes de concepto. Algunos rumores de octubre del año pasado aseguraban que el desarrollador principal al frente del proyecto había abandonado por no cobrar durante meses. La duda que ahora surge es si llegará antes la consola o el hotel.