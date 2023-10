Mercado Libre-MODO, nuevo round: denuncias contra billetera bancaria, rumores de lobby fintech y elecciones

Una exigencia de exfuncionarios de la Comisión de Defensa de la Competencia tomó por sopresa a los bancos y todo el ecosistema de pagos

En las últimas horas se sumó un nuevo capítulo a la tensión entre la banca y las fintech: expresidentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) denunciaron a la billetera MODO por actuar en "contra de las fintech y millones de consumidores".

Bancos vs. fintech: la denuncia contra MODO

Los abogados Gabriel Bouzat, Esteban Greco y Diego Petrecolla lanzaron un escrito en el que acusan a los principales bancos y a MODO de "realizar una concentración prohibida, cartelizarse y excluir competidores, prácticas anticompetitivas que afectan a las fintech y a millones de consumidores".

Los exfuncionarios cargan contra Galicia, Santander, BBVA, ICBC, Macro, Patagonia, Supervielle, Itaú y HSBC por "prácticas anticompetitivas" que "perjudican a los consumidores argentinos, ya que estas acciones resultan en una menor oferta de servicios y precios artificialmente altos".

De esta forma, exigieron "a la CNDC que ordene el cese inmediato de las prácticas denunciadas y se ordene la desinversión de los bancos en MODO", debido a que:

"En lugar de competir entre ellos y ofrecer más y mejores promociones, los bancos acuerdan y definen conjuntamente las acciones promocionales y comerciales . Eso califica como 'colusión' o 'cartelización', la conducta más grave entre todas las anticompetitivas"

. Eso califica como 'colusión' o 'cartelización', la conducta más grave entre todas las anticompetitivas" "Restringen el acceso a los competidores de MODO (en particular, a las billeteras digitales fintech) a la información de las cuentas bancarias de los usuarios para brindar servicios equivalentes a los de MODO"

para brindar servicios equivalentes a los de MODO" "Las transferencias desde cuentas bancarias (CBU) hacia cuentas virtuales (CVU) han sido limitadas o directamente imposibilitadas por los bancos y por MODO"

"Definitivamente, los denunciantes son personas prestigiosas y están entre los principales especialistas en la materia. Me parece que amerita que la CNDC los escuche y analice atentamente lo que dicen", afirma a iProUP un referente del ecosistema fintech que prefirió el anonimato.

"Los bancos pueden plantear una posición dominante de Mercado Pago y también se puede hablar de cartelizacion de MODO, ya que compiten todos juntos", matiza otra fuente familiarizada en compliance.

Sin embargo, el anuncio cayó como un baldazo de agua helada y cerró momentáneamente la "grieta" en una parte considerable de los actores del ecosistema fintech y bancario, que interpretan a la medida como lobby de la billetera más importante del país.

"Es curioso que esto aparezca a 10 días de las elecciones. Tiene más de tres años MODO, ¿recién ahora se dieron cuenta? Esto tiene aroma a unicornio", advierte a iProUP un directivo del sector bancario, que prefiere mantener su nombre bajo reserva.

Según su análisis, se trata de otro capítulo de la "telenovela" entre Mercado Pago y la banca, en el que la firma más valiosa de la Argentina batalla en dos frentes contra el Gobierno:

El QR tarjeta , consistente en que todas las billeteras que permiten asociar plásticos de terceros (como Mercado Pago y MODO) los incorporen al sistema interoperable. Hasta hoy, sólo disponible para saldo en cuentas bancarias y fintech

, consistente en que todas las billeteras que permiten asociar plásticos de terceros (como Mercado Pago y MODO) los incorporen al sistema interoperable. Hasta hoy, sólo disponible para saldo en cuentas bancarias y fintech Reemplazar el débito inmediato (Debin) por las transferencias pull: si bien ambas permiten "pedir" a otra cuenta el envío de dinero, el Debin solo funciona desde cuentas bancarias a fintech y contempla operaciones "recurrentes"

Dos cuestiones que el Central traspasó a la Comisión Interbancaria de Medios de Pago (CIMPRA), luego de que el ministro de Economía y candidato a presidente por oficialismo Sergio Massa lo desautorizara en redes y lanzara un guiño a las billeteras. En especial, a la number one.

