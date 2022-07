El Gobierno sufre otra baja: Martín Guzmán presentó su renuncia como ministro de Economía

El funcionario publicó en su perfil de Twitter la carta de renuncia, en la que asegura que seguirá trabajando por una "Patria más justa, libre y soberana"

Este sábado, Martín Guzmán renunció a su cargo como ministro de Economía según el comunicado que el propio funcionario posteó en Twitter.

"Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana", afirmó Guzmán en la red social, acompañando el mensaje con imágenes de su carta de renuncia.

"En la economía siempre hay disyuntivas. Esas disyuntivas se acentúan cuando hay instrumentos de menor calidad ", expresó el ahora ex ministro, al resaltar el esfuerzo realizado para sostenerla economía en un marco asfixiante de deuda y de pandemia.

"Quiero agradecerle profundamente por confiar en mí y en el equipo que hemos conformado en el Ministerio por estos más de 30 meses de trabajo, los cuales estuvieron marcados por un escenario absolutamente singular. Al asumir nuestro gobierno, Argentina se encontraba sumida en una profunda crisis económica, social y de deuda, y a ello se le agregó primero una pandemia global y luego la actual guerra en Ucrania, que han sido profundamente disruptivas del funcionamiento del sistema económico internacional", apuntó el economista.

Con respecto al acuerdo con el FMI, Guzmán aseguró que "tuvo características absolutamente excepcionales a la luz de la historia entre nuestra República y aquel organismo históricamente dominado por el poderoso establishment financiero internacional".

"Por la nueva legislación que nuestro propio gobierno había propuesto, por primera vez en la historia un acuerdo con el FMI tuvo que ser sometido a la consideración del Congreso de la Nación para su aprobación, que finalmente ocurrió con 80% de votos afirmativos. Más allá de las incertidumbres que generaron las divisiones en el Congreso, este proceso constituyó un paso histórico hacia adelante para nuestra República", señaló en el escrito de siete carillas.

Asimismo, reconoció: "Desde el día en que los argentinos y las argentinas percibimos que usted podía llegar a ser el Presidente de la Nación, busqué ser su ministro de Economía. Eran tiempos muy difíciles, y sentía que mi responsabilidad con la Patria, con mi pueblo y con mi familia era aportar a la construcción de una salida a la crisis económica que vivía el país".

La posición de Guzmán sobre las criptomonedas

Guzmán había apuntado contra el mercado de las criptomonedas y mostró su apoyo a la idea de que comiencen a pagar impuestos.

Durante su participación en el G20, el funcionario sostuvo que "coincidimos en la importancia del desarrollo de un marco de reunir la información que garantice el pleno cumplimiento de las obligaciones tributarias", al hablar de criptomonedas.

Además, hizo referencia a la importancia y la necesidad de solucionar "las injusticias históricas" que generan los mecanismos de evasión y elusión de las corporaciones multinacionales, algo a lo que, sostuvo, "la Argentina se mantiene abocada".

Para el ministro de economía las cripto deberían pagar impuestos

"Una solución adecuada a la problemática de la elusión y evasión tributaria permitirá construir una economía global más inclusiva, dinámica y sostenible", remarcó.

"Se debe asegurar la transparencia en la metodología y en la información utilizada para evaluar el impacto fiscal de la solución global, brindando así la certeza de que cada jurisdicción contará con una herramienta válida y actualizada para realizar dicha evaluación, antes y durante su implementación", precisó.

Por último, dijo que "Argentina reconoce la muy importante labor de este comité para mejorar la arquitectura tributaria internacional y se mantiene abocada a buscar soluciones a las injusticias históricas de la elusión y evasión tributaria global, que han venido perjudicando los procesos de desarrollo económico y social, para poder construir una economía global más inclusiva, dinámica y sostenible"

La segunda baja en un mes

Hace menos de un mes, el 4 de junio, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Matías Kulfas, ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, luego de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, difundiera en Twitter un off surgido de la cartera fabril en la que se la atacaba.

La noticia, confirmada por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, vuelve a poner en escena la interna en el Frente de Todos.

La razón que terminó de sacar a Kulfas del Gabinete fue una información en off difundida desde su equipo de Prensa en el que se señalaba que los funcionarios cristinistas en ENARSA habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, indicó Noticias Argentinas.

Según la compañía pública "a la categoría de `funcionarios que no funcionan´, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta"".

Junto a la captura del mensaje difundido, el comunicado de ENARSA rebatió las críticas y afirmó: "No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones".

Alberto Fernández ya había apoyado la respuesta de ENARSA: "Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner", había publicado el mandatario.

Y había agregado: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina . El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad".