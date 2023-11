Javier Milei fue elegido como el nuevo presidente de la Argentina y ya puso en marcha su proyecto que prevé estabilizar la economía a partir del 10 de diciembre, cuando asuma formalmente el cargo.

El objetivo central de su mandato será bajar la inflación y, para hacerlo, el libertario propone realizar un "muy fuerte ajuste fiscal para llegar directamente al déficit financiero cero, para que seamos solventes financieramente y podamos pagar la deuda", sostuvo el presidente electo.

"Fuimos muy explícitos: queremos un estado pequeño que tenga la característica de honrar sus compromisos. Con esto estoy diciendo: voy a hacer el ajuste fiscal para pagar la deuda", aclaró luego.

Para hacerlo realidad, el sucesor de Alberto Fernández busca poner en marcha una política de shock para lograr el equilibrio fiscal lo antes posible.

Javier Milei avisó cuánto tardará en lograr el equilibrio fiscal

En este sentido, el referente de La Libertad Avanza aviso que "no va a haber gradualismo" en la implementación de esta política, pero que sí se van a "respetar a rajatabla" los derechos de propiedad.

Adicionalmente, Milei reconoció que planean terminar el 2024 con equilibrio fiscal, al tiempo que dejó una contundente frase: "No se negocia el equilibrio fiscal, no está bajo discusión. Ministro que gasta de más, lo echo".

También, el aún diputado nacional se refirió a la reacción de los mercados tras su victoria ante Massa: "subieron los títulos públicos y las acciones argentinas, lo que refleja una evidente confianza sobre lo que estamos postulando. Estamos dando claras muestras de estabilidad y fortaleza política, que era una de las cosas que se dudaban sobre nosotros, y de que podemos hacer acuerdos en el Congreso para que esas leyes avancen".

Otro de los puntos tocados en la entrevista fue sobre su estrategia en relación a los títulos públicos: "Lo otro que vamos a trabajar es terminar con el problema de las Leliq que va a erradicar un 10% del déficit fiscal. Vamos a hacer un ajuste de 15 puntos del PBI, lo que generará un gran ahorro que se va a poder destinar a la inversión y habrá una expansión brutal de la economía", precisó el futuro presidente.

Y agregó: "Si en 2024 logramos poner en caja las cuentas públicas resolver el problema de las Leliq y abrir el cepo, el año 2025 va a ser brillante, con caída de la inflación y los sueldos volando en dólares".

Milei presidente: cuánto tardará en bajar la inflación

Por otro lado, Milei reconoció que la inflación podría persistir entre "18 y 24 meses" e insistió en la restricción que regirá sobre la obra pública porque "no hay plata".

Sobre este último punto, en una entrevista con Alejandro Fantino, planteó que "las obras pueden ser entregadas al sector privado y que las terminen ellos, nosotros no tenemos plata. Será responsabilidad de quién inice el proyecto", resaltó.

Al respecto, remarcó que "para acomodar la macroeconomía tenemos tiempo; estoy confiado de que las bombas que nos dejaron plantadas, las podemos desactivar, pero tenemos plantada una hiperinflación, por lo que debemos ser sumamente cuidadosos".

Por último el libertario aclaró que "el ajuste va a ir a los políticos" y enfatizó que si se alcanza el equilibrio fiscal para la fecha esperada, habrá consecuencias positivas. "Si vos no tenés déficit, significa que no generás deuda. Si no generás deuda, por ende sos sustentable y podés pagar tu deuda. Si pagás la deuda, el precio de los títulos va a subir y eso va hacer que la tasa de interés se derrumbe y el ajuste va a terminar siendo expansivo".