Son argentinos, vieron el negocio del Blockchain y se metieron para transformar la industria financiera

En diálogo con iProUP, el fundador de Koibanx, Leo Elduayen, cuenta los orígenes de su empresa, su visión de mercado y cómo ve el futuro

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, la tecnología Blockchain no para de crecer y son muchas las industrias que se valen de sus beneficios. La financiera es una de ellas. Pero aunque todos quiere aprovechar su popularidad y "subirse a la ola", muchas se quedan en el intento.

Ante esa dificultad nació Koibanx, una empresa argentina que nació en el año 2015 para ayudar a integrar soluciones financieras del mundo Blockchain con el sistema financiero. Sus servicios se vinculan principalmente con tokenización de activos, factoring, y transferencia de pagos, tanto para el sector privado como el gubernamental.

Leo Elduayen, su COO Y CFO, explica que la firma nació "apoyada por gente que tiene un background del mundo financiero tradicional que se interconectó con gente que venía trabajando desde muy temprano y de forma muy pionera en el mundo cripto". Hoy trabaja no solo en Argentina sino también en Colombia, México y Uruguay.

"Cuando empezamos con esto en el 2015 yo ya llevaba dos años en el mundo cripto. Es un ecosistema que tiene no más de 12 años al día de hoy así que eso significa que para ese entonces estábamos trabajando desde temprano", explica Elduayen en diálogo con iProUp.

"Llegamos a un punto en el que la tecnología evoluciona a un nivel que permite no solo transferir criptomonedas sino también empezar a mover activos del mundo real, monedas fiduciarias, commodities o instrumentos de inversión. Y ahí fue donde realmente dijimos: 'Imaginemos si pudiéramos implementar las ventajas de esta tecnología en la industria financiera, si pudiéramos transferir de manera más rápida y económica e interconectando todo lo que uno tiene hoy dentro de la industria financiera´", explica Elduayen. Así, quedó todo dicho y Koibanx vio la luz.

Soluciones Blockchain

La empresa trabaja implementando una plataforma de software financiero sobre blockchain. ¿Qué quiere decir esto? En palabras de su CFO: "Nosotros proveemos un one-stop-shop para bancos, fiduciarias, financieras, cooperativas, mutuales, etc, en el que pueden integrarse a nuestra plataforma para crear canales concentradores de pago, es decir que facilitamos que los usuarios paguen y cobren con tarjeta de crédito, cripto monedas, instrumentos de inversión, etc".

Y agrega: "Proveemos también ecosistemas de pagos para varios de los procesos de los bancos, por ejemplo plataformas de pago a proveedores para Pymes o plataformas de compraventa de facturas y de instrumentos de inversión, de manera tal que las distintas instituciones financieras se conecten de forma fácil según su necesidad, tamaño y nicho".

El empresario cree que algo que diferencia a Koibanx tiene que ver con su espíritu más primigenio: "Algo interesante es que muchas fintechs buscan la manera de reemplazar a la institución financiera directamente, yendo ellos a proveer el servicio; nosotros creemos que nuestro expertise está en la tecnología y no tanto en el ser la banca", asegura.

En relación a esto completa: "El camino que hemos escogido es este: el negocio financiero seguirá siendo de la banca y nosotros somos como un enabler tecnológico para que puedan escalarlo, somos un modelo de licenciamiento de tecnología, mientras que el negocio financiero sigue quedando en las instituciones reguladas".

Hoy, Koibanx trabaja con dos grandes tipos de clientes. Los que denominan "de primer canal", que son bancos, aseguradoras o instituciones financieras de primer nivel que ya tienen masas de usuarios y que lo que buscan es ofrecerles eficiencias en los procesos transaccionales.

Luego tienen un segundo segmento de cliente que apunta a instituciones medianas que tal vez también tienen un flujo muy interesante financiero de pagos, pero que tienen una masividad menor o que están más localizadas..

En crecimiento

Hace un año, Koibanx comenzó su expansión al mercado mexicano. "Fue un proceso bastante interrumpido y golpeado por la pandemia pero gracias a Dios, después de haber sobrepasado esa etapa, ya está rindiendo sus frutos y está creciendo muy rápidamente", recuerda Elduayen.

El desafío, ahora, tiene que ver con la propia lógica interna del ecosistema cripto: "Se mueve a una velocidad que ninguno de nosotros puede seguir, en Estados Unidos hoy la regulación ya habilitó por ejemplo a las instituciones financieras a trabajar con tecnología blockchain como core para sus procesos transaccionales, y eso va moviéndose hacia abajo en el continente", explica.

Además asegura que "están muy convencidos de que es cuestión de tiempo. Colombia, por ejemplo, ya implementó un sandbox regulatorio para que los bancos ofrezcan compraventa de cripto monedas, ya está sucediendo y la verdad es que la tendencia se va a seguir profundizando y ese es el siguiente desafío para nosotros, que ya estamos trabajando con 20 instituciones financieras en la región".

Elduayen cree vivir un momento único para desarrollar este tipo de negocios: "Muy poca gente - entre las cuales me incluyo - tienen la suerte de poder trabajar en la frontera del conocimiento de algo; por lo general nosotros trabajamos en la industria de cómo optimizar cosas que ya existen, la posibilidad de crear y estar empujando esos límites es algo sumamente desafiante y motivador y creo que ese fue el principal motivo que nos empujó a entender que aquí había una oportunidad que está floreciendo y por esa suerte de la vida quedamos en ese momento justo y no queríamos desaprovechar la oportunidad".

Koibanx trabaja no sólo en Argentina y México, sino también tiene operatoria en Colombia, México y Uruguay. Para la empresa, "Latinoamérica es un valle fértil pero Argentina es excepcional".

"Nuestro país tiene una situación dentro de Latinoamérica muy particular, principalmente por nuestro contexto socioeconómico", asegura y explica: "Mucha gente se adentró a trabajar con productos cripto no sólo porque era una manera de hacer todo más eficiente y de generar nuevas unidades de negocios, sino también por algunos escollos regulatorios o contextos socioeconómicos que casi que los obligaron a aprender a la fuerza de esto; por ejemplo, el hecho de que tengamos desdoblamiento de tipo de cambio o de que tengamos cepo cambiario para enviar divisas al exterior o girar dividendos desde el exterior, etc.".

En ese contexto, el potencial del mundo cripto, según el empresario, resulta aún más atractivo: "Cuando cruzás esa realidad con una tecnología que tiene el potencial de las cripto, que no están regidas por ningún banco central, por ningún estado, se abre un sinfín de oportunidades".

