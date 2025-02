Este viernes comienza oficialmente la "era bimonetaria" en la Argentina, con la llegada de los pagos en dólares con tarjeta de débito y hasta la posibilidad de cuotas.

1. ¿Cómo se pagará en dólares en el país?

Los interesados en usar dólares para abonar sus compras pueden solicitar en caja la opción o bien el personal se lo indicará, quién marcará en el terminal de cobro los términos de la operación.

El cliente solo deberá apoyar la tarjeta de débito asociada a su cuenta en divisa extranjera en el dispositivo de cobro.

2. ¿Se pueden usar las cuentas especiales de regulación de activos (CERA) del blanqueo?

No. Quienes deseen utilizar los fondos del blanqueo deberán transferir el dinero de la cuenta CERA a una caja de ahorro bancaria en dólares asociada a una tarjeta de débito.

3. ¿Qué cotización del dólar se usa?

El comercio estipula la cotización que utilizará para convertir los precios en pesos a dólares. Por lo general, los negocios muestran un cartel con el precio al que toman el billete verde.

Al no ser una operación cambiaria, sino una transferencia de dólares, no hay conversión de moneda local a extranjera, ni acceso al mercado único y libre de cambios (MULC). Por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta la cotización a la que compró previamente esos dólares.

Claves de los pagos bimonetarios

4. ¿Qué billeteras se pueden usar?

La primera fase del programa solo permite usar cajas de ahorro en dólares bancarias que tengan asociadas una tarjeta de débito.

Por lo tanto, MODO es la única billetera nacional que ya puede utilizarse siempre que se abone con su función contactless.

Entre las internacionales, se podrán utilizar Apple Pay y Google Wallet en teléfonos que posean chip NFC.

5. ¿Qué pasa con Mercado Pago, Ualá, Personal Pay y Naranja X?

El sistema solo está disponible para cuentas bancarias con CBU asociadas a tarjetas de débito.

Las fintech, como Mercado Pago, por regulación pueden ofrecer cuentas virtuales (CVU) y tarjetas prepagas. De hecho, la Cámara Fintech fogoneó el año pasado la posibilidad de usar CVU en dólares, pero quedó trunca y se espera que luego del levantamiento del cepo se retomen las negociaciones. Lo mismo ocurre con Personal Pay.

En el caso de Ualá, tiene licencia bancaria a través de Uilo y caja de ahorro en dólares con CBU, pero todavía no lanzó sus tarjetas de débito.

En el caso de Naranja X, como tiene licencia de compañía financiera, puede ofrecer tanto tarjetas de débito como cuentas bancarias CBU ya activó el servicio.

6. ¿Cómo se paga en cuotas en dólares?

Para abonar en dólares, el comercio utiliza el mecanismo Débito Inmediato Programado o DEBIN Programado. Así, mediante el POS el comercio podrá estipular el plan de pagos.

Así, cada determinado día del mes se descontarán de la cuenta en dólares los montos pactados.

7. ¿Cuáles son los términos de financiación para cuotas en dólares?

El sistema se realiza entre privados: el comercio estipula la cantidad de pagos y cuotas, en tanto que el consumidor puede aceptar tales condiciones.

Como no hay intermediarios, como bancos o tarjetas de crédito, el riesgo en caso de que no haya fondos en la cuenta del cliente lo asume el comerciante, tal como anticipó iProUP. Por lo tanto, es probable que no sea una opción muy ofrecida.

8. ¿Se puede pagar con QR en dólares?

En la primera fase, solo se aceptarán tarjetas de débito. Desde abril, se habilitará el QR interoperable para pagos en dólares.

Hasta el momento, MODO es la única que indicó que se subirá al sistema para abonar con estos códigos en moneda extranjera.