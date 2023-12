El paquete de medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo mantiene en vilo a las provincias, que ven amenazadas los giros de Nación ante el ajuste que se propone el gobierno de Javier Milei.

De hecho, el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantiene conversaciones con gobernadores y muchos están desempolvando viejos proyectos para financiar su gestión.

Plan Caputo: ¿vuelven las "cuasimonedas" provinciales?

El abogado y analista financiero Carlos Maslaton propuso al gobierno bonaerense acuñar su propia moneda, posibilidad abierta por el Pacto de San José de Flores firmado en 1859 y por el cual la Provincia se unió a la Confederación Argentina, aceptando la Constitución de 1853.

El "Plan Maslaton" contempla, entre otros puntos:

Emisión, exclusiva total y para siempre del equivalente a 10 billones de pesos (u$s10.000 millones), al estilo Bitcoin

Será de papel de alta calidad y circulará anónimamente en el territorio provincial y cualquier parte del mundo, jamás será cripto ni digital

en el territorio provincial y cualquier parte del mundo, jamás será cripto ni digital Solamente cuentas-custodia en el Banco Provincia, para evitar que se multiplique multiplicar secundariamente el dinero

El proyecto fue bienvenido en la entidad bonaerense. Para Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kiciloff, "la primera moneda de curso legal de nuestro país fue emitida por el Banco Provincia. En tanto, lo permite la Constitución, es una herramienta de la que puede disponer el gobierno provincial", según indicó a ElDestape.

Sin embargo, el abogado experto en mercados financieros Iván Bolé indica a iProUP que la carta orgánica del Banco Central es "muy clara al respecto". El texto remarca que "ningún otro órgano del gobierno nacional, ni los gobiernos provinciales, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones podrán emitir billetes ni monedas metálicas ni otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda".

Ricardo Mihura Estrada, abogado y presidente de la ONG Bitcoin Argentina, asegura a iProUP que "en la Constitución Nacional está clarísimo que las provincias no pueden emitir moneda".

"El hueco legal-constitucional del Pacto que se invoca se basa en que los organismos bonaerenses 'serán gobernados y legislados por la autoridad de la provincia'. Como la prohibición para emitir moneda no es de fuente constitucional sino legal, el BAPRO puede hacerlo. El banco, no la provincia".

"Yo no veo inconveniente constitucional en que se emitan y circulen otras monedas privadas. La Ley 24.144 prohíbe a bancos y municipios pero no a privados. Si el Banco Provincia emite una moneda no se va a disolver el país. No se arriesga la soberanía", completa.

No obstante, advierte que "si la Provincia pretende financiarse con el respaldo de la moneda del BAPRO como hace la nación con el BCRA, con seguridad de que se devaluará y fracasará como moneda".

El gris normativo sería una de las causas por las cuales la jurisdicción más poblada del país no lanzó una moneda en 2001: si bien los Patacones tenían forma de billete, eran un bono para cancelar obligaciones y su aceptación no era forzosa sino voluntaria. En breve, podrían tener su versión cripto.

Patacones digitales: cómo funcionarían

El sistema cripto argentino está tan desarrollado que hay activos digitales que representan bienes de la economía real, práctica conocida como tokenización. Así, es posible:

Realizar operaciones económicas sin transportar el activo subyacente, sino transfiriendo el token

Aprovechar las características de la blockchain, como la transparencia, confianza e inmutabilidad de los registros

Dividir el valor del activo subyacente en tantas partes como sea necesario para permitir operaciones de montos bajos

El Banco Provincia adelantó que podrían lanzar una moneda propia

El caso más emblemático es el de Agrotoken, que ofrece monedas atadas al valor internacional de la tonelada de soja, trigo o maíz. Así, los empresarios rurales pueden realizar transacciones respaldadas por su producción: pagos, transferencias, comprar con tarjeta prepaga, etcétera.

"El token es el envoltorio, lo que hay dentro de la caja sigue siendo lo mismo. Si digo voy a disponer de los recursos mineros o hídricos, eso es facultad de las provincias. Lo vas a envolver en un paquetito que se llama token para explotar ese recurso", señala Bolé.

