Así es n1u, la primera billetera multidisciplinaria crypto

La nueva wallet cuenta con numerosas funcionalidades para jóvenes y apunta a contribuir con la inclusión financiera. La palabra de sus desarrolladores

En los años previos a la irrupción de la pandemia las billeteras digitales venían creciendo a velocidad crucero en la Argentina, con Mercado Pago como principal referente del ecosistema. Y la necesidad de evitar la manipulación de efectivo y tarjetas que provocó el impacto del Covid-19 les dio un impulso tal que cada vez más personas poseen este tipo de plataformas.

Este boom generó que varias de ellas se consoliden dentro del top-10 de descargas de la categoría Finanzas de las tiendas de aplicaciones y dio origen, también, a una competencia entre diferentes compañías, donde la carrera por sumar cada vez más funcionalidades allanó el camino para que se conviertan en verdaderas "super apps" para el manejo del dinero.

En ese marcó nació n1u, la primera billetera multidisciplinaria en tener crypto, cuya meta es consolidarse como la primera superapp fintech de la región y que cuenta con tecnología blockchain para que todas las transacciones queden registradas y sean más seguras y transparentes.

Esta wallet, que será lanzada de manera oficial a fin de mes y estará disponible para iOS y Android, reúne muchas funcionalidades en un solo lugar y posee una estructura robusta, apoyada en referentes del mundo fintech que la diseñaron para convertirse en una opción sencilla, inmediata, y entretenida.

Además, sus desarrolladores apuntan a resolver las necesidades de los jóvenes que aún no han sido incluidos financieramente (existen alrededor de 9 millones en esta condición, señalan desde la plataforma).

Y dentro de este segmento, en particular quienes se dedican al gamer son uno de los grupos más afectados, ya que 7 de cada 10 jugadores no tienen la posibilidad de solicitar una tarjeta o no tienen acceso al mundo financiero.

n1u es una nueva infraestructura financiera para el mundo de los jóvenes

Así es n1u, la primera superapp fintech de la región

Todos los usuarios de n1u podrán acceder a una tarjeta prepaga Visa Global (física, virtual y gift card) que también podrá incluir adicionales. Tampoco es necesario ser mayor de edad para obtenerla: quienes tengan entre 13 y 17 años podrán solicitar una cuenta con la autorización de un adulto responsable.

Además, la billetera virtual otorga un número de CVU para quien la utilice y cuenta con un interesante programa de Loyalty que promete destacarse por sobre el tradicional cashback.

También permitirá realizar las siguientes acciones:

Acceder a una cuenta remunerada

Tenencia (pesos, dólares y criptomonedas)

Compra dólar MEP

Envío de dinero entre billeteras virtuales

Pagos

Staking

Inversiones (en Fondos Comunes de Inversión, entre otras opciones)

Recargas de celular, SUBE y otros

Pago de servicios y suscripciones Pago con QR

NFT's

Facundo Corsi, CEO de n1u (y uno de los máximos responsables detrás de la consolidación de New Pampas desde la posición de Director Ejecutivo) cuenta a iProUP que la wallet es fruto de un largo trabajo, que incluyó el estudio del escenario local y regional.

El experto anticipa que desde la plataforma implementarán un programa de Loyalty para premiar a los usuarios desde las microtransacciones, sin la necesidad de que estos deban realizar un monto mínimo de compras como ocurre con otros actores el ecosistema que demandan que se alcance determinado nivel o categoría para acceder a beneficios: "Queremos que las personas tengan la sensación de que están ganando, pero sin demandarles fuertes esfuerzos".

"Nuestro objetivo fue desarrollar un producto distinto, que marque una diferencia en el segmento y que pueda multiplicarse. Somos un grupo de founders que venimos desarrollando tecnología, con grandes marcas del mercado, tanto en Argentina, LATAM, Europa y fuertes en US Hispanics", explica el experto a este medio.

Detrás de n1u hay un equipo conformado por más de 30 profesionales y uno de sus objetivos es "gamificar" el proceso de pagos

Inclusión financiera: cuál será el aporte de n1u

Corsi destaca que en el ecosistema gaming observaron un crecimiento notable en los últimos años y por ello decidieron enfocarse en entender qué producto podrían desarrollar para ese segmento de potenciales clientes.

Es por ello que n1u también hace foco en un aspecto clave para los usuarios, en especial para el segmento que comprende a los jóvenes de entre 18 y 30 años: el scoring.

"Apuntamos a que el usuario conozca su scoring. Este es el primer camino para que esto sea transparente y de esta forma fomentar el comportamiento sano dentro del mundo de las finanzas para que se abran nuevas puertas", valora Corsi.

Por su parte Leo Elduayen, CEO y founder de Koibanx (una de las compañías que invirtió en el n1u) destaca que la decisión de sumarse como socios se basa en el enorme potencial de la plataforma y por ello también aportaron su propia tecnología, "e inclusive el tiempo de nuestro propio equipo", subraya.

Te puede interesar Entrás a tu cuenta y alguien te depositó u$s4.000: así es el virus "regalito" que afecta a ahorristas argentinos

Además desde n1u adelantaron a iProUP sus intenciones de desembarcar en México a fin de año y nuevos lanzamientos que se producirán entre abril y mayo, entre los que trabajan para ofrecer la posibilidad de cuotificar consumos y presentar nuevos productos en alianza junto con nuevos partners y hasta celebridades.