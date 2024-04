Worldcoin, la polémica empresa de criptomonedas que utiliza el escaneo del iris como método de verificación, anunció cambios en su política de datos para ofrecer mayor control a sus usuarios. Entre las novedades más importantes está la posibilidad de eliminar permanentemente el código del iris y la verificación de edad obligatoria.

La compañía implementa de esta forma medidas basadas en las recomendaciones de las autoridades de protección de datos, y busca mejorar la transparencia y la confianza de las personas. Además, asegura que desarrolló estas nuevas opciones en consulta con expertos en privacidad y seguridad.

Worldcoin cambia su política de datos: ¿alcanza?

En medio de un clima marcado por fuertes cuestionamientos a nivel mundial, Worldcoin asegura que pretende dar transparencia al proceso que viene implementando.

"Ahora, los titulares de World ID tienen aún más control con la opción de desverificar su World ID. Esto incluye la eliminación permanente de su código de iris, que es una representación numérica de su textura única del iris", asegura la empresa.

Segundo Carranza Torres, abogado especialista en tecnología, afirma a iProUP: "No constituye ningún avance, sino solo un umbral mínimo. Aún seguimos esperando que informe para qué van a usar los datos y la declaración de cómo los resguardan. Es un avance, pero en todos los casos debe hacerse antes de comenzar a recopilar datos".

"En la era digital, la confianza depositada al compartir información sensible con empresas es crucial. No debe otorgarse de manera indiscriminada", señala a iProUP el abogado Daniel Monastersky, director del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Protección de Datos de la Universidad del CEMA (CECIB).

Y añade: "La protección de datos es un tema fundamental y las compañías que incumplen las normativas plantean riesgos significativos para la privacidad y seguridad".

Worldcoin informa que, al solicitar la baja, la cuenta del usuario se desactivará e iniciará un período de reflexión de seis meses para evitar fraudes. Transcurrido este tiempo, la cuenta y el código del iris se eliminarán de forma irrecuperable.

"¿Cómo usarán esos datos en el mientras estén activas? ¿Cómo será el proceso de borrado: real o solo una marca al registro para que no esté activo? ¿Qué constancia le brindará al usuario en la eliminación del registro? ¿La eliminación significa la devolución de las cripto?", plantea a iProUP el especialista en ciberseguridad Enrique Dutra.

Según el letrado, "son muchas cosas que quedan en una zona gris, mientras las personas siguen cediendo sus datos personales".

Estas nuevas opciones de control de datos se suman a la custodia personal, que permite a los usuarios almacenar su información personal en un dispositivo propio. La empresa las considera medidas importantes hacia una mejor protección de datos y mayor control por parte del usuario.

Otro dato no menor es que, a partir de ahora, quienes deseen acceder a las criptomonedas de Worldcoin deberán pasar por una verificación de edad presencial realizada por empresas externas. Este proceso no implica el almacenamiento, grabación o transmisión de ninguna información personal, garantizando la privacidad.

Cerca de 5 millones de personas en todo el mundo ya se escanearon el iris

Dutra alerta que "si bien Worldcoin dice que no va a permitir que menores de 18 estén registrados, no dice cómo va a corroborar esto. Se supone que el responsable de capturar el iris en ese momento va a validar la edad, pero quedan dudas de que realmente ocurra".

"Las veces que vi el proceso, sobre todo en el verano en la Costa Argentina, había muchos adolescentes con estos equipos. Y siempre está el que querrá mentir con la edad para hacerse de unas cripto", completa.

Worldcoin: las críticas

Worldcoin propone un sistema de identificación basado en el escaneo del iris. Sus impulsores lo ven como una herramienta valiosa en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial (IA), capaz de diferenciar a humanos de robots.

El sistema funciona a través de un dispositivo llamado Orb, instalado en ciudades de todo el mundo. Quienes participan del escaneo reciben como premio la criptomoneda WLD y se integran a la "ID mundial" o World ID, un "pasaporte digital privado y seguro", según el equipo de Worldcoin.

El modelo de incentivo atrajo nada menos que a casi 5 millones de individuos que aceptaron el escaneo para demostrar su humanidad, de los cuales el 10% son argentinos.

Tools for Humanity, principal desarrollador del software de Worldcoin, asegura que su World ID "no pide, determina o conoce la identidad del titular" y que no la revela a nadie. Además, garantiza la protección de los datos mediante cifrado y asegura que no se comparten con terceros.

Worldcoin fue prohibido en Portugal y suspendido en España, Corea del Sur y Argentina

No obstante, Worldcoin ha sido muy cuestionado por reguladores de diferentes países. El proyecto fue prohibido en Portugal y sus operaciones sufrieron suspensiones en España, Corea del Sur, Argentina, Francia, Hong Kong, Kenia, Brasil e India.

Las preocupaciones giran en torno a la privacidad y el uso de datos biométricos. Los críticos argumentan que el escaneo del iris es una forma invasiva de recopilar información personal y que la empresa no fue transparente sobre cómo se utilizarán esos datos.

Las autoridades también están preocupadas por el potencial de Worldcoin para ser utilizado para la vigilancia masiva o la discriminación. La falta de un marco regulatorio claro para la tecnología de identificación biométrica aumenta la incertidumbre.

Las nuevas medidas pretenden ser un paso importante para solucionar las preocupaciones de las autoridades de protección de datos y recuperar la confianza de los usuarios.

Hay que ver si alcanza. Mientras, y en paralelo a estas novedades, WLD, el token nativo, cayó 6% en las últimas 24 horas. Al momento de esta redacción se negocia alrededor de los u$s7. Poco más de la mitad de su máximo de precio histórico de u$s11,82 registrado a inicios de marzo.