Según una fuente respetada del sector de pagos, el unicornio "debe estar fogoneando esta medida. Seguro busca marcar la cancha, más sabiendo que el próximo BCRA, gane quien gane la presidencia, no será tan confrontativo hacia la industria fintech". Uno de sus colegas coincide mediante un escueto mensaje de WhatsApp: "1+1=2".

Transferencias Pull permite intercambiar saldos entre cuentas bancarias y fintech fácilmente

Además, recuerda que el propio Mercado Pago usó argumentos similares a la reciente denuncia para responder a las acusaciones de monopolio que le dirigió una de las principales cámaras del sector financiero.

"Contrario a lo que los bancos de ADEBA sostienen, el QR de Mercado Pago, lejos de ser un monopolio o actor dominante, es un medio de cobro que compite en un mercado mayormente controlado por bancos y jugadores tradicionales", señaló en aquella ocasión la firma liderada por Marcos Galperin.

También remarcó que "tres años después (del lanzamiento del QR), algunos bancos lanzaron MODO, que no es más que una iniciativa en donde se coordinan en lugar de competir".

Bancos vs. fintech: lo que viene

Desde las fintech aún no se pronunciaron oficialmente sobre el tema, aunque algunos empresarios del sector no disimulan cierto descontento. "No podemos ir a la guerra todo el tiempo por Mercado Pago, menos en época de campaña", lamenta en diálogo con iProUP un directivo muy escuchado en la industria.

Además, destaca el papel que tuvo MODO en las transferencias pull, el nuevo sistema para envío desde y hacia cuentas CBU y CVU, que el BCRA busca que reemplace al Debin. Y reconoce que "gran parte de los bancos usan la infraestructura de MODO y la disponibilizaron para todo el ecosistema de pagos".

Esto permite, por ejemplo, que un usuario cargue su Ualá con pesos en la cuenta con algunos clics desde una caja de ahorro bancaria o lleve el saldo (rentabilizado) de Mercado Pago a su cuenta bancaria.

El BCRA pidió a CIMPRA que se expida sobre QR Tarjeta y Transferencias Pull

Pero en el sector sobrevuela la idea de quién es el mayor ganador en caso de que prospere la desinversión o cierre de MODO.

"Mercado Pago tiene cerca del 70% del share de pagos QR según los bancos. El resto está superatomizado, con jugadores fuertes como BNA+ a nivel país y Cuenta DNI (no está en MODO) en Provincia, que tiene promociones muy violentas", revela a iProUP una fuente, quien agrega: "Y no te olvides de Ualá".

La fintech creada por Pierpaolo Barbieri se encuentra en un gris. "Tras la compra de Wilobank, ahora Uilo, es accionista de MODO, por lo que podría ser parte de la aplicación", remarca a iProUP una fuente del sistema de pagos.

Hasta el momento, la única billetera no bancaria que forma parte del consorcio Play Digita es Prex, ya que Ualá aún no aprovechó su opción. Y varios empresarios fintech dudan de que lo haga.

Con la llegada de las transferencias pull tampoco tiene un incentivo de peso, ya que el traspaso de dinero entre cuentas del mismo titular es similar al de MODO.

Y los descuentos, pese a la reciente denuncia, no son para todos iguales: hay un puñado de bancos que siempre acaparan las más "fuertes", mientras que las menos atractivas están abiertas a todas las entidades.

En el sector ya es vox populi que las billeteras evitan a toda costa ser reconocidas como "bancos" y pugnan por autodefinirse como "plataformas", un esfuerzo semántico que les brinda mayor cercanía con el público joven.

Por eso, la empresa nacida en Palermo Soho no dudó en descartar el bank en el rebranding de Uilo. "El banco es un medio para añadir funciones que la regulación no le permite. Así como armó Ualintec para operar dólar MEP y CEDEAR en Ualá, Uilo le permitirá ofrecer caja de ahorro, tarjetas de débito y crédito, etcétera, en la app", asegura un directivo de la industria.

Te puede interesar Ahora, podés comprar dólares y pagar en cuotas con Mercado Pago: cómo funciona y precios

¿MODO incurre en prácticas anticompetencia? Un experto en compliance financiero asegura que "puede ser que sea 'humo' o hayan dado en el clavo y se desbarate una estructura anticompetitiva. No suena descabellado, pero no significa que sea cierto. Cuando veamos la presentación judicial y los hechos recién podremos analizarlo".