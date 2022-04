Aprendé gratis sobre educación financiera y conocé cómo es tu "scoring"

La plataforma Tirr le permite a los ahorristas, emprendedores y PyMEs acceder a esta información clave para comprender cómo los ven las instituciones

La educación financiera es definida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como "el proceso por el cual los consumidores/inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y, a través de información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico".

Tener estos conocimientos es considerado como uno de los pilares fundamentales para propiciar la inclusión de personas y empresas.

Pero en tanto en nuestro país, como en la región en general, continúa siendo un tema pendiente, según lo informó el Banco Mundial en diferentes estudios.

Ante esta necesidad, los licenciados en administración de empresas Juan Lanzarotti y Marcos Impala decidieron crear Tirr, una plataforma que brinda desde la posibilidad de conocer el scoring propio hasta realizar cursos para entender cómo funcionan las principales herramientas de inversión, como las criptomonedas o los fondos comunes de inversión (FCI).

Desde Tirr se puede acceder a:

Informes de análisis de riesgo con puntajes para verificar deuda, morosidad y cheques rechazados y de esta forma conocer cómo se comporta una empresa o una persona financieramente.

con puntajes para verificar deuda, morosidad y cheques rechazados y de esta forma conocer cómo se comporta una empresa o una persona financieramente. Simuladores de inversiones y opciones de financiamiento para saber cuánto podrías ganar, poniendo el plazo y el monto a invertir. Además, permite simular descuentos de cheque, pagaré o factura poniendo el plazo, el monto y la tasa.

y opciones de financiamiento para saber cuánto podrías ganar, poniendo el plazo y el monto a invertir. Además, permite simular descuentos de cheque, pagaré o factura poniendo el plazo, el monto y la tasa. Educación financiera de calidad y gratis donde ofrecen cursos dinámicos para resolver problemáticas actuales.

Juan Lanzarotti y Marcos Impala decidieron crear Tirr

Cómo funciona y cuál es la importancia del scoring

La puerta de entrada a Tirr es la posibilidad que brinda para conocer el scoring creditico de cada persona o empresa, el cual funciona como una carta de presentación al momento de solicitar un crédito al banco.

En diálogo con iProUP Lanzarotti e Impala explican que esta herramienta analiza información brindada por el Banco Central (BCRA) y la AFIP, la cual es pública, para que cada uno "sepa cómo lo ven los demás".

"El scoring también sirve para evitar fraudes. Te permite chequear un CUIT antes de invertir plata en él y así se pueden evitar estafas como los de Generación Zoe o Vayocoin porque te muestra si esas firmas cumplen o no. Así uno puede conocer a los clientes, proveedores y hasta inquilinos y evitar futuros dolores de cabeza", explican sus desarrolladores, y añaden: "Lo que importa es no estar mal en la central de deudores del BCRA, que es la que consolida la información. No es una empresa la que marca la cancha, sino una institución".

Al igual que hacen los bancos al solicitar el DNI de los usuarios, esta información permite generar un parámetro de comportamiento. "Si vamos a un modelo de Openbanking, ¿por qué no podemos empezar a entender la importancia de los datos nuestros y de los demás?", reflexionan.

Así luce Tirr, la plataforma que te permite conocer tu scoring

Scoring como puerta de entrada

Si bien Tirr nació con un enfoque en la educación financiera y el 80% de sus visitantes se centran en el scoring, cada día más usuarios también se inclinan por navegar en sus diferentes cursos.

Uno de los cursos que más destacan Lanzarotti e Impala es "Como te ven, te tratan", el cual hace referencia a la celebre frase de la conductora de TV Mirtha Legrand, y que brinda información para entender cómo funciona el scoring y de qué manera se conforma su puntaje.

También tiene otro muy demandado acerca de criptomonedas basado en explicar los cimientos de este tipo de activo digital.

Pero hay más: desde cómo funcionan los fondos comunes de inversión que invierten en plazos fijos hasta brindar herramientas para que cada usuario analice los riesgos de cada inversión y su propia tolerancia al momento de decidir dónde poner su capital.

"Todos los cursos están explicados de manera sencilla, con un lenguaje que cada uno de nosotros usaría con sus amigos para ayudar a su comprensión. Intentamos sembrar las bases y generar la inquietud", valoran.

Debido al contexto en el que está inmersa la economía argentina, los especialistas observan que cada día más personas demandan y se interesan por este tipo de contenidos.

Tirr tiene dos versiones: una gratuita, en la cual se puede acceder a la información de la plataforma, y una versión Premium, pensada para los grandes usuarios y PyMEs donde "básicamente explotamos toda la parte del scoring. Si tenés por ejemplo 20 clientes, cargas la cartera a la plataforma y te llegan reportes, alertas e informes en tiempo real. Es todo más automático", concluyen.