Por lo tanto, asegura: "Eso no cumple el rol de una moneda federal y única para efectuar intercambios monetarios en la sociedad. Eso está permitido: no podés crear una divisa de curso legal pero sí una de curso privado. El truco de las Lecop o los Patacones fue que la gente los usara voluntariamente".

En efecto, en la crisis de 2001, estas cuasimonedas no eran aceptadas en todos los comercios o hasta se tomaban a un valor menor al nominal.

Patacones digitales: cómo se respaldan

Sin una ley específica para las criptomonedas, desde la Cámara Fintech presentaron una iniciativa para regular estos activos digitales. En especial, para diferenciar lo que se considera un security token o valor negociable creado en una blockchain privada, híbrida o pública.

Una vez que la Comisión Nacional de Valores defina el límite, se podría diferenciar su tratamiento:

Security token o token valor: regulado por la CNV, ya que se trata de un activo con oferta pública, como si fuera una acción

Token criptográfico: más parecido a una moneda de curso no legal, como el dólar, por lo cual no requeriría regulación

"Hay que establecer una raya que, si la cruzás, estás haciendo una oferta pública de activos. Entonces, tu token es un valor negociable. Pero es el envoltorio: si adentro tiene una acción o título, se debe regular como tal, no el token en sí", remarca Bolé.

Más allá de la ley, hoy la tokenización está permitida, si bien la Cámara Fintech espera una regulación que incluya un common ground de reglas claras para favorecer su desarrollo. Pese a ello, y al igual que Agrotoken, varias provincias comenzaron a diseñar sus propias monedas aunque ninguna se lanzó oficialmente:

Misiones : la garantía del Aquacoin son los recursos hídricos , es decir, el valor del metro cúbico de agua usada como insumo en empresas de la provincia. Otro proyecto buscaba crear bonos de carbono cripto, para que las firmas inviertan en la generación de oxígeno de la selva misionera

: la garantía del son los , es decir, el usada como insumo en empresas de la provincia. Otro proyecto buscaba crear para que las de la selva misionera Jujuy : Atómico 3 es una moneda privada avalada por los yacimientos de Litio. El Noroeste argentino concentra más del 15% de las reservas globales del mineral

: es una moneda privada avalada por los yacimientos de Litio. El Noroeste argentino concentra más del 15% de las reservas globales del mineral Córdoba: la idea era tokenizar los planes de empleo para que los beneficiarios reciban la mitad en pesos y el resto en divisa digital para comprar en comercios adheridos

Pero Buenos Aires no dispone de recursos minerales de alta valuación como las provincias mineras o petroleras para colateralizar su cripto Patacón.

"Si la Provincia plantea emitir con soporte digital, puede hacerlo, pero va a tener que ofrecer una reserva auditable o confiable, y un mecanismo de rescate. De lo contrario, no creo que tenga crédito suficiente para que ese activo digital conserve valor y circule razonablemente", afirma Mihura.

Y remarca: "Tokenizar la recaudación futura fallaría, ya que llevaría a gastarla anticipadamente. El Banco debe tener reservas duras para emitir una moneda aceptable. Pero no dejan de ser análisis económicos medio a las apuradas estos proyectos".

El plan más cercano a concretarse fue el de la moneda digital argentina propuesta por el ex ministro de Economía Sergio Massa, quien aseguraba que el colateral iban a ser los pesos en circulación, lo que permitiría reemplazar billetes, mejorar la recaudación fiscal y generar eficiencias en la economía.

Los tokens podrían ser una remake de las cuasimonedas que aparecieron en la crisis de 2001

Se trató en la jerga de lo que sería una CBDC (moneda digital de banco central), el mismo formato que puede usar cualquier provincia que busque un Patacon 4.0. Pero fue muy resistida por la industria, ya que podría haber sido un mecanismo de control y pérdida de la libertad de los usuarios.

"Todas las críticas que realicé respecto de una CBDC nacional, en este caso se relativizan, porque claramente no será una moneda monopólica. Lo que me preocupa de una CBDC es que pretenda reemplazar y terminar prohibiendo los medios alternativos de pago: si es uno más, no me preocupa", concluye Mihura Estrada.