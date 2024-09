El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.260 en el microcentro porteño.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto pierde 0,54%, y se consigue a $1.242,99.

El dólar oficial (o minorista) subió $0,03 respecto al cierre de ayer y finalizó la tercera rueda de la semana bursátil cotizado a $995,94 por unidad.

"Los agentes económicos se niegan a escupir dólares y se van a seguir negando", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Los próximos tres meses no va empezar con 1 ni con 2 la inflación mensual. Y mejor si se siguen corrigiendo los precios relativos, porque si no se terminan de corregir es imposible lanzar una Plan de Estabilización creíble".

"En consecuencia el Plan Aguantar -ya no sé para aguantar qué- se choca todos los días contra un Riesgo País que no baja; no se acumulan reservas y los dólares se mantienen en un franja que ya hasta aburre mencionar. Mientras la inflación avanza, el dólar de $980 ya equivale el dólar que se heredó de la gestión anterior", completa.

El dólar blue se consigue a $1.260 en el microcentro porteño

El dólar blue baja $10: qué pasó con los "otros" dólares

El dólar MEP bajó $8,79, y terminó en $1.204,37.

El dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió $8,19, hasta los $1.233,11.

El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior- terminó sin modificaciones, hasta los $1.571,20.

El dólar mayorista, por su parte, avanzó 0,2%, a $963,